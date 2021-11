Dolar ne kadar? Son dakika dolar kuru verileri 24 Kasım 2021 bugün euro ve dolar ne kadar?

Haftanın ortasında 24 Kasım 2021 Çarşamba günü kurlarda Merkez’in faiz kararı sonrası etkileri devam ediyor. Yatırımcıları yakından ilgilendiren döviz kurlarındaki baş döndürene hareketlilik sürüyor. 23 Kasım Salı günü döviz kurlarındaki tırmanış sonrası dolar ve euroya yatırım yapanlar dolara ne oluyor, euro ne kadar yükselir, dolar düşer mi çıkar mı? Donar kaça çıkar? gibi soruları da sormaya başladı. Son günlerde döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar dolar kurunun ani yükselişini an be an takip ediyor. Peki, 24 Kasım dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...