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Ekonomi
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Doğal gaza kavuşan ilçede meşale yakıldı

2023-05-03 16:42:30
Doğal gaza kavuşan ilçede meşale yakıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Günyüzü ilçesine verilen doğal gazın açılış törenine katıldı.

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Foto - Doğal gaza kavuşan ilçede meşale yakıldı

İlçede, İYİ Partiden ve Milli Yol Partisi’nden ayrılarak AK Parti’ye katılan 11 kişiye rozetini Bakan Dönmez taktı.

#2
Foto - Doğal gaza kavuşan ilçede meşale yakıldı

Vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Dönmez, ilçeye ulaşan doğal gazın açılış törenine katıldı.

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Foto - Doğal gaza kavuşan ilçede meşale yakıldı

Törenin sonunda Bakan Dönmez ve beraberindekiler, doğal gazın ilçeye ulaşımını temsilen meşale yaktı.

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Foto - Doğal gaza kavuşan ilçede meşale yakıldı

Törene Bakan Dönmez’in yanı sıra, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut, ESGAZ Genel Müdürü Bülent Cantürk, Vali Yardımcısı Salih Altun, AK Parti MKYK Üyesi Burhan Sakallı, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, AK Parti Eskişehir milletvekili adayları Hakan Çizmelioğlu ve Derya Çıraklı, Günyüzü Kaymakamı Gökhan Arslan ve vatandaşlar katıldı.

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Foto - Doğal gaza kavuşan ilçede meşale yakıldı

Törenin ardından Bakan Dönmez ve beraberindeki heyet, Sümer Mahallesi'nde yaşayan Ali Ercan'ın evini ziyaret etti.

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Foto - Doğal gaza kavuşan ilçede meşale yakıldı

İlçede doğal gaz bağlanan ilk evi ziyaret eden Bakan Dönmez, Ercan ailesinin çayını içti.

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Foto - Doğal gaza kavuşan ilçede meşale yakıldı

AK Parti Günyüzü İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen törende ise AK Parti’ye yeni katılan üyelere rozet takıldı.

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Foto - Doğal gaza kavuşan ilçede meşale yakıldı

İlçede yaşayan ve İYİ Parti ile Milli Yol Partisi'nden ayrılan toplam 11 kişiye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından AK Parti rozeti takıldı.

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