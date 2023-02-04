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Ekonomi
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Doğal gaz ve petrol derken! Türkiye ve Azerbaycan'dan atom bombası

2023-02-04 12:02:50
Doğal gaz ve petrol derken! Türkiye ve Azerbaycan'dan atom bombası

Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 9. Bakanlar ve Yeşil Enerji Danışma Konseyi 1. Bakanlar Toplantısı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Doğal gaz ve petrol derken! Türkiye ve Azerbaycan'dan atom bombası

Türkiye'nin TANAP'ın önemli aktörlerinden biri olduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye kısmındaki boru hattının da BOTAŞ olarak ortağı durumundayız. Bugüne kadar TANAP 2018'de biliyorsunuz açıldı. Avrupa'ya yaklaşık TANAP üzerinden 20 milyar metreküplük bir gaz sevkiyatı söz konusu oldu. Yine bu süre içerisinde bir o kadar da Türkiye'ye gaz sevkiyatı gerçekleşmiş oldu. Geçtiğimiz yıl TANAP'ın kapasitesinin iki katına çıkartılmasıyla ilgili bir görüş birliği vardı. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Tabi sahanın geliştirilmesi gerekiyor. Yani üretimin artırılması gerekiyor. İnşallah 3-4 yıl içerisinde bu kapasite artışı gerçekleşmiş olacak. Bu sayede hem Türkiye'nin arz güvenliği hem de Avrupa'nın arz güvenliğine katkı sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Doğal gaz ve petrol derken! Türkiye ve Azerbaycan'dan atom bombası

"AZERBAYCAN'DA ÜRETİLECEK YENİLENEBİLİR ENERJİNİN TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA TRANSFERİ DE MÜZAKERE ETTİĞİMİZ KONULAR ARASINDA" Türkiye'nin Azerbaycan'la enerji ilişkilerinin TANAP projesiyle sınırlı olmadığını ifade eden Bakan Dönmez, "Biliyorsunuz yıllardır çalışan Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol boru hattı var. O gayet düzenli bir şekilde çalışıyor. Yine son yıllarda giderek artan bir elektrik ticareti söz konusu. Azerbaycan'dan elektrik getiriyoruz. Şimdi yeni dönemde de Azerbaycan kendi ülkesindeki, özellikle Hazar kıyısındaki offshore rüzgar potansiyelini değerlendirme noktasında ciddi yatırımlar planlamış durumda. Burada üretilecek bu yenilenebilir enerjinin Türkiye üzerinden Avrupa'ya transferi de gündemimizde olan, müzakere ettiğimiz konular arasında" şeklinde konuştu. Bakan Dönmez, "Türkiye olarak biz önceliğimiz tabi ki kendi arz güvenliğimiz ama özellikle son yıllarda kendi arz güvenliğimizi sağlamak için altyapı çalışmalarını yaparken, bir taraftan da Avrupa ülkelerine gaz transferi ve akabinde gaz ticareti yapacak bir noktaya doğru gidiyoruz. Bununla alakalı müzakerelerimizi istişarelerimizi de buraya katılan ülke temsilcileriyle de yaptık. Tamamı da görüştüğümüz yetkililer bu projemize destek vereceklerini ifade ettiler" dedi.

#3
Foto - Doğal gaz ve petrol derken! Türkiye ve Azerbaycan'dan atom bombası

"TÜRKİYE, AVRUPA AÇISINDAN DA ENERJİ PROJELERİNDE ALDIĞI GÖREVLE ÖNEMLİ BİR PARTNER DURUMUNDA" Enerji alanında Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendirme fırsatı da bulduklarını söyleyen Dönmez, "Türkiye bir kez daha şunu gösterdi ki Avrupa açısından da enerji projelerinde aldığı görevle önemli bir partner durumunda. Biz yine bu ve buna benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Özellikle de Türkiye'de bir dağıtım merkezi ve ticaret merkezi kurma ile alakalı çalışmalarımızda da, hazırlıklarımızda da son noktaya geldik. Hedefimiz bir yıl içerisinde orada da ilk ticareti başlatmak" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Doğal gaz ve petrol derken! Türkiye ve Azerbaycan'dan atom bombası

Türkiye Petrolleri (TP) ile SOCAR arasında özellikle Hazar Denizi bölgesinde bazı sahalarda geçmişten gelen ortak projeler olduğunu belirten Dönmez, şunları kaydetti:

#5
Foto - Doğal gaz ve petrol derken! Türkiye ve Azerbaycan'dan atom bombası

"Son haftalarda bir başka saha ile alakalı da görüşmeler devam ediyordu. Şimdi bir iş birliği anlaşması yapıldı. Saha ile ilgili ilgili bilgiler her iki tarafa açılacak ve değerlendirilecek. İnşallah olumlu neticeler ise Türkiye Petrolleri o sahada da aktif rol almış olacak

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