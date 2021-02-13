  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya
4
Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman’ın yapımcısından bomba dizi! Detayları belli oldu

2021-02-13 11:58:31
Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman’ın yapımcısından bomba dizi! Detayları belli oldu

‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Kuruluş Osman’ dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, uluslar arası bir yapıma daha imza attı. Yapımı ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ tarafından gerçekleştirilen Türk-Özbek ortak yapımı ‘Mendırman Celaleddin’ (Ben Celaleddinim) dizisinin ilk bölümü 14 Şubat Pazar günü Özbekistan Milly TV’de yayınlanacak. Dizi, önümüzdeki günlerde Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinde de yayına girecek.

#1
Foto - Yenilmez hükümdar Cengiz Han’ın ordularını üst üste mağlup edip, Moğol ordularının yenilemeyeceği efsanesini yerle bir eden, “gerçek bir kahraman ve devlet adamı”. Harzemşahlar Devleti’nin son lideri Celalettin Harzemşah’ın hayatı dizi oldu. Türk dünyasının bugüne kadar yapılmış en hacimli yapımı olan ‘Mendırman Celaleddin’in yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ; genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini Kazakistanlı Nurgissa Almurat, sanat yönetmenliğini İran Azerbeycanı’ndan Reza Himmeti üstlenirken; görüntü yönetmenliğini ise Efe Kubilay yaptı. Türkiye, Özbekistan ve Türk dünyasının tanınmış oyuncularının yer aldığı dizinin başrolünü Emre Kıvılcım, Özbekistanlı Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu üstlendi. Dizinin kadrosunda Türkiye’den Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın gibi isimler de yer aldı.

Yenilmez hükümdar Cengiz Han’ın ordularını üst üste mağlup edip, Moğol ordularının yenilemeyeceği efsanesini yerle bir eden, “gerçek bir kahraman ve devlet adamı”. Harzemşahlar Devleti’nin son lideri Celalettin Harzemşah’ın hayatı dizi oldu. Türk dünyasının bugüne kadar yapılmış en hacimli yapımı olan ‘Mendırman Celaleddin’in yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ; genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini Kazakistanlı Nurgissa Almurat, sanat yönetmenliğini İran Azerbeycanı’ndan Reza Himmeti üstlenirken; görüntü yönetmenliğini ise Efe Kubilay yaptı. Türkiye, Özbekistan ve Türk dünyasının tanınmış oyuncularının yer aldığı dizinin başrolünü Emre Kıvılcım, Özbekistanlı Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu üstlendi. Dizinin kadrosunda Türkiye’den Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın gibi isimler de yer aldı.

#2
Foto - 200 kişilik uluslar arası dijital efekt ekibi görev aldı Kamera arkasında yaklaşık 500 kişilik bir ekibin çalıştığı ‘Mendırman Celaleddin’ dizisinin dijital efektleri Türkiye, İngiltere, Hindistan ve Malezya’dan 200 kişilik bir ekip tarafından hazırlandı. Özel efektleriyle uluslar arası alanda büyük ses getirecek projede aslan avı sahnesinin animasyonları beş ayda tamamlandı.

200 kişilik uluslar arası dijital efekt ekibi görev aldı Kamera arkasında yaklaşık 500 kişilik bir ekibin çalıştığı ‘Mendırman Celaleddin’ dizisinin dijital efektleri Türkiye, İngiltere, Hindistan ve Malezya’dan 200 kişilik bir ekip tarafından hazırlandı. Özel efektleriyle uluslar arası alanda büyük ses getirecek projede aslan avı sahnesinin animasyonları beş ayda tamamlandı.

#3
Foto - OYUNCULAR KAMPA GİRDİ Özbek ve Türk oyuncular, dönem silahlarının kullanımı, binicilik, dönemin beden dilini kullanma gibi konularda Bozdağ Film bünyesindeki eğitim alanlarında her biri konusunda uzman ekiplerinden altı ay eğitim aldı. Bu eğitimler sonrası oyuncular 13’üncü yüzyıldan günümüze gelmiş kahramanlar gibi her açıdan dönemin gerçeğini yansıtacak birikime ulaştılar. 13’ÜNCÜ YÜZYIL ÖZBEKİSTAN’I İNŞA EDİLDİ Dizinin hazırlık süreci 2 yıl sürerken, 300 kişilik sanat ve dekor ekibi; 300 dönüm arazi üzerine kurulu Avrupa’nın en büyük film platolarından biri olan Bozdağ Film Platosunda 13. yüzyıl Özbekistan’ının mekanlarını inşa etti. Dönemin Ürgenç kenti; çarşısı, hanları, evleri ve sokaklarıyla 20 bin metrekare alanda inşa edildi. Sultan Aleaddin Sarayı ise 7 bin 500 metrekare kapalı, 2 bin 500 metrekare açık alan olmak üzere 10 bin metrekarelik bir alanda, taht odası, sultan odaları, haremlik, saray girişi ve avlusu dahil olmak üzere inşa edildi. Ayrıca 5 bin metrekarelik bir alanda 50 çadırlık Cengizhan obası kuruldu. Dizinin aksiyon ve savaş sahnelerinin çekimleri Aksaray Ihlara ve Nevşehir’deki Kapodokya Vadileri’nde çekildi. Dizide kullanılan aksesuar ve eşyaların büyük kısmı Özbekistan’dan temin edilirken, yüz bin metre kumaş kullanılarak bin 500 kostüm dikildi.

