Dolar en çok hangi ülkenin parası karşısında değer kazandı?

Cuma günü 92,74 seviyesine çıkarak 6 Nisan'ın ardından en yüksek seviyeyi gören ABD Dolar Endeksi, günün devamında tarım dışı istihdam verisiyle beraber gün içi kazançlarını sildi. Tarım dışı istihdamdaki yükselişe karşın ücretlerde artış olmaması ve işsizlik oranının da %0,1 puan artması ile piyasalarda fiyatlama dolar negatif oldu. Endeks 92,74’ten 92,17’ye geriledi ve günü düşüşle tamamladı. Investing.com'un haberine göre; yeni haftanın ilk işlem gününde endeks 92,13-92,35 aralığında işlem görürken küresel piyasalarda da dolar haftaya zayıf başladı.