Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman’ın yapımcısından bomba dizi! Detayları belli oldu

OYUNCULAR KAMPA GİRDİ Özbek ve Türk oyuncular, dönem silahlarının kullanımı, binicilik, dönemin beden dilini kullanma gibi konularda Bozdağ Film bünyesindeki eğitim alanlarında her biri konusunda uzman ekiplerinden altı ay eğitim aldı. Bu eğitimler sonrası oyuncular 13’üncü yüzyıldan günümüze gelmiş kahramanlar gibi her açıdan dönemin gerçeğini yansıtacak birikime ulaştılar. 13’ÜNCÜ YÜZYIL ÖZBEKİSTAN’I İNŞA EDİLDİ Dizinin hazırlık süreci 2 yıl sürerken, 300 kişilik sanat ve dekor ekibi; 300 dönüm arazi üzerine kurulu Avrupa’nın en büyük film platolarından biri olan Bozdağ Film Platosunda 13. yüzyıl Özbekistan’ının mekanlarını inşa etti. Dönemin Ürgenç kenti; çarşısı, hanları, evleri ve sokaklarıyla 20 bin metrekare alanda inşa edildi. Sultan Aleaddin Sarayı ise 7 bin 500 metrekare kapalı, 2 bin 500 metrekare açık alan olmak üzere 10 bin metrekarelik bir alanda, taht odası, sultan odaları, haremlik, saray girişi ve avlusu dahil olmak üzere inşa edildi. Ayrıca 5 bin metrekarelik bir alanda 50 çadırlık Cengizhan obası kuruldu. Dizinin aksiyon ve savaş sahnelerinin çekimleri Aksaray Ihlara ve Nevşehir’deki Kapodokya Vadileri’nde çekildi. Dizide kullanılan aksesuar ve eşyaların büyük kısmı Özbekistan’dan temin edilirken, yüz bin metre kumaş kullanılarak bin 500 kostüm dikildi.