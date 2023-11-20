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Dilan-Engin Polat çifti ile ilgili flaş gelişme: Az önce duyuruldu! Bakın yeni avukat kim?

2023-11-20 18:24:21
Dilan-Engin Polat çifti ile ilgili flaş gelişme: Az önce duyuruldu! Bakın yeni avukat kim?

“Kara para” akladıkları iddiasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan-Engin Polat çiftinin avukatları kim olacağı merak ediliyordu. Günde yaklaşık 15 hukukçunun dosyayı almak için ziyaret ettiği çiftin yeni avukatı, “Demir Yumruk” operasyonunda da avukatlık yapan Hüseyin Kaya oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma Türkiye’nin gündeminde yer almaya devam ediyor.

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Foto - Dilan-Engin Polat çifti ile ilgili flaş gelişme: Az önce duyuruldu! Bakın yeni avukat kim?

Odatv’nin edindiği bilgiye göre, Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Dilan Polat’ı her gün yaklaşık 15 avukat, dosyasını almak için kendisini ziyaret ediyor. Son olarak çiftin muhasebe işlerinden sorumlu avukatı Ahmet Gün’ün itirafçı olmasıyla sarsılan Polat çiftinin dosyasını Ankara merkezli Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) kurucusu, AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen Hüseyin Kaya aldı.

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Foto - Dilan-Engin Polat çifti ile ilgili flaş gelişme: Az önce duyuruldu! Bakın yeni avukat kim?

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Sularla Mücadele Şubesi ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "vergi kaçakçılığı" suçlarına ilişkin 3 farklı suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip sonucu 28 Haziran 2022'de eş zamanlı düzenlenen “Demir Yumruk” operasyonunda müvekkil olan Kaya, Instagram’dan dosyayı aldığına ilişkin bir fotoğraf paylaştı. 1988 yılında kurulan ve AK Parti ile yakın ilişkileri bulunan HUDER, kendilerini “Türkiye’nin en köklü ve en yüksek üyeye sahip sivil toplum kuruluşu” olarak tanