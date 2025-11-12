  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Doğal ağrı kesici! Canan Karatay'ın önerisi: Padişah baharatı olarak da biliniyor! 1 yemek kaşığını sıcak suya katıp içmek yetiyor

Selma Savcı Giriş Tarihi:
Doğal ağrı kesici! Canan Karatay'ın önerisi: Padişah baharatı olarak da biliniyor! 1 yemek kaşığını sıcak suya katıp içmek yetiyor

Canan Karatay onun için “Doğal bir ağrı kesici ve iyileşme kaynağı” diyor. Yemeklere lezzet katan çeşitli pek çok baharat bulunuyor. Fakat Canan Karatay onu öneriyor. Geleneksel mutfakların vazgeçilmezi sumak, modern bilimsel araştırmaların odağı haline geldi. Sumağı çay olarak tüketen padişahların sefere çıkarken kullandıkları da bilinenler arasında. Canan Karatay'dan sumak çayı önerisi...

#1
Foto - Doğal ağrı kesici! Canan Karatay'ın önerisi: Padişah baharatı olarak da biliniyor! 1 yemek kaşığını sıcak suya katıp içmek yetiyor

Prof. Dr. Canan Karatay, öneriyor. Yeryüzünde yetişen çoğu baharat deneyim ve tecrübe ile farklı hastalıklar için alternatif tıp alanında kullanılmıştır. Sumak da hem yemeklerde baharat hem de çay olarak tüketilebilen faydalı bir besindir. Ekşimsi bir tadı bulunan sumak, padişahların ilaç yerine kullandıkları bir yöntem olduğu ortaya çıktı. Sumağı çay olarak tüketen padişahların sefere çıkarken kullandıkları da bilinenler arasında. Peki sumak çayı ne işe yarar ve faydaları nelerdir? Canan Karatay'dan sumak çayı önerisi:

#2
Foto - Doğal ağrı kesici! Canan Karatay'ın önerisi: Padişah baharatı olarak da biliniyor! 1 yemek kaşığını sıcak suya katıp içmek yetiyor

Canan Karatay üstüne basa basa bu çayı önerdi. Osmanlı padişahları bu baharatın çayını ilaç niyetine içiyordu! Doğal ağrı kesici olan bu çay adeta mucizevi... Ağrıları yok eden doğal ağrı kesici her derde deva. Ünlü doktor Canan Karatay, Osmanlı Padişahlarının da tüketerek sağlıklarını korudukları sumak tohumu çayını önerdi. Sumak tohumunun bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkilerini anlatan Karatay, bu mucizevi çayın hazırlanışını da paylaştı.

#3
Foto - Doğal ağrı kesici! Canan Karatay'ın önerisi: Padişah baharatı olarak da biliniyor! 1 yemek kaşığını sıcak suya katıp içmek yetiyor

Karaciğer, vücudumuzun temel işlevlerinden birini üstlenir ve sağlığımız için kritik bir organdır. İşte tam da burada, Osmanlı Padişahları tarafından "Padişah Baharatı" olarak kabul edilen sumak devreye girer. Sumak, karaciğerin işlevlerini destekleyen en etkili baharatlardan biridir. Adeta karaciğeri sıfırlayarak yeniden çalışmasını sağlar. Osmanlı Padişahları, her yemeğin yanında ve sefere çıktıklarında sumak yanlarında taşırlardı. Sumak, güçlü bir toksin temizleyicisidir ve bu nedenle yıllarca kullanılmıştır. Günümüzde, yemeklere ekşi bir tat katması için kullanılan sumak, karaciğer fonksiyonlarına büyük fayda sağlar. Düzenli olarak sumak çayı tüketmek, karaciğerde biriken tüm toksinleri temizlemeye yardımcı olur. Ancak sumak, çok güçlü bir toksin temizleyici olduğundan, hamilelerin tüketmemesi önerilir. Ayrıca haftada en fazla 3 ila 4 kez tüketilmesi tavsiye edilir. Araştırmalar, vücuttaki oksidatif stresi azaltmanın en sağlıklı yollarından birinin sumak olduğunu göstermektedir. Sumak, antioksidanlar gibi vücut hücrelerini yeniler.

#4
Foto - Doğal ağrı kesici! Canan Karatay'ın önerisi: Padişah baharatı olarak da biliniyor! 1 yemek kaşığını sıcak suya katıp içmek yetiyor

Sumak çayı hazırlamak için şu adımları takip edebilirsiniz: Bir çay bardağına bir tatlı kaşığı öğütülmüş sumak tohumu ekleyin. Üzerine kaynar su dökün ve karışımı demlemeye bırakın. Yaklaşık 5 dakika kadar beklettikten sonra sumak çayınız hazır olacaktır. Dilerseniz çaya 1 veya 2 damla kekik yağı da ekleyebilirsiniz.​ Ancak dikkatli olun, sumak çayını aşırı tüketmek mide yanması veya reflü gibi yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle tüketmeden önce doktorunuza danışmanız önemlidir. Sumak Anti-inflamatuar özellikleri sayesinde eklem ağrılarını azaltabilir. Ayrıca, sumak çayı kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan’ın "yalan konuşuyorsun" dediği öğretmen, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Gündem

Erdoğan’ın “yalan konuşuyorsun” dediği öğretmen, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Yalan konuşuyorsun" dediği atanamayan öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı. Söz konusu öğretmenin video..
İBB ve İSKİ’de kredi iddiası! Yurt dışı paraları havuza mı aktardılar?
Gündem

İBB ve İSKİ’de kredi iddiası! Yurt dışı paraları havuza mı aktardılar?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İBB ve İSKİ’nin yurt dışındaki finansal kuruluşlardan aldığı kredilerin,..
Yürekleri dağlayan görüntü! İşte uçağımızın düşme anı
Gündem

Yürekleri dağlayan görüntü! İşte uçağımızın düşme anı

Gürcistan - Azerbaycan sınırında Türkiye’ye ait askeri kargo uçağı düştü. Uçağın düşme anı saniye saniye kaydedildi.
Korkunç olay sonrası üniversite öğrencileri gözaltına alındı
Gündem

Korkunç olay sonrası üniversite öğrencileri gözaltına alındı

Aydın'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Melisa Şengül, arkadaşlarının evinde ölü bulundu. Polis, Şengül'ün evlerinde misafir olduğu ünive..
Kastamonu'dan acı haber: 5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, anne Huriye Helvacı aranıyor
Gündem

Kastamonu'dan acı haber: 5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, anne Huriye Helvacı aranıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kayıp olan annesiyle birlikte 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu. Kayıp anne Huriye Helvacı ise aranıyor...
Enkaz bölgesinden yeni açıklama!
Gündem

Enkaz bölgesinden yeni açıklama!

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, düşen askeri kargo uçağına ilişkin son durumu paylaştı. Duran, arama kurtarma ekiplerinin enkaza ulaştığ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23