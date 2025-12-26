  • İSTANBUL
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Doktorlar bile inanamadı... Estetik ameliyatta burundan çıkanlara bakın

Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Doktorlar bile inanamadı... Estetik ameliyatta burundan çıkanlara bakın

Elazığ’da burun ameliyatı için operasyona alınan bir hastanın burnunda çok sayıda taş tespit edildi. Burunda taş görülmesinin nadir bir durum olduğu belirtilen KBB Doktoru Op. Dr. Erhan Demirbağ, burun içine kaçan yabancı cisimlerin yıllar içinde taşa dönüşebileceğini söyledi.

#1
Foto - Doktorlar bile inanamadı... Estetik ameliyatta burundan çıkanlara bakın

Elazığ’da burun estetiği için ameliyata alınan bir hastada, operasyon sırasında nadir görülen bir durumla karşılaşıldı. Kulak Burun Boğaz (KBB) Doktoru Op. Dr. Erhan Demirbağ tarafından gerçekleştirilen ameliyatta, burun boşluğu içinde tıpta "rinolit" olarak adlandırılan taş oluşumları tespit edildi. Burunda şekil bozukluğu şikayetiyle başvuran hastanın yapılan tetkiklerinin ardından estetik ameliyatına başlandı. Ameliyat sırasında burun içinde rutin dışı sert oluşumlar fark edildi. Yapılan değerlendirmede bu yapıların, uzun yıllar içinde yabancı cisim etrafında kalsiyum ve magnezyum birikmesi sonucu oluşan rinolitler olduğu belirlendi. Tespit edilen taşlar endoskopik yöntemle tamamen çıkarıldı, hasta sağlığına kavuştu.

#2
Foto - Doktorlar bile inanamadı... Estetik ameliyatta burundan çıkanlara bakın

Hastanın burunda şekil bozukluğu şikayetiyle kendilerine başvurduğunu ifade eden Op. Dr. Demirbağ, " Gerekli tetkikleri yaptıktan sonra ameliyatımıza aldık. Ameliyat sırasında rutin işlemlerimizi gerçekleştirirken burun içinde normalde karşılaşmadığımız taşlarla karşılaştık. Biz buna tıpta rinolit adını veriyoruz. Rinolitler, genellikle çocukluk yaş grubunda, çocukların burun içine koyduğu yabancı cisimler nedeniyle oluşur. Bunlar boncuk, kağıt, peçete parçaları gibi cisimler olabilir. Uzun yıllar boyunca bu yabancı cisimlerin etrafında biriken kalsiyum ve magnezyum mineralleri sonucunda taşlaşma meydana gelir. Genellikle ufalanabilir yapıda olsalar da uzun sure fark edilmediklerinde büyüyerek burun tıkanıklığına, zamanla burun içi kanamalarına ve tek taraflı kötü kokulu burun akıntılarına yol açabilirler. Nadiren de bulundukları bölgeye göre hiçbir belirti vermeyebilirler. Hastamız da bu nedenle daha önce bize başvurmamış, asil amacı estetik ameliyattı. Ameliyat sırasında taşı fark ettikten sonra endovizyon sistemini kurarak rinolitlerin tamamını çıkardık. Sonrasında herhangi bir kanama ya da ek bir problemle karşılaşmadık" dedi.

#3
Foto - Doktorlar bile inanamadı... Estetik ameliyatta burundan çıkanlara bakın

Ailelerin dikkat etmesi gereken hususlara değinen Demirbağ, "Burada vurgulamak istediğimiz en önemli nokta, ailelerin özellikle küçük yasta çocukların burnuna kaçabilecek yabancı cisimler konusunda dikkatli olmalarıdır. Böyle bir durum fark edildiğinde vakit kaybetmeden doktora başvurmalıdır.

#4
Foto - Doktorlar bile inanamadı... Estetik ameliyatta burundan çıkanlara bakın

Ayrıca fark edilmeyen tek taraflı kötü kokulu burun akıntısı ve burun tıkanıklığı gibi şikayetler varsa mutlaka bir uzmana görünebilir. Aksi takdirde bu durum yıllar sonra burun içinde tas olarak karşımıza çıkabilmektedir. Ailelerin, çocuklarda buruna kaçabilecek yabancı cisimler konusunda dikkatli olması ve tek taraflı kötü kokulu burun akıntısı gibi şikayetlerde mutlaka doktora başvurması büyük önem taşıyor" dedi.

