Doktorlar bile inanamadı... Estetik ameliyatta burundan çıkanlara bakın

Hastanın burunda şekil bozukluğu şikayetiyle kendilerine başvurduğunu ifade eden Op. Dr. Demirbağ, " Gerekli tetkikleri yaptıktan sonra ameliyatımıza aldık. Ameliyat sırasında rutin işlemlerimizi gerçekleştirirken burun içinde normalde karşılaşmadığımız taşlarla karşılaştık. Biz buna tıpta rinolit adını veriyoruz. Rinolitler, genellikle çocukluk yaş grubunda, çocukların burun içine koyduğu yabancı cisimler nedeniyle oluşur. Bunlar boncuk, kağıt, peçete parçaları gibi cisimler olabilir. Uzun yıllar boyunca bu yabancı cisimlerin etrafında biriken kalsiyum ve magnezyum mineralleri sonucunda taşlaşma meydana gelir. Genellikle ufalanabilir yapıda olsalar da uzun sure fark edilmediklerinde büyüyerek burun tıkanıklığına, zamanla burun içi kanamalarına ve tek taraflı kötü kokulu burun akıntılarına yol açabilirler. Nadiren de bulundukları bölgeye göre hiçbir belirti vermeyebilirler. Hastamız da bu nedenle daha önce bize başvurmamış, asil amacı estetik ameliyattı. Ameliyat sırasında taşı fark ettikten sonra endovizyon sistemini kurarak rinolitlerin tamamını çıkardık. Sonrasında herhangi bir kanama ya da ek bir problemle karşılaşmadık" dedi.