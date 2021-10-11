Dışarıdan ödeme ile nasıl emekli olabilirim?

Dışarıdan emekli nasıl olunur? Dışarıdan emeklilik primi ne kadar? Calismayan insan nasil emekli olur? Dışarıdan sigortalı nasıl olunur? soruları SGK’lı olarak çalışmayanlar tarafından sıklıkla sorulmakta. Emekli olmak için bir takım şartları yerine getirmek gerekiyor. Emeklilik şartları, çalışma yılı, prim gün sayısı ve emeklilik yaşıdır. Bu üç şartı tamamlayanlar emekliliği elde ederler. SGK’lı olarak çalışmanın yanında bir de Bağkur ödeyerek emeklilik söz konusudur. Bazı durumlarda da erken emeklilik elde edilmekte. Emekliliği erkene çeken faktörler de vardır. Bunlar doğum ve askerlik borçlanmasıdır. Malülen emeklilik de mümkündür.