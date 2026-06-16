Bir tarafta ABD ile İsrail’in, diğer tarafta ise İran ve Hizbullah’ın bulunduğunu vurgulayan Arakçi, “Lübnan'daki savaşın sona ermesi, savaşın tamamen sona ermesinin ayrılmaz bir parçasıdır ve İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesini içerir. Siyonist rejimin Lübnan'a bundan sonra yapacağı herhangi bir askeri saldırı ve Lübnan topraklarının işgalinin devamı, bizim açımızdan kesinlikle mutabakatın ihlali sayılacaktır. İlk aşamada, savaşı sona erdirmeyi, Hürmüz Boğazı görüşmelerini, deniz ablukasını, dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılmasıyla ilgili konuları, yeniden yapılanma meselesi ile benzeri konuları müzakere etmeli ve bir mutabakat zaptına varmalıyız. Bundan sonra nihai bir anlaşmaya varana kadar müzakereler 60 gün daha devam edecek. Nihai anlaşmada nükleer konular ile yaptırımların kaldırılması hakkında kararlar alınacak ve nihai bir sonuca ulaşacağız” değerlendirmesinde bulundu.