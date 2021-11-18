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Ekonomi
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Dolar ne kadar oldu? Dolar kaça çıktı? Dolar kuru kaç lira? Euro ne kadar çıktı?

2021-11-18 08:21:51
Dolar ne kadar oldu? Dolar kaça çıktı? Dolar kuru kaç lira? Euro ne kadar çıktı?

Dolara yükselecek mi, dolar düşecek mi? sorularının cevabını Merkez Bankası’nın bugünkü yaptacağı toplantı sonrası açıklayacağı faiz kararı belirleyecek. Dolar, Euro ve sterlin kuru, 18 Kasım Perşembe sabahında ekonomi gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Doların alış satış fiyatı hem yatırımcılar hem de kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Kasım ayında bir hayli zirveleri zorlayan dolar kurunun ne zaman zirveleri tırmanmaktan vazgeçeceği merak edilirken, gözler yarın yapılacak olan Merkez Bankası toplantısına çevrildi. Dolar ve euro bu sabah değer kazanırken, sterlin güne sabit kurla başladı. İşte, 18 Kasım Perşembe güncel döviz kuru…

#1
Foto - Merkez Bankası, eylül ayından beri toplamda 300 baz puan faiz indirimine giderken faiz indirimlerine devam etmesinin beklenmesi, Dolar/TL kurunda da yükselişin sürmesine neden oluyor. Dolar/TL kurunda psikolojik 10 lira seviyesi geçen hafta aşılırken kurda saatlerinde hareketlenme gözlendi.

Merkez Bankası, eylül ayından beri toplamda 300 baz puan faiz indirimine giderken faiz indirimlerine devam etmesinin beklenmesi, Dolar/TL kurunda da yükselişin sürmesine neden oluyor. Dolar/TL kurunda psikolojik 10 lira seviyesi geçen hafta aşılırken kurda saatlerinde hareketlenme gözlendi.

#2
Foto - Dolar kuru, yeni bir rekor daha kırarak bugün saat 3.00 sıralarında 10.75 lirayı gördü. Yükseliş devam ederken, dolar/TL kuru saat 4.20 sıralarında 10.93'e ulaştı. Dolar yeni güne de 11 liranın kapısına dayanmış şekilde başladı.

Dolar kuru, yeni bir rekor daha kırarak bugün saat 3.00 sıralarında 10.75 lirayı gördü. Yükseliş devam ederken, dolar/TL kuru saat 4.20 sıralarında 10.93'e ulaştı. Dolar yeni güne de 11 liranın kapısına dayanmış şekilde başladı.

#3
Foto - Saat 08:20 itibariyle dolar 10,9450 liradan işlem görürken, euro 12,4372 liranın üzerinde seyrediyor. Sterlin ise 14,8128 lira... Gram altın ise 654 lira oldu...

Saat 08:20 itibariyle dolar 10,9450 liradan işlem görürken, euro 12,4372 liranın üzerinde seyrediyor. Sterlin ise 14,8128 lira... Gram altın ise 654 lira oldu...

#4
Foto - Merkez Bankası bugün saat 14:00'te ne yapar? Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün faiz kararını açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü

Merkez Bankası bugün saat 14:00'te ne yapar? Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün faiz kararını açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü "Faizi savunanla birlikte olmam" sözleri sonrası faiz indirim gelmesine kesin gözüyle bakılırken, indirimin ne kadar olacağı tartışılıyor. Piyasa 100 puanlık indirimi fiyatlandırırken, 200 baz puanlık indirim olabileceğini söyleyenler de var.

#5
Foto - AA'nın anketinde indirim beklentisi AA Finans tarafından gerçekleştirilen 21 ekonomistin katılımıyla yapılan piyasa beklenti anketi sonuçlandı. Ankette politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin ortalaması 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti. PPK faiz kararına yönelik yapılan anketin sonuçlarına göre, 2 ekonomist de 150 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 25 baz puan politika faizinin düşürüleceği yönünde görüş bildirdi.

AA'nın anketinde indirim beklentisi AA Finans tarafından gerçekleştirilen 21 ekonomistin katılımıyla yapılan piyasa beklenti anketi sonuçlandı. Ankette politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin ortalaması 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti. PPK faiz kararına yönelik yapılan anketin sonuçlarına göre, 2 ekonomist de 150 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 25 baz puan politika faizinin düşürüleceği yönünde görüş bildirdi.

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