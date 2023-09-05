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Yaşam
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Doğa sevgisi bozkırı vahaya dönüştürdü

2023-09-05 15:06:55
Doğa sevgisi bozkırı vahaya dönüştürdü

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Müslümabat köyünün muhtarı Turan Turan, bozkırın ortasındaki taşlık alanı yaptığı çalışmalarla adeta vahaya dönüştürdü.

#1
Foto - Doğa sevgisi bozkırı vahaya dönüştürdü

Sivas’ın Zara ilçesine 28 kilometre uzaklıktaki Müslümabat köyü, iki dönemdir görevde olan muhtarla değişimi yaşadı. Köyün hemen alt kısmında bulunan taşlık alan muhtarın kepçe kiralayıp alanı temizletmesiyle mesire alanına dönüştürüldü.

#2
Foto - Doğa sevgisi bozkırı vahaya dönüştürdü

Örneğine az rastlanan köydeki piknik alanı çevre köylerden de vatandaşların ilgisini çekiyor. Çevre köylerden gelen vatandaşlar, piknik alanında su sesi eşliğinde piknik yapıp stres atıyor.

#3
Foto - Doğa sevgisi bozkırı vahaya dönüştürdü

Muhtar Turan Turan, 250 kamyondan fazla hafriyat ile alanı yükselttiklerini anlatarak, “Köyümüz viraneydi, ondan dolayı muhtar oldum. Bir şeyler yapmaya çalıştık, köyümüzü onardık. Bu piknik alanı viraneydi, taşlıktı buralar. 2 sene önce gelip keşfettim. Büyük kayalar vardı. Kepçe kiraladım, bir haftada düzledik burayı. 250 kamyondan fazla hafriyat alarak alanı yükselttik. Düzledikten sonra gelen çok olmaya başladı. Bizde kamelyalar yaptık, 2 kilometre yukarıdan su getirdik, mescitler yaptık. Böyle bir tesis çıktı ortaya. Çevre köylerden gelen çok var. Taşları İl Özel İdaresi verdi, vekilimiz Habib Soluk beyefendi. İlçe Özel İdaresi'nden de araçları aldık, 3 gün bize çalıştılar” dedi.

#4
Foto - Doğa sevgisi bozkırı vahaya dönüştürdü

Vatandaşlar ise muhtara teşekkür ederek, alana gelip stres attıklarını ifade ettiler.

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