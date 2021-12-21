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Ekonomi
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Dolar düşünce bir şehir sokağa döküldü! Bakın ne yaptılar

2021-12-21 13:05:35
Dolar düşünce bir şehir sokağa döküldü! Bakın ne yaptılar

Dolar kurundaki 6 liraya yaklaşan düşüş Malatya'da halk adeta sokağa döktü.

#1
Foto - Döviz kurlarında yaşanan sert yükseliş sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün kabine toplantısı sonrası yeni ekonomi modelini açıklaması ile dövizde ciddi düşüşler yaşandı.

Döviz kurlarında yaşanan sert yükseliş sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün kabine toplantısı sonrası yeni ekonomi modelini açıklaması ile dövizde ciddi düşüşler yaşandı.

#2
Foto - Malatya'da sabah saatlerinde dolardaki düşüşün 11 TL’ye kadar gerilemesinin ardından Şire Pazarındaki esnaflar sevinç gösterileri yaptı.

Malatya'da sabah saatlerinde dolardaki düşüşün 11 TL’ye kadar gerilemesinin ardından Şire Pazarındaki esnaflar sevinç gösterileri yaptı.

#3
Foto - Davul zurna eşliğinde halaylar çeken esnaf ve vatandaşlar sembolik olarak dolar da yaktı.

Davul zurna eşliğinde halaylar çeken esnaf ve vatandaşlar sembolik olarak dolar da yaktı.

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını taşıyan vatandaşlar, birlik beraberlik mesajları vererek her zaman Cumhurbaşkanı’nın yanında olduklarını söylediler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını taşıyan vatandaşlar, birlik beraberlik mesajları vererek her zaman Cumhurbaşkanı’nın yanında olduklarını söylediler.

#5
Foto - İşte diğer kareler...

İşte diğer kareler...

#6
Foto - İşte diğer kareler...

İşte diğer kareler...

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