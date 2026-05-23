Diyarbakır'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Diyarbakır-Silvan kara yolunda feci bir kaza meydana geldi. Otobüs şarampole yuvarlanırken yaşanan kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Diyarbakır'da gerçekleşen kaza, akşamüstü Diyarbakır-Silvan kara yolu kırsal Bağdere Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
C.T. yönetimindeki 21 AGY 605 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada minibüs şoförü ile 18 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
