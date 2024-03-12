2024-03-12 14:26:07 Dolarda beklenmedik gelişme! Tam 3 lira birden…
Dolar kurundaki hareketlilik hız kesmeden devam ederken uzman isimlerden açıklamalar gelmeye devam ediyor.
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Dolar kurundaki hareketlilik hız kesmeden devam ederken uzman isimlerden açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Seçimlere kısa bir süre kala dolar fiyatlarındaki yükseliş de hem yatırımcıların hem de ekonomistlerin en çok tartıştığı konular arasında yer alıyor. 12 yılın ardından Türkiye adına ilk kez not arttırmaya giden Fitch, bu adımıyla piyasalardaki pozitif havayı destekledi.
Vatandaşların ve iş insanlarının endişesi döviz alımlarını arttırırken, ekonomi yönetiminde kritik adımlar da gündeme geliyor. Seçim sonrasında dolar fiyatlarındaki risk merak edilirken güncel fiyatlar da dikkat çekiyor. Dolar yeni güne 32,04 seviyesinde başlangıç yaparken Euro 35,11 TL, İngiliz Sterlini 41,13 TL, İsviçre Frangı 36,54 TL ile başladı. İşte 12 Mart 2024 Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı ve döviz kurları…
Dolar fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken vatandaşın endişesini gidermek için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamalarda bulunmuştu. Döviz piyasasındaki hareketlenmelere değinen Bakan Şimşek, bu durumun geçici olduğunu söylemişti. Şimşek, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, elindeki tüm araçları kullanarak enflasyon beklentilerini sabitleme kararlılığındadır.” demişti.
Deutsche Bank ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bu ay içerisinde 500 baz puan faiz artışı ihtimalinin yüksek olduğunu aktarmıştı.
Analistler, bu adımın MB'nin dolara karşı seçim öncesindeki son darbesi olabileceği şeklinde yorumlarda bulundu. Analistler, yerel seçimlerden sonra dolarda sert yükseliş görülmeyeceğini, yaz aylarında doların 35 TL bandında seyredebileceğini kaydetti.
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