Doktorları şaşkına çeviren vaka: Uçak sesi duyunca sevinçten ağlıyor!
Uçak sesi duyunca ağlamaya başlayan adam tıp dünyasını şaşkına uğrattı. Yeni yapılan araştırmalar bunun nedenini ortaya çıkardı.
Tıp dergisinde yayımlanan dikkat çekici bir vakada, 68 yaşındaki bir erkek hastanın demans teşhisinden yaklaşık iki yıl önce sıra dışı bir davranış geliştirdiği ortaya çıktı.
"CP" olarak tanımlanan hasta, özellikle Spitfire savaş uçaklarının motor sesine karşı yoğun bir hayranlık ve duygusal tepki göstermeye başladı.
UÇAK GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMIYORDU CP, bir havaalanına yakın bir bölgede yaşıyordu ve Spitfire uçaklarının motor sesini duyar duymaz dışarı çıkıyordu. Uçakları gördüğünde onlara el sallayan hasta, zaman zaman bu anlarda sevinç gözyaşlarına hakim olamıyordu.
Dikkat çeken nokta ise bu güçlü duygusal tepkinin yalnızca Spitfire uçaklarına karşı ortaya çıkmasıydı. CP’nin diğer uçakların sesine ya da genel olarak havacılığa karşı herhangi bir ilgisi bulunmuyordu.
NADİR GÖRÜLEN BİR DEMANS TÜRÜ CP'ye daha sonra davranışsal frontotemporal demans (FTD) teşhisi konuldu. CP'nin beyin taramalarında da sağ temporal lobda belirgin doku kaybı ve küçülme tespit edildi.
45-65 YAŞ ARALIĞINDA ORTAYA ÇIKIYOR Bu demans türü, beynin frontal ve temporal loblarını etkiliyor ve çoğu zaman 45 ile 64 yaşları arasında ortaya çıkıyor.
Frontotemporal demans hastalarında hafıza sorunları Alzheimer'a göre daha az görülse de hastalar; kişilik değişiklikleri, sosyal davranışlarda bozulma, empati kaybı, ani duygusal tepkiler ve kontrolsüz davranışlar gibi belirtiler yaşayabiliyor.
Ünlü oyuncu Bruce Willis'in de 2023 yılında bu hastalığa yakalandığı açıklanmıştı./ kaynak: haber7
