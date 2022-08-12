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Diz ve eklem ağrılarına ne iyi gelir? Nasıl geçer? Zeytinyağı ve tuzu karıştırın

2022-08-12 18:32:25
Diz ve eklem ağrılarına ne iyi gelir? Nasıl geçer? Zeytinyağı ve tuzu karıştırın

Diz ve eklem ağrılarına ne iyi gelir? Özellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan diz ve eklem ağrıları genellikle romatizma, kemik erimesi, kireçlenme ve menisküs gibi rahatsızlıklardan dolayı ortaya çıkıyor. Birçok fiziksel harekete engel olan diz ve eklem ağrıları için uzmanlar tarafından önerilen ve denenmiş birkaç yöntem vardır. Bu yöntemler ile diz ve eklem ağrılarından kurtulmak mümkün olabiliyor. Diz ve eklem ağrılarına iyi gelen yöntemler şunlardır;

#1
Foto - Bir buz torbası içerisine buz ekleyin ve etrafını bez ile sarın. Ardından buz torbasını 10 15 dakika boyunca masaj yapar şekilde ağrıyan bölgeye uygulayın. Zencefil ve zencefil yağı, antioksidan bakımından zengin olduğu için uzmanlar tarafından önerilmektedir. İçerisindeki etken maddeler diz ve eklem ağrılarına iyi gelir. Bir diğer bitkisel ürün ise çınar yaprağıdır. Çınar yaprağı vitamin ve mineral bakımından zengin bir bitki türüdür. Aynı zamanda eklem ağrılarına iyi geldiği de bilinir.

Bir buz torbası içerisine buz ekleyin ve etrafını bez ile sarın. Ardından buz torbasını 10 15 dakika boyunca masaj yapar şekilde ağrıyan bölgeye uygulayın. Zencefil ve zencefil yağı, antioksidan bakımından zengin olduğu için uzmanlar tarafından önerilmektedir. İçerisindeki etken maddeler diz ve eklem ağrılarına iyi gelir. Bir diğer bitkisel ürün ise çınar yaprağıdır. Çınar yaprağı vitamin ve mineral bakımından zengin bir bitki türüdür. Aynı zamanda eklem ağrılarına iyi geldiği de bilinir.

#2
Foto - Eklem Ağrılarını Geçiren Doğal Tedavi Yöntemi- Eklem ağrılarını geçiren doğal tedavi yöntemi. Eklem ağrılarına ve inflamasyona etki eden birçok bitkisel ve doğal tedavi yöntemi bulunmaktadır. Eklem ağrılarına iyi gelen bitkiler arasında; Zerdeçal, ısırgan otu, kedi pençesi, arnica, kırmızı biber, meyan kökü ve söğüt kabuğu olarak sayılabilir. Bunların yanı sıra eklem ağrıları için evde uygulanabilecek yöntemler ise aşağıdaki gibidir;

Eklem Ağrılarını Geçiren Doğal Tedavi Yöntemi- Eklem ağrılarını geçiren doğal tedavi yöntemi. Eklem ağrılarına ve inflamasyona etki eden birçok bitkisel ve doğal tedavi yöntemi bulunmaktadır. Eklem ağrılarına iyi gelen bitkiler arasında; Zerdeçal, ısırgan otu, kedi pençesi, arnica, kırmızı biber, meyan kökü ve söğüt kabuğu olarak sayılabilir. Bunların yanı sıra eklem ağrıları için evde uygulanabilecek yöntemler ise aşağıdaki gibidir;

