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Ekonomi
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Dolar en çok hangi ülkenin parası karşısında değer kazandı?

2021-07-05 16:30:57
Dolar en çok hangi ülkenin parası karşısında değer kazandı?

Cuma günü 92,74 seviyesine çıkarak 6 Nisan'ın ardından en yüksek seviyeyi gören ABD Dolar Endeksi, günün devamında tarım dışı istihdam verisiyle beraber gün içi kazançlarını sildi. Tarım dışı istihdamdaki yükselişe karşın ücretlerde artış olmaması ve işsizlik oranının da %0,1 puan artması ile piyasalarda fiyatlama dolar negatif oldu. Endeks 92,74’ten 92,17’ye geriledi ve günü düşüşle tamamladı. Investing.com'un haberine göre; yeni haftanın ilk işlem gününde endeks 92,13-92,35 aralığında işlem görürken küresel piyasalarda da dolar haftaya zayıf başladı.

#1
Foto - Bugün majör paralardaki değişim şu şekilde: Euro/Amerikan Doları, Cuma günü 1,18 seviyesinden yükselişe geçen parite bugün 1,1860 yakınında işlem görüyor. Paritenin yılın ilk 6 aylık performansı ise %3’e yakın düşüş yönünde.

Bugün majör paralardaki değişim şu şekilde: Euro/Amerikan Doları, Cuma günü 1,18 seviyesinden yükselişe geçen parite bugün 1,1860 yakınında işlem görüyor. Paritenin yılın ilk 6 aylık performansı ise %3’e yakın düşüş yönünde.

#2
Foto - Avustralya Doları/Amerikan Doları, 0,75 seviyesi üzerinde işlem gören paritenin sene başı kaybı %2,3.

Avustralya Doları/Amerikan Doları, 0,75 seviyesi üzerinde işlem gören paritenin sene başı kaybı %2,3.

#3
Foto - İngiliz Sterlini/Amerikan Doları, 1,3730 ile Nisan dip seviyeyi görmesinin ardından yükselen parite bugün 1,3850 üzerinde işlem görüyor ve sene başı kazancı %1,3.

İngiliz Sterlini/Amerikan Doları, 1,3730 ile Nisan dip seviyeyi görmesinin ardından yükselen parite bugün 1,3850 üzerinde işlem görüyor ve sene başı kazancı %1,3.

#4
Foto - Amerikan Doları/Kanada Doları, 1,2450’den gerileyen parite bugün 1,2360’tan işlem görüyor. Paritenin sene başı kazancı %2,84.

Amerikan Doları/Kanada Doları, 1,2450’den gerileyen parite bugün 1,2360’tan işlem görüyor. Paritenin sene başı kazancı %2,84.

#5
Foto - Amerikan Doları/İsviçre Frangı, 0,93 seviyesine yaklaşan parite, Cuma günkü düşüşün ardından bugün 0,92’den işlem görüyor. Paritenin sene başı kaybı %4,5’e yakın.

Amerikan Doları/İsviçre Frangı, 0,93 seviyesine yaklaşan parite, Cuma günkü düşüşün ardından bugün 0,92’den işlem görüyor. Paritenin sene başı kaybı %4,5’e yakın.

#6
Foto - Amerikan Doları/Japon Yeni, Mart 2020 sonrası en yüksek seviyeye (111,65) çıkan parite Cuma günkü düşüşün ardından bugün 111,0 seviyesi altında işlem görüyor. Paritenin sene başı kazancı %7,4.

Amerikan Doları/Japon Yeni, Mart 2020 sonrası en yüksek seviyeye (111,65) çıkan parite Cuma günkü düşüşün ardından bugün 111,0 seviyesi altında işlem görüyor. Paritenin sene başı kazancı %7,4.

#7
Foto - Dolar yılın ilk 6 ayında majör paralardan en çok Japon yeni karşısında yükselirken yalnızca sterlin karşısında düştü.

Dolar yılın ilk 6 ayında majör paralardan en çok Japon yeni karşısında yükselirken yalnızca sterlin karşısında düştü.

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