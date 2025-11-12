Doğal ağrı kesici! Canan Karatay'ın önerisi: Padişah baharatı olarak da biliniyor! 1 yemek kaşığını sıcak suya katıp içmek yetiyor

Karaciğer, vücudumuzun temel işlevlerinden birini üstlenir ve sağlığımız için kritik bir organdır. İşte tam da burada, Osmanlı Padişahları tarafından "Padişah Baharatı" olarak kabul edilen sumak devreye girer. Sumak, karaciğerin işlevlerini destekleyen en etkili baharatlardan biridir. Adeta karaciğeri sıfırlayarak yeniden çalışmasını sağlar. Osmanlı Padişahları, her yemeğin yanında ve sefere çıktıklarında sumak yanlarında taşırlardı. Sumak, güçlü bir toksin temizleyicisidir ve bu nedenle yıllarca kullanılmıştır. Günümüzde, yemeklere ekşi bir tat katması için kullanılan sumak, karaciğer fonksiyonlarına büyük fayda sağlar. Düzenli olarak sumak çayı tüketmek, karaciğerde biriken tüm toksinleri temizlemeye yardımcı olur. Ancak sumak, çok güçlü bir toksin temizleyici olduğundan, hamilelerin tüketmemesi önerilir. Ayrıca haftada en fazla 3 ila 4 kez tüketilmesi tavsiye edilir. Araştırmalar, vücuttaki oksidatif stresi azaltmanın en sağlıklı yollarından birinin sumak olduğunu göstermektedir. Sumak, antioksidanlar gibi vücut hücrelerini yeniler.