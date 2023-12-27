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Teknoloji-Bilişim
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Dolandırıcılar, Meta gibi karşınıza çıkıyor!

2023-12-27 19:58:26
Dolandırıcılar, Meta gibi karşınıza çıkıyor!

Son zamanlarda sosyal medya üzerinden bilgi çalma olayları artış gösterdi. Meta üzerinden yeni bir dolandırma yöntemi ortaya çıktı.

#1
Foto - Dolandırıcılar, Meta gibi karşınıza çıkıyor!

Günümüzde dijital ortamlardan birçok tuzak çeşidiyle karşılaşmak mümkün. Özellikle söz konusu sosyal medya hesapları olduğu zaman daha dikkatli davranmak gerekiyor.

#2
Foto - Dolandırıcılar, Meta gibi karşınıza çıkıyor!

Bunun nedeni de Meta üzerinden hesap bilgileri çalmak için yapılan adımlar. İşte Meta dolandırma yöntemi hakkında detaylar!

#3
Foto - Dolandırıcılar, Meta gibi karşınıza çıkıyor!

Normal bir zamanda e-posta hesabınızın spam klasörüne baktığınızda pek çok kimlik avında olan girişimler görürsünüz.

#4
Foto - Dolandırıcılar, Meta gibi karşınıza çıkıyor!

Ancak her dolandırıcı bu şekilde yaklaşmaz. Özellikle son zamanlarda kimlik avında olan dolandırıcılar önemli bilgilerinizi almak için daha farklı yöntemler deniyor.

#5
Foto - Dolandırıcılar, Meta gibi karşınıza çıkıyor!

Bildirilene göre gitgide artan sorunlar sonucunda dolandırıcılar yeni bir yöntem deniyor.

#6
Foto - Dolandırıcılar, Meta gibi karşınıza çıkıyor!

Bu yöntemde dolandırıcılar, Meta kimliğine bürünüyor. Bununla birlikte kullanıcıları hesaplarının “Telif haklarını ihlal ettiği” konusunda uyarıyor.

#7
Foto - Dolandırıcılar, Meta gibi karşınıza çıkıyor!

Bu uyarından da tuhafı karara itiraz etmediğiniz takdirde Meta’nın hesabınızı 12 saat içerisinde sileceğini belirtiyorlar. Dikkatli kullanıcılar bu mesajın birer dolandırıcılık mesajı olduğunu anlıyor. Çünkü normal şartlar altında Meta, bir uyarı e-postası gönderdikten 12 saat sonra bir hesabı silemez. Öte yandan daha dikkatli bakıldığında e-posta adresinin Meta’ya ait olmadığını anlamak mümkün. E-posta adresi, “contacthelpchannelcopyrights.com” şeklinde yer alıyor. Bu da bir Meta URL’si değil. Çoğu kişi ise bunu fark edemiyor.

#8
Foto - Dolandırıcılar, Meta gibi karşınıza çıkıyor!

Gönderilen e-posta sonrasında birçok kullanıcı herhangi bir inceleme yapmadan ve hesabı kaybetmemek için itiraz düğmesine tıklıyor. Bu durumda da sahte bir Meta İhlal Durumu Merkezi Portalı karşınıza çıkacak. İşlem için girdiğiniz sitede ise sizden bilgilerinizi istiyorlar. Bu nedenle e-postanızdaki spam gönderilere dikkat etmek gerekiyor.

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