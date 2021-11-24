  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
8
Dolar ne kadar? Son dakika dolar kuru verileri 24 Kasım 2021 bugün euro ve dolar ne kadar?

2021-11-24 08:46:40
Dolar ne kadar? Son dakika dolar kuru verileri 24 Kasım 2021 bugün euro ve dolar ne kadar?

Haftanın ortasında 24 Kasım 2021 Çarşamba günü kurlarda Merkez’in faiz kararı sonrası etkileri devam ediyor. Yatırımcıları yakından ilgilendiren döviz kurlarındaki baş döndürene hareketlilik sürüyor. 23 Kasım Salı günü döviz kurlarındaki tırmanış sonrası dolar ve euroya yatırım yapanlar dolara ne oluyor, euro ne kadar yükselir, dolar düşer mi çıkar mı? Donar kaça çıkar? gibi soruları da sormaya başladı. Son günlerde döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar dolar kurunun ani yükselişini an be an takip ediyor. Peki, 24 Kasım dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

#1
Foto - Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında "Dolar kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte dolar kuru fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

#2
Foto - DOLAR KADAR? Dolar alış: 7,5442 TL, Satış: 7,5779

DOLAR KADAR? Dolar alış: 7,5442 TL, Satış: 7,5779

#3
Foto - EURO NE KADAR? Euro alış: 8,9649 TL, TL Satış: 9,0005 TL

EURO NE KADAR? Euro alış: 8,9649 TL, TL Satış: 9,0005 TL

#4
Foto - POUND (STERLİN) NE KADAR? Pound alış: 10,0002 TL, Pound satış: 10,0836 TL

POUND (STERLİN) NE KADAR? Pound alış: 10,0002 TL, Pound satış: 10,0836 TL

#5
Foto - Riyal ne kadar? Riyal alış fiyatı 3,4086 TL, Riyal satış fiyatı 3,4257 TL

Riyal ne kadar? Riyal alış fiyatı 3,4086 TL, Riyal satış fiyatı 3,4257 TL

#6
Foto - Dolar ne kadar yükselir? Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilerden önce faiz artışına gidebileceği ve daha önce aylık 15 milyar dolar olarak duyurulan varlık alımlarının azaltım hızının yükseltilebileceği endişelerinin küresel ölçekte dolar talebinin artmasına neden olduğunu bildirdi.

Dolar ne kadar yükselir? Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilerden önce faiz artışına gidebileceği ve daha önce aylık 15 milyar dolar olarak duyurulan varlık alımlarının azaltım hızının yükseltilebileceği endişelerinin küresel ölçekte dolar talebinin artmasına neden olduğunu bildirdi.

#7
Foto - Bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarının yakından takip edileceğini, özellikle enflasyon ve petrol rezervlerine ilişkin değerlendirmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, bugünün veri takviminde ise ABD ve Avrupa'da imalat sanayi ve hizmet sektörüne ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını kaydetti. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,5'in ise destek konumunda olduğunu söyledi.

Bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarının yakından takip edileceğini, özellikle enflasyon ve petrol rezervlerine ilişkin değerlendirmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, bugünün veri takviminde ise ABD ve Avrupa'da imalat sanayi ve hizmet sektörüne ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını kaydetti. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,5'in ise destek konumunda olduğunu söyledi.

Yibek Kadın kimdir? Yibek Kadın kim oynuyor?
Medya

Yibek Kadın kimdir? Yibek Kadın kim oynuyor?

Meltem Pamirtan kim? ATV ekranlarında ilk bölümüyle izleyiciyle buluşan Destan dizisinde yer alan karakterler mercek altına yatırılmaya başl..
Melih Aşık, Hazreti Ömer dönemine kirli dilini uzattı
Medya

Melih Aşık, Hazreti Ömer dönemine kirli dilini uzattı

Tayyip Erdoğan'ın sonunun Muhammed Mursi gibi olabileceğini ima ettiği yazısıyla hatırlanan Melih Aşık, hükümete yakın Milliyet gazetesinde ..
Dikkat! Bu pek bilinmiyor: Neden çeyrek altın ya da bilezik yerine gram altın almalıyız?
Ekonomi

Dikkat! Bu pek bilinmiyor: Neden çeyrek altın ya da bilezik yerine gram altın almalıyız?

Son günlerde altının yükseliş trendine girmesiyle birlikte, yatırımcı hangi tür ürüne yönelmesi gerektiğini tam olarak bilmiyor. Gram altın ..
İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce duyurduğu şifa olan besinler
Kadın - Aile

İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce duyurduğu şifa olan besinler

İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce duyurduğu adeta şifa olan bu besinler birçok hastalığa karşı kalkan oluyor.
Bayraktar TB3 için kritik gelişme! Canlı yayında duyurdu
Gündem

Bayraktar TB3 için kritik gelişme! Canlı yayında duyurdu

TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, Bayraktar TB3 S/İHA’da kullanılacak PD170 motorunun teslim edildiğini ..
Faşizan karar sonrası harekete geçildi
Ekonomi

Faşizan karar sonrası harekete geçildi

Bolu Belediye'nin CHP'li faşist başkanı Tanju Özcan'ın daha önce hayata geçireceklerini duyurduğu "Yabancılardan nikah parası olarak 100 bin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay