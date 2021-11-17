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Ekonomi
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Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 17 Kasım 2021 Döviz Kuru dolar euro alış satış fiyatı

2021-11-17 08:37:00
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 17 Kasım 2021 Döviz Kuru dolar euro alış satış fiyatı

17 Kasım Çarşamba piyasaların açıldığı haftanın ilk gününde yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, Cuma ise günü yine yükselişle kapattı. Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı. ABD’den gelen enflasyon açıklaması sonrası dolar kuru adete çıldırdı. Ateşi bir hayli çıkan dolar kuru psikolojik sınır olarak kabul edilen 10 TL’nin üstünü bir hayli geçti. Peki 1 dolar kaç TL? 17 Kasım 2021 dolar, Euro ve sterlin bugün ne kadar oldu? İşte güncel döviz kuru

#1
Foto - Dolar, Euro ve sterlin kuru, 17 Kasım Çarşamba sabahında ekonomi gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Doların alış satış fiyatı hem yatırımcılar hem de kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Kasım ayında bir hayli zirveleri zorlayan dolar kurunun ne zaman zirveleri tırmanmaktan vazgeçeceği merak edilirken, gözler yarın yapılacak olan Merkez Bankası toplantısına çevrildi. Dolar ve euro bu sabah değer kazanırken, sterlin güne sabit kurla başladı. İşte, 7 Kasım Çarşamba güncel döviz kuru…

Dolar, Euro ve sterlin kuru, 17 Kasım Çarşamba sabahında ekonomi gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Doların alış satış fiyatı hem yatırımcılar hem de kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Kasım ayında bir hayli zirveleri zorlayan dolar kurunun ne zaman zirveleri tırmanmaktan vazgeçeceği merak edilirken, gözler yarın yapılacak olan Merkez Bankası toplantısına çevrildi. Dolar ve euro bu sabah değer kazanırken, sterlin güne sabit kurla başladı. İşte, 7 Kasım Çarşamba güncel döviz kuru…

#2
Foto - Dolar fiyatları, güne yükselişle başlamasının ardından 10,4722 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise 11,7935 TL seviyesinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, güne yükselişle başlamasının ardından 10,4722 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise 11,7935 TL seviyesinde bulunuyor.

#3
Foto - Cuma günü en düşük 9,8966 ve en yüksek 10,0252 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 9,9865'ten tamamladı. Dolar/TL, bugün 10,3529 ile zirvesini görmesinin ardından saat 08.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 artışla 10,4305 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,23 değer kazanarak 11,4590'dan, sterlin/TL de yüzde 0,09 artışla 11,7935'dan satılıyor.

Cuma günü en düşük 9,8966 ve en yüksek 10,0252 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 9,9865'ten tamamladı. Dolar/TL, bugün 10,3529 ile zirvesini görmesinin ardından saat 08.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 artışla 10,4305 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,23 değer kazanarak 11,4590'dan, sterlin/TL de yüzde 0,09 artışla 11,7935'dan satılıyor.

#4
Foto - Günün ilk işlemleri rekor seviyelerde devam ederken Dolar/TL 10,4360 liradan işlem geçiyor. Sabahın ilk işlemleri ile tarihin en yüksek zirvesi olan 11,8196 lirayı gören euro ise şu dakikalarda 11,7901 lirada bulunuyor.

Günün ilk işlemleri rekor seviyelerde devam ederken Dolar/TL 10,4360 liradan işlem geçiyor. Sabahın ilk işlemleri ile tarihin en yüksek zirvesi olan 11,8196 lirayı gören euro ise şu dakikalarda 11,7901 lirada bulunuyor.

#5
Foto - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) 18 Kasım Perşembe günü toplanacak. Doların 10 lirayı geçmesi öncesi ve sonrasında indirimin süreceğini bekleyen uzmanlar çoğunlukta olsa da pas geçme ihtimalinin de gündeme geldiği belirtiliyor. Tamamlanan piyasa anketleri PPK’da 100-150 baz puanlık indirimin olacağı beklentilerinin ağır bastığını gösteriyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) 18 Kasım Perşembe günü toplanacak. Doların 10 lirayı geçmesi öncesi ve sonrasında indirimin süreceğini bekleyen uzmanlar çoğunlukta olsa da pas geçme ihtimalinin de gündeme geldiği belirtiliyor. Tamamlanan piyasa anketleri PPK’da 100-150 baz puanlık indirimin olacağı beklentilerinin ağır bastığını gösteriyor.

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