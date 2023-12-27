Dolandırıcılar, Meta gibi karşınıza çıkıyor!

Bu uyarından da tuhafı karara itiraz etmediğiniz takdirde Meta’nın hesabınızı 12 saat içerisinde sileceğini belirtiyorlar. Dikkatli kullanıcılar bu mesajın birer dolandırıcılık mesajı olduğunu anlıyor. Çünkü normal şartlar altında Meta, bir uyarı e-postası gönderdikten 12 saat sonra bir hesabı silemez. Öte yandan daha dikkatli bakıldığında e-posta adresinin Meta’ya ait olmadığını anlamak mümkün. E-posta adresi, “contacthelpchannelcopyrights.com” şeklinde yer alıyor. Bu da bir Meta URL’si değil. Çoğu kişi ise bunu fark edemiyor.