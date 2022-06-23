Diyarbakır OSB'de tatbikat

Diyarbakır OSB'de kozmetik ürün üretimi yapılan tesiste 13 Haziran'da çıkan, itfaiye, polis ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen, 15 kişinin dumandan etkilendiği yangının ardından benzer durumlara karşı hazırlıklı olunması amacıyla tatbikat organize edildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, UMKE, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve AFAD gönüllülerinin de katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat OSB'deki 50 fabrikada eş zamanlı yapıldı. AFAD'dan 90, UMKE'den 8, itfaiyeden 25 personelin ve 18 AFAD gönüllüsünün katıldığı tatbikatta, 10 AFAD aracı, 6 itfaiye ve destek aracı, 2 de UMKE müdahale aracı yer aldı. Tatbikatta, senaryo gereği çıkan yangın ve devamında oluşan kimyasal sızıntıya müdahale edildi.