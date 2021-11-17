Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 17 Kasım 2021 Döviz Kuru dolar euro alış satış fiyatı

17 Kasım Çarşamba piyasaların açıldığı haftanın ilk gününde yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, Cuma ise günü yine yükselişle kapattı. Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı. ABD’den gelen enflasyon açıklaması sonrası dolar kuru adete çıldırdı. Ateşi bir hayli çıkan dolar kuru psikolojik sınır olarak kabul edilen 10 TL’nin üstünü bir hayli geçti. Peki 1 dolar kaç TL? 17 Kasım 2021 dolar, Euro ve sterlin bugün ne kadar oldu? İşte güncel döviz kuru