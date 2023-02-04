Doğal gaz ve petrol derken! Türkiye ve Azerbaycan'dan atom bombası

"AZERBAYCAN'DA ÜRETİLECEK YENİLENEBİLİR ENERJİNİN TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA TRANSFERİ DE MÜZAKERE ETTİĞİMİZ KONULAR ARASINDA" Türkiye'nin Azerbaycan'la enerji ilişkilerinin TANAP projesiyle sınırlı olmadığını ifade eden Bakan Dönmez, "Biliyorsunuz yıllardır çalışan Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol boru hattı var. O gayet düzenli bir şekilde çalışıyor. Yine son yıllarda giderek artan bir elektrik ticareti söz konusu. Azerbaycan'dan elektrik getiriyoruz. Şimdi yeni dönemde de Azerbaycan kendi ülkesindeki, özellikle Hazar kıyısındaki offshore rüzgar potansiyelini değerlendirme noktasında ciddi yatırımlar planlamış durumda. Burada üretilecek bu yenilenebilir enerjinin Türkiye üzerinden Avrupa'ya transferi de gündemimizde olan, müzakere ettiğimiz konular arasında" şeklinde konuştu. Bakan Dönmez, "Türkiye olarak biz önceliğimiz tabi ki kendi arz güvenliğimiz ama özellikle son yıllarda kendi arz güvenliğimizi sağlamak için altyapı çalışmalarını yaparken, bir taraftan da Avrupa ülkelerine gaz transferi ve akabinde gaz ticareti yapacak bir noktaya doğru gidiyoruz. Bununla alakalı müzakerelerimizi istişarelerimizi de buraya katılan ülke temsilcileriyle de yaptık. Tamamı da görüştüğümüz yetkililer bu projemize destek vereceklerini ifade ettiler" dedi.