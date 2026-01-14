  • İSTANBUL
Ekonomi
Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Alican Öztekin

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni günde Dolar 43,14 liradan, euro 50,43 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 43,0464, satışta 43,2189 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,0308, satışta 43,2032 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1647, sterlin/dolar paritesi 1,3438 ve dolar/yen paritesi 158,994 düzeyindeydi.

Dolar yeni güne nasıl başladı? Yeni günde Dolar/TL 43,1387 (alış) 43,1450’den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 50,4330 TL seviyelerinde seyrediyor.

