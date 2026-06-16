  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hizmetin halkasına katılan katılana: Ak Parti’ye 50 bin yeni nefer Murat Ülker, Ülker için en büyük kırılma anını açıkladı Dışişleri Bakanı Arakçi açıkladı! ABD-İran mutabakatında Lübnan maddesi İstanbullulara müjde: Koca yol 30 dakikaya düşecek Kadın sürücü otomobili ile müzik kursuna daldı! Araçtan çıkarılırken hala gaza basıyordu Güvenli limana akın var! Küresel haydutun dolarına darbe Sosyal medya hesaplarında banka formülü: Şifre sistemi değişiyor 12 ilde dev operasyon! Telegram şebekesi çökertildi! Artık e-ticaret platformları sorumlu olacak! ‘Ayıplı mal’a yeni düzenleme geliyor!
#1
Foto - Dışişleri Bakanı Arakçi açıkladı! ABD-İran mutabakatında Lübnan maddesi

İran basını, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin yabancı ülkelerin büyükelçileri ve diplomatik temsilcileriyle bir araya geldiğini duyurdu.

#2
Foto - Dışişleri Bakanı Arakçi açıkladı! ABD-İran mutabakatında Lübnan maddesi

Toplantıda ABD ile varılan mutabakat ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi.

#3
Foto - Dışişleri Bakanı Arakçi açıkladı! ABD-İran mutabakatında Lübnan maddesi

Arakçi, ABD ile varılan mutabakatın 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını kaydederek, “Bunun ardından yeri daha sonra belirlenecek bir yerde, İran ve ABD arasında nihai bir anlaşmaya varmak için yeni bir müzakere turu başlayacak. Nihai bir anlaşmaya varılması için yapılacak bu müzakereler, 60 gün sürecek. Nihai anlaşma, nükleer konular ve yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Dışişleri Bakanı Arakçi açıkladı! ABD-İran mutabakatında Lübnan maddesi

Mutabakatın Lübnan'da da savaşın durdurulmasını içerdiğini dile getiren Arakçi, mutabakat zaptının iki tarafı olduğunu söyledi.

#5
Foto - Dışişleri Bakanı Arakçi açıkladı! ABD-İran mutabakatında Lübnan maddesi

Bir tarafta ABD ile İsrail’in, diğer tarafta ise İran ve Hizbullah’ın bulunduğunu vurgulayan Arakçi, “Lübnan'daki savaşın sona ermesi, savaşın tamamen sona ermesinin ayrılmaz bir parçasıdır ve İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesini içerir. Siyonist rejimin Lübnan'a bundan sonra yapacağı herhangi bir askeri saldırı ve Lübnan topraklarının işgalinin devamı, bizim açımızdan kesinlikle mutabakatın ihlali sayılacaktır. İlk aşamada, savaşı sona erdirmeyi, Hürmüz Boğazı görüşmelerini, deniz ablukasını, dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılmasıyla ilgili konuları, yeniden yapılanma meselesi ile benzeri konuları müzakere etmeli ve bir mutabakat zaptına varmalıyız. Bundan sonra nihai bir anlaşmaya varana kadar müzakereler 60 gün daha devam edecek. Nihai anlaşmada nükleer konular ile yaptırımların kaldırılması hakkında kararlar alınacak ve nihai bir sonuca ulaşacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
New York borsası günü böyle tamamladı
Ekonomi

New York borsası günü böyle tamamladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası yükselişle kapandı. Petrol fiyatlarındaki gerileme, enerji şirketlerinin hissel..
Putin'den Şi Cinping'e doğum günü mesajı
Dünya

Putin'den Şi Cinping'e doğum günü mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in doğum gününü kutladı.
Baba-oğulun kaybolduğu kaza Faruk Çelik’i sinirlendirdi: Ya bitirin ya da defolun gidin!
Gündem

Baba-oğulun kaybolduğu kaza Faruk Çelik’i sinirlendirdi: Ya bitirin ya da defolun gidin!

Artvin'in Şavşat ilçesinde, kamyonun dereye devrildiği kazada kaybolan baba ve oğul Selahattin ve Mecit Kaya’yı arama çalışması sürerken Ak ..
Kardeş ülkede korkunç kaza! 2 pilot hayatını kaybetti
Dünya

Kardeş ülkede korkunç kaza! 2 pilot hayatını kaybetti

Pakistan’da Hava Kuvvetlerine ait eğitim uçağı düştü. Kaza nedeniyle 2 pilot yaşamını yitirdi.
Hain yönetim Kudüs'te büyükelçilik açtı!
Dünya

Hain yönetim Kudüs'te büyükelçilik açtı!

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Somaliland'on pazartesi günü Kudüs'te büyükelçiliğini açtığını duyurdu.
Hainlerin sinsi tuzağı bu kez o kampı hedef aldı! Canlı bomba dehşetinde kahreden haber geldi!
Gündem

Hainlerin sinsi tuzağı bu kez o kampı hedef aldı! Canlı bomba dehşetinde kahreden haber geldi!

Sınır ötesindeki kritik bir bölgede yer alan emniyet güçlerine ait eğitim kampı, sinsi bir intihar saldırısının hedefi oldu. İçişleri Bakanl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23