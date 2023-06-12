Doğaseverler buzul gölünü keşfetti

"Çobanlık yapan bir kişi geçen yıl buradan çektiği fotoğrafı kulübümüze iletti. Bunun üzerine bir ekiple bölgeye gelerek göle çıkış rotasını belirledik. Bugün de 21 kişilik etkinlik düzenledik. Muazzam bir doğası var. İki mevsimi bir arada yaşıyoruz. İlerleyen zamanlarda insanların buraya daha çok gelmesini ümit ediyoruz. Gölün koruma altına alınıp turizme kazandırılması gerekiyor."