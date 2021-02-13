2021-02-13 11:58:31 Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman’ın yapımcısından bomba dizi! Detayları belli oldu
‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Kuruluş Osman’ dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, uluslar arası bir yapıma daha imza attı. Yapımı ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ tarafından gerçekleştirilen Türk-Özbek ortak yapımı ‘Mendırman Celaleddin’ (Ben Celaleddinim) dizisinin ilk bölümü 14 Şubat Pazar günü Özbekistan Milly TV’de yayınlanacak. Dizi, önümüzdeki günlerde Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinde de yayına girecek.