OYUNCULAR KAMPA GİRDİ Özbek ve Türk oyuncular, dönem silahlarının kullanımı, binicilik, dönemin beden dilini kullanma gibi konularda Bozdağ Film bünyesindeki eğitim alanlarında her biri konusunda uzman ekiplerinden altı ay eğitim aldı. Bu eğitimler sonrası oyuncular 13’üncü yüzyıldan günümüze gelmiş kahramanlar gibi her açıdan dönemin gerçeğini yansıtacak birikime ulaştılar. 13’ÜNCÜ YÜZYIL ÖZBEKİSTAN’I İNŞA EDİLDİ Dizinin hazırlık süreci 2 yıl sürerken, 300 kişilik sanat ve dekor ekibi; 300 dönüm arazi üzerine kurulu Avrupa’nın en büyük film platolarından biri olan Bozdağ Film Platosunda 13. yüzyıl Özbekistan’ının mekanlarını inşa etti. Dönemin Ürgenç kenti; çarşısı, hanları, evleri ve sokaklarıyla 20 bin metrekare alanda inşa edildi. Sultan Aleaddin Sarayı ise 7 bin 500 metrekare kapalı, 2 bin 500 metrekare açık alan olmak üzere 10 bin metrekarelik bir alanda, taht odası, sultan odaları, haremlik, saray girişi ve avlusu dahil olmak üzere inşa edildi. Ayrıca 5 bin metrekarelik bir alanda 50 çadırlık Cengizhan obası kuruldu. Dizinin aksiyon ve savaş sahnelerinin çekimleri Aksaray Ihlara ve Nevşehir’deki Kapodokya Vadileri’nde çekildi. Dizide kullanılan aksesuar ve eşyaların büyük kısmı Özbekistan’dan temin edilirken, yüz bin metre kumaş kullanılarak bin 500 kostüm dikildi.

Peş peşe istifalar sonrası Deniz Baykal'dan CHP'lilere talimat
Siyaset

Peş peşe istifalar sonrası Deniz Baykal'dan CHP'lilere talimat

CHP'de son dönemde peş peşe ayrılıklar yaşanıyor. Son olarak Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak yeni parti çalışmalarına başlaması sonrası ..
Koronavirüse yakalanan annenin sütü yeşil renge döndü
Sağlık

Koronavirüse yakalanan annenin sütü yeşil renge döndü

Meksika'da bebeğiyle beraber koronavirüse yakalanan ve yeni doğum yapan 23 yaşındaki annenin sütü yeşil renge döndü.

Dünya devinden Türkiye kararı! Bomba yatırım geliyor
Dünya

Dünya devinden Türkiye kararı! Bomba yatırım geliyor

Alman lojistik şirketi DHL'nin Grup Üst Yöneticisi Frank Appel, 'Türkiye'deki faaliyetlerimizi büyütmeye hazırız' diyerek yeni yatırımların..
AK Parti'den yerli tank müjdesi: Çok kısa sürede banttan inecek
Teknoloji

AK Parti'den yerli tank müjdesi: Çok kısa sürede banttan inecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Arifiye'de hem Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak hem de dünyanın gıpta ile bakacağı, dü..
BAE'li isim ağızları açık bıraktı!
Dünya

BAE'li isim ağızları açık bıraktı! "Daha önce böyle bir şey olmamıştı"

BAE'nin Washington Büyükelçisi El-Uteybe'nin, ABD'nin Yemen'deki savaşa dahline karşı çıkan Kongre üyesine bağırdığı ortaya çıktı. Demokrat ..
Siyaset

"Türkiye ile iş birliklerini ilerletmek istiyorum"

Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu İvana Zerec, ülkesiyle Türkiye arasındaki iş birliklerini ilerletmek istediğini söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay