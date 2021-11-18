Dolar ne kadar oldu? Dolar kaça çıktı? Dolar kuru kaç lira? Euro ne kadar çıktı?

Dolara yükselecek mi, dolar düşecek mi? sorularının cevabını Merkez Bankası’nın bugünkü yaptacağı toplantı sonrası açıklayacağı faiz kararı belirleyecek. Dolar, Euro ve sterlin kuru, 18 Kasım Perşembe sabahında ekonomi gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Doların alış satış fiyatı hem yatırımcılar hem de kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Kasım ayında bir hayli zirveleri zorlayan dolar kurunun ne zaman zirveleri tırmanmaktan vazgeçeceği merak edilirken, gözler yarın yapılacak olan Merkez Bankası toplantısına çevrildi. Dolar ve euro bu sabah değer kazanırken, sterlin güne sabit kurla başladı. İşte, 18 Kasım Perşembe güncel döviz kuru…