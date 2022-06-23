Diyarbakır OSB'de tatbikat

Sirenin çalması ile tesislerden duman yükseldi. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri tazyikli su ve köpükle yangına müdahale etti. Eş zamanlı olarak yapılan KBRN tatbikatı kapsamında AFAD ekipleri tesislerde kimyasal maddelere maruz kalan kişileri alandan uzaklaştırarak kurulan izole çadırlara taşıdı. UMKE ekipleri de diğer yaralanmalara ve dumandan etkilenenlerle ilgilendi. OSB yöneticileri, firma yetkilileri ve fabrika çalışanları tatbikatı dikkatle izledi. Ekipler, yangın ve kimyasal sızıntı tatbikatını başarıyla tamamladı. Tatbikatta koordinasyonu sağlayan AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, katılımcılara teşekkür etti.