Doğal gaz ve elektrikte büyük destek! 8 bin lira hesaba yatacak

Doğal gaz ve elektrik desteği il ilgili son dakika açıklaması geldi. Çalışan vatandaşlara toplamda 8 bin liraya kadar doğal gaz ve elektrik desteği ödenecek. 9 Kasım’da yürürlüğe giren düzenleme ile işverenler, çalışanlara aylık 1000 TL, toplamda da 8.000 TL doğalgaz, ısınma ve elektrik desteği verebilecek. 9 Kasım’da başlayan destek, 2023’ün Haziran ayına sonuna kadar sürecek. İşte doğal gaz ve elektrik desteği ile ilgili son dakika tüm gelişmeler...