Diz ve eklem ağrılarına ne iyi gelir? Nasıl geçer? Zeytinyağı ve tuzu karıştırın

Eklem ağrıları özellikle zorlu fiziksel hareketlerin sonucunda ortaya çıkar. Bu nedenle zorlayıcı aktivitelerden kaçınmak ve gün içerisinde birkaç kez olmak üzere buz uygulaması yapmak eklem ağrılarına iyi gelebilir. Egzersiz yapmak ve kilonuzu yönetmek eklemlerin üstündeki baskıyı azaltır. Ilık banyo yapmak, masaj yaptırmak ve germe egzersizleri yapmak eklem ağrılarına iyi gelir. Diz ve Eklem Ağrısının Nedenleri- Diz ve eklem ağrılarının oluşmasının en yaygın nedeni osteoartrittir (eklem hastalığı) Bunun yanı sıra yaşlılık ve romatizma rahatsızlığı gibi durumlarda diz ve eklem ağrısına neden olur. Diz ve eklem ağrılarına neden olan diğer durumlar şunlardır; Fazla kilolu olmak, Kireçlenme ve menisküs, Kemik erimesi, Diz enfeksiyonları, yaralanmalar ve burkmalar, Hamilelik, Aşırı yoğun ve fiziksel isteyen işlerde çalışmak veya yoğun tempolu egzersiz yapmak, Hareketsiz durmak, Vitamin veya mineral eksikliği gibi durumlar eklem ağrılarına neden olur.