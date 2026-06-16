Dışişleri Bakanı Arakçi açıkladı! ABD-İran mutabakatında Lübnan maddesi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Washington ile varılan anlaşmanın İsrail'in Lübnan topraklarındaki işgal faaliyetlerini bitirmesini kapsadığını açıkladı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Washington ile varılan anlaşmanın İsrail'in Lübnan topraklarındaki işgal faaliyetlerini bitirmesini kapsadığını açıkladı.
İran basını, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin yabancı ülkelerin büyükelçileri ve diplomatik temsilcileriyle bir araya geldiğini duyurdu.
Toplantıda ABD ile varılan mutabakat ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi.
Arakçi, ABD ile varılan mutabakatın 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını kaydederek, “Bunun ardından yeri daha sonra belirlenecek bir yerde, İran ve ABD arasında nihai bir anlaşmaya varmak için yeni bir müzakere turu başlayacak. Nihai bir anlaşmaya varılması için yapılacak bu müzakereler, 60 gün sürecek. Nihai anlaşma, nükleer konular ve yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili” ifadelerini kullandı.
Mutabakatın Lübnan'da da savaşın durdurulmasını içerdiğini dile getiren Arakçi, mutabakat zaptının iki tarafı olduğunu söyledi.
Bir tarafta ABD ile İsrail’in, diğer tarafta ise İran ve Hizbullah’ın bulunduğunu vurgulayan Arakçi, “Lübnan'daki savaşın sona ermesi, savaşın tamamen sona ermesinin ayrılmaz bir parçasıdır ve İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesini içerir. Siyonist rejimin Lübnan'a bundan sonra yapacağı herhangi bir askeri saldırı ve Lübnan topraklarının işgalinin devamı, bizim açımızdan kesinlikle mutabakatın ihlali sayılacaktır. İlk aşamada, savaşı sona erdirmeyi, Hürmüz Boğazı görüşmelerini, deniz ablukasını, dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılmasıyla ilgili konuları, yeniden yapılanma meselesi ile benzeri konuları müzakere etmeli ve bir mutabakat zaptına varmalıyız. Bundan sonra nihai bir anlaşmaya varana kadar müzakereler 60 gün daha devam edecek. Nihai anlaşmada nükleer konular ile yaptırımların kaldırılması hakkında kararlar alınacak ve nihai bir sonuca ulaşacağız” değerlendirmesinde bulundu.
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