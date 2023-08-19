Doktor balıklar tehdit altındaydı! Ve beklenen karar geldi

Burası bin 600'lere indiği takdirde bizim suyumuz bitecek. Ben bunu tüm yetkililere bildirdim. Bakırtepe'deki yetkililere de bildirdim. Maalesef bizi dikkate almadılar. Burada altın önemli olmamalı, önce insana değer olmalı. Altın her yerde bulunur ama su bulunmaz. Karar alınmış ayın 20'sinde durdurulacakmış. İnşallah dururlar. Bu alanın durmasıyla ilgili karar var. Burası derine indikçe Kalkım kaplıcasındaki balıklar da yok olacak. Bu maden devam ederse hem Çetinkaya'nın suyu bitecek, hem de doktor balıklar ölecek. Şu an su depomuza kırmızı su akıyor. Çeşmelerden maden akıyor" dedi.