Dolarda beklenmedik gelişme! Tam 3 lira birden…

Seçimlere kısa bir süre kala dolar fiyatlarındaki yükseliş de hem yatırımcıların hem de ekonomistlerin en çok tartıştığı konular arasında yer alıyor. 12 yılın ardından Türkiye adına ilk kez not arttırmaya giden Fitch, bu adımıyla piyasalardaki pozitif havayı destekledi.