Diriliş Osman'ın oyuncu kadrosunda bomba isimler yer aldı
Diriliş Osman oyuncu kadrosu güçleniyor. Yeni sezona bomba gibi başlayacak olan Diriliş Osman ATV ekranlarında yayınlanacak. Eylül veya Ekim ayında başlaması beklenen dizinin kadrosu ise belli olmaya başladı. Başrolünde Burak Özçivit'in yer alacağı Diriliş Osman'a sevilen karakterler transfer olacak.
RAGIP SAVAŞDaha önce Neredesin Firuze filmi ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde oynayan Ragıp Savaş Osman Bey'in amcası Dündar Bey'i oynayacak.
1966 yılında dünyaya gelen Ragıp Savaş İsmet İnönü İlkokulu, Merkez Ortaokulu, İzmit Lisesi son olarak Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olarak eğitimi hayatını tamamlamıştır. Çok genç yaşta tiyatro kurucusu olmayı başaran Ragıp Savaş bir dönem profesyonel olarak voleybol oynamıştır. Geçmişten günümüze bir çok tiyatro oyunu, dizi ve sinema’da rol alan Ragıp Savaş 1998 ve 2002 yılları arası Bakırköy Belediye Tiyatrolarında Genel Sanat Yönetmeni Yardımcılığı ile Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Sinema kariyerine 2004 senesinde Neredesin Firuze ile adım atan Ragıp Savaş günümüzde Atv ekranlarında yayınlanacak olan Ölene Kadar dizisi oyuncuları arasında yer almaktadır. Usta oyuncu Ragıp Savaş aslen Kocaeli İzmit’lidir ve İzmit doğumludur.
AYŞEGÜL GÜNAYBaşarılı oyuncu Ayşegül Günay, Diriliş Osman dizisinde Osman Bey'in yengesi Zühre Hanım rolüyle izleyici karşısına çıkacak.
Ayşegül Günay Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu oyuncularımızdandır. Bir çok sinema ve dizide rol alan Ayşegül Günay 1969 doğumludur. Özellikle Fox Tv ekranlarında yayınlanmış olan Yer Gök Aşk dizisinde Sultan karakteri ile ekran severlerin büyük beğenini kazanan usta oyuncu aslen Eskişehir’lidir.
HAZAL SUBAŞIOsman Bey'e hayat verecek olan Burak Özçivit'in partneri de belli oldu. Burak Özçivit'e TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde Bahar Berkes karakterine hayat veren Hazal Subaşı olacağı iddia edildi.
1995 yılında dünyaya gelen Hazal Subaşı aslen İzmir doğumludur. Boğa burcudur. 2015 yılında katıldığı Elidor Miss Turkey yarışmasında finalist olmuş ve tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Yarışma’da 3. olduktan sonra sinema dünyasınında ilgi odağı olmuştur. Boyu 1.67 cm, kilosu ise 52’dir. Boyunun kısa olduğunu yarışmadan pek de umutlu olmadığını ama ona rağmen yarışmada istediği başarıya ulaştığını aktarmıştır. İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur.
SARUHAN HÜNELUzun süredir ekranlarda olmayan Saruhan Hünel şu sıralar yapımcı Mehmet Bozdağ ile görüşüyor. Yakın zamanda anlaşmaya varması bekleniyor.
1970 senesinde dünyaya gelen Saruhan Hünel sanat hayatına ilk olarak manken olarak adım atmıştır. Şarkıcı Aslı Hünel kardeşi’dir, babası ise Türkiye dans şampiyonu olmuştur. Saruhan Hünel anne tarafından aslen Arap baba tarafından ise aslen Selanik’lidir. İstanbul doğumlu oyuncu Saruhan Hünel oyunculuk mesleğini sürdürmektedir.
BURAK ÖZÇİVİTDiriliş Ertuğrul'un devam dizisi olarak ekranlara gelecek Diriliş Osman'ın başrolünde Burak Özçivit yer alacak. Osman Bey karakterini oynayacak Burak Özçivit anlaştıklarını yapımcı Mehmet Bozdağ duyurdu.
24 Aralık 1984 doğumlu olan yakışıklı oyuncu İstanbul doğumlu, baba tarafından ise aslen Gaziantep‘lidir. Annesi Ceyhan Özçivit, babası Bülent Özçivit’tir, Burçun Deniz isminde bir kız kardeşi vardır. Kız kardeşi 2014 yılında Ahmet Deniz ile evlenmiştir. Şimdiki eşi ile Çalıkuşu isimli dizinin setinde tanışmıştır. 29 Haziran 2017 tarihinde ise İstanbul Yeniköy Sait Halim Paşa Yalısında Fahriye Evcen ile dünya evine girmiştir.
DİRİLİŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?Diriliş Osman dizisinin seti İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor. Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Diriliş Osman dizi setinde 1500 kişi yeni sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.
DİRİLİŞ OSMAN HANGİ KANALDA?Dizinin yapımcısı ve senaristi olan Mehmet Bozdağ, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Diriliş Osman dizisinin yayınlanacağı kanalı duyurdu. Diriliş serisinin devamı niteliğinde olan Diriliş Osman dizisi, yeni sezonda ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak.
DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?Diriliş Osman 1.sezonu başlangıç tarihi ile ilgili yapımcı şirketten bir açıklama gelmezken geçtiğimiz sene olduğu gibi 2019'un Eylül - Ekim aylarında başlaması bekleniyor.
ENGİN ALTAN DÜZYATAN DİRİLİŞ'TE YER ALACAK MI?Ertuğrul Bey karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan'ın Diriliş Osman dizisi oyuncu kadrosunda yer alması beklenmiyor.
TURGUT ALP DİRİLİŞ'TE YER ALACAK MI?Diriliş Osman'da Turgut Alp karakterini oynayan Cengiz Çoşkun yer alacak mı? Konuyla ilgili yapımcı Mehmet Bozdağ açıklama yapmamasına karşın gerçek tarihe göre ilerleyecek Diriliş Osman dizisinde Turgut Alp karakterinin yer alması ve Cengiz Çoşkun'un oynaması bekleniyor.
BAMSİ DİRİLİŞ'TE YER ALACAK MI?Diriliş Ertuğrul'da oyunculuğu ile göz dolduran bir ismin, Diriliş Osman'da da yer alacağı öğrenildi. Nurettin Sönmez, Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Bamsı Beyrek karakterine Diriliş Osman'da da hayat verecek.