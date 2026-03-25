Direksiyon başında bunu yapan yandı! Ehliyet elden gidiyor!
Edirne'de trafik denetimleri sıklaştırıldı. Araba kullanırken kemer takmayan ve telefon kullanan sürücülere ceza kesilirken, tekrar edilmesi halinde ehliyete el koyuluyor.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, şehir genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerde kural ihlali yapan sürücüleri havadan drone ile tek tek tespit etti.
DİREKSİYONDA TELEFONA BAKMANIN BEDELİ AĞIR Denetimler çerçevesinde direksiyon başında cep telefonu kullanan sürücülere 5'er bin lira cezai işlem uygulandı.
Sürücülere, bu ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda cezanın 20 bin liraya kadar çıkacağı ve sürücü belgelerine her seferinde 30 gün süreyle el konulacağı uyarısında bulunuldu.
EMNİYET KEMERİ İHLALİ DE GÖZDEN KAÇMADI Emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolculara 2 bin 500 lira ceza kesilen denetimlerde, kemer ihlalini bir yıl içinde 4 kez gerçekleştirenlerin ehliyetlerinin de 30 gün süreyle geri alınacağı hatırlatıldı.
EHLİYETİ GERİ ALMAK İÇİN YENİ ŞART: SIFIR BORÇ Yeni kanuni düzenleme çerçevesinde, geri alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için sadece son cezanın değil, birikmiş tüm trafik cezalarının tamamen ödenmiş olması şartı aranacak. Ekipler, denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı./ kaynak: haber7