#3
Foto - Eklem ağrıları özellikle zorlu fiziksel hareketlerin sonucunda ortaya çıkar. Bu nedenle zorlayıcı aktivitelerden kaçınmak ve gün içerisinde birkaç kez olmak üzere buz uygulaması yapmak eklem ağrılarına iyi gelebilir. Egzersiz yapmak ve kilonuzu yönetmek eklemlerin üstündeki baskıyı azaltır. Ilık banyo yapmak, masaj yaptırmak ve germe egzersizleri yapmak eklem ağrılarına iyi gelir. Diz ve Eklem Ağrısının Nedenleri- Diz ve eklem ağrılarının oluşmasının en yaygın nedeni osteoartrittir (eklem hastalığı) Bunun yanı sıra yaşlılık ve romatizma rahatsızlığı gibi durumlarda diz ve eklem ağrısına neden olur. Diz ve eklem ağrılarına neden olan diğer durumlar şunlardır; Fazla kilolu olmak, Kireçlenme ve menisküs, Kemik erimesi, Diz enfeksiyonları, yaralanmalar ve burkmalar, Hamilelik, Aşırı yoğun ve fiziksel isteyen işlerde çalışmak veya yoğun tempolu egzersiz yapmak, Hareketsiz durmak, Vitamin veya mineral eksikliği gibi durumlar eklem ağrılarına neden olur.

Eklem ağrıları özellikle zorlu fiziksel hareketlerin sonucunda ortaya çıkar. Bu nedenle zorlayıcı aktivitelerden kaçınmak ve gün içerisinde birkaç kez olmak üzere buz uygulaması yapmak eklem ağrılarına iyi gelebilir. Egzersiz yapmak ve kilonuzu yönetmek eklemlerin üstündeki baskıyı azaltır. Ilık banyo yapmak, masaj yaptırmak ve germe egzersizleri yapmak eklem ağrılarına iyi gelir. Diz ve Eklem Ağrısının Nedenleri- Diz ve eklem ağrılarının oluşmasının en yaygın nedeni osteoartrittir (eklem hastalığı) Bunun yanı sıra yaşlılık ve romatizma rahatsızlığı gibi durumlarda diz ve eklem ağrısına neden olur. Diz ve eklem ağrılarına neden olan diğer durumlar şunlardır; Fazla kilolu olmak, Kireçlenme ve menisküs, Kemik erimesi, Diz enfeksiyonları, yaralanmalar ve burkmalar, Hamilelik, Aşırı yoğun ve fiziksel isteyen işlerde çalışmak veya yoğun tempolu egzersiz yapmak, Hareketsiz durmak, Vitamin veya mineral eksikliği gibi durumlar eklem ağrılarına neden olur.

#4
Foto - Vücuttaki Ağrılara Tuz Zeytinyağı Karışımı: Bilim adamları boyun, baş, diz ve eklemlerdeki ağrıları gidermek için tuz ve zeytinyağı karışımını öneriyor. Tuz ve zeytinyağı içerisinde bulunan etken maddeler ağrılar üzerinde olumlu etkiler gösterir. Tuz ve zeytinyağı karışımı için gerekli malzemeler; Kaya tuzu (5 yemek kaşığı) Zeytinyağı (10 yemek kaşığı)

Vücuttaki Ağrılara Tuz Zeytinyağı Karışımı: Bilim adamları boyun, baş, diz ve eklemlerdeki ağrıları gidermek için tuz ve zeytinyağı karışımını öneriyor. Tuz ve zeytinyağı içerisinde bulunan etken maddeler ağrılar üzerinde olumlu etkiler gösterir. Tuz ve zeytinyağı karışımı için gerekli malzemeler; Kaya tuzu (5 yemek kaşığı) Zeytinyağı (10 yemek kaşığı)

#5
Foto - Uygulama; Kaya tuzu ve zeytinyağını bir kap içerisine aktarın ve iyice karıştırın. Karışımını ağrıyan bölgeye masaj yapar şekilde uygulayın. Bu karışımı her sabah 20 dakika kadar uygulayabilir ve 10 günde ağrılar üzerindeki etkisini görebilirsiniz.

Uygulama; Kaya tuzu ve zeytinyağını bir kap içerisine aktarın ve iyice karıştırın. Karışımını ağrıyan bölgeye masaj yapar şekilde uygulayın. Bu karışımı her sabah 20 dakika kadar uygulayabilir ve 10 günde ağrılar üzerindeki etkisini görebilirsiniz.

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