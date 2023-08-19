Doktor balıklar tehdit altındaydı! Ve beklenen karar geldi

Konunun yargıya taşınmasını sağlayan Pınargözü köyü eski Muhtarı Hüsnü Engin ise Danıştay kararına rağmen firmanın çalışmalarına devam ettiğini ileri sürerek, "Buraya Danıştay iki ay önce karar verdi. İki ay önce çıkan karara rağmen çalışma sürüyor. Danıştay kararı durdurma değil, burası tamamen iptal edildi, itirazları da yok. Bu karar kesinleştiği için devlet makamlarının burayı durdurması lazım. Türkiye'nin en büyük holdingi değil ne olursa olsun insanların görevlerini yapması lazım. Mahkeme kararını bile dinlememeleri çalışmayı durdurmayacaklarını gösteriyor. Durdurmazlarsa suyumuz bitmek üzere. Pınargözü'nün suyu önce azaldı sonra gitti. Aynı aşama şu anda burada yaşanıyor.