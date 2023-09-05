Doğa sevgisi bozkırı vahaya dönüştürdü

Muhtar Turan Turan, 250 kamyondan fazla hafriyat ile alanı yükselttiklerini anlatarak, “Köyümüz viraneydi, ondan dolayı muhtar oldum. Bir şeyler yapmaya çalıştık, köyümüzü onardık. Bu piknik alanı viraneydi, taşlıktı buralar. 2 sene önce gelip keşfettim. Büyük kayalar vardı. Kepçe kiraladım, bir haftada düzledik burayı. 250 kamyondan fazla hafriyat alarak alanı yükselttik. Düzledikten sonra gelen çok olmaya başladı. Bizde kamelyalar yaptık, 2 kilometre yukarıdan su getirdik, mescitler yaptık. Böyle bir tesis çıktı ortaya. Çevre köylerden gelen çok var. Taşları İl Özel İdaresi verdi, vekilimiz Habib Soluk beyefendi. İlçe Özel İdaresi'nden de araçları aldık, 3 gün bize çalıştılar” dedi.