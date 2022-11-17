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Ekonomi
14
Doğal gaz ve elektrikte büyük destek! 8 bin lira hesaba yatacak

2022-11-17 09:41:31
Doğal gaz ve elektrikte büyük destek! 8 bin lira hesaba yatacak

Doğal gaz ve elektrik desteği il ilgili son dakika açıklaması geldi. Çalışan vatandaşlara toplamda 8 bin liraya kadar doğal gaz ve elektrik desteği ödenecek. 9 Kasım’da yürürlüğe giren düzenleme ile işverenler, çalışanlara aylık 1000 TL, toplamda da 8.000 TL doğalgaz, ısınma ve elektrik desteği verebilecek. 9 Kasım’da başlayan destek, 2023’ün Haziran ayına sonuna kadar sürecek. İşte doğal gaz ve elektrik desteği ile ilgili son dakika tüm gelişmeler...

#1
Foto - Doğal gaz ve elektrikte büyük destek! 8 bin lira hesaba yatacak

Çalışan ve işverenlere sosyal güvenlik desteklerini içeren Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

#2
Foto - Doğal gaz ve elektrikte büyük destek! 8 bin lira hesaba yatacak

Kanun; işverenler tarafından çalışanlara ödenen yemek bedelinin çalışanların banka hesabına nakit yatırılmasından 65 yaş aylığı ve evde bakım alacaklarının silinmesine, pandemi döneminde uygulanan kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinde fazla ödemelerin geri alınmayacağına yönelik birçok düzenlemeyi içeriyor.

#3
Foto - Doğal gaz ve elektrikte büyük destek! 8 bin lira hesaba yatacak

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısına göre; bunlardan bir tanesi de ilk kez uygulanacak olan çalışana elektrik ve ısınma desteği.

#4
Foto - Doğal gaz ve elektrikte büyük destek! 8 bin lira hesaba yatacak

9 Kasım’da yürürlüğe giren düzenleme ile işverenler, çalışanlara aylık 1000 TL, toplamda da 8.000 TL doğalgaz, ısınma ve elektrik desteği verebilecek. 9 Kasım’da başlayan destek, 2023’ün Haziran ayına sonuna kadar sürecek. Peki, bu destekten kimler, nasıl yararlanacak?

#5
Foto - Doğal gaz ve elektrikte büyük destek! 8 bin lira hesaba yatacak

HAZİRAN’A KADAR SÜRECEK Yeni düzenleme ile kasım ayından itibaren 2023’ün Haziran sonuna kadar işverenlerce çalışanlara yapılacak 1.000 TL’ye kadar olan elektrik, doğalgaz ve ısınma giderleri hem gelir vergisinden muaf olacak hem de bu ödemeler sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacak.

#6
Foto - Doğal gaz ve elektrikte büyük destek! 8 bin lira hesaba yatacak

Bu sayede çalışanına elektrik ve ısınma desteği veren işverenler vergi ve sosyal güvenlik primi açısından teşvik edilmiş olacak.

#7
Foto - Doğal gaz ve elektrikte büyük destek! 8 bin lira hesaba yatacak

İşverenlerin çalışanlara elektrik veya ısınma yardımı yapması mecburi değil.

#8
Foto - Doğal gaz ve elektrikte büyük destek! 8 bin lira hesaba yatacak

Ancak elektrik, doğalgaz, ısınma desteğinin verilmesi halinde ücret olarak vergilendiriliyor ve sigorta primine tabi tutuluyor. Bu nedenle de çoğunluk işveren, çalışanına bu desteği veremiyor. Düzenleme ile işverenler çalışanına bu destekleri verebilecek.

#9
Foto - Doğal gaz ve elektrikte büyük destek! 8 bin lira hesaba yatacak

‘9 Kasım tarihinden itibaren tüm işverenler çalışanlarına ısınma ve elektik desteği vermek zorunda mı kalacak?’ diye sorarsanız; hayır, zorunluluk yok, isteyen işveren bu desteği verir ve vergi, sosyal güvenlik teşviğinden yararlanır, isteyen vermez.

#10
Foto - Doğal gaz ve elektrikte büyük destek! 8 bin lira hesaba yatacak

KİMLER YARARLANACAK? Gelelim, bu desteğin nasıl verileceğine. İşveren aylık 1.000 liraya kadar çalışanına elektrik ve ısınma gideri altında ödeme yapabilecek. Bu tutara kadar da ödemeler gelir vergisinden muaf olacak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim kesintisine tabi tutulmayacak.

#11
Foto - Doğal gaz ve elektrikte büyük destek! 8 bin lira hesaba yatacak

Bu tutarın aşılması halinde ise aşan kısım gelir vergisi ve sigorta prime tabi olacak. Böylece işverenlerin, 2022’nin Kasım ayından 2023’ün Haziran sonuna kadar aylık 1.000 lira üzerinden toplam 8.000 lira çalışana vereceği destek, gelir vergisi ve sigorta primine tabi olmayacak.

#12
Foto - Doğal gaz ve elektrikte büyük destek! 8 bin lira hesaba yatacak

İşverenin bu ödemeyi, çalışanın aylık ücretine ilave olarak vermesi gerekiyor. Ücretin üzerine 1.000 lira ek ödeme şeklinde yapılması gerekiyor. Elektrik ve ısınma desteğinden özel sektör işyerleri yararlanacak. Peki, uygulama nasıl olacak? Düne kadar çalışanına, elektrik ve ısınma gideri altında ödeme yapan işverenler; 1.000 liraya kadarki ödemelerden 178 lira gelir vergisi, 454 lira da sigorta primi olmak üzere toplamda 633 lira ödemek durumunda kalıyorlardı.

#13
Foto - Doğal gaz ve elektrikte büyük destek! 8 bin lira hesaba yatacak

Yeni düzenleme sonrası artık gelir vergisi ve sigorta primi ödenmeyeceğinden 633 lira çalışanın maaşına eklenecek. İşverenden de bu 1.000 lira üzerinden herhangi bir kesinti yapılmayacak.

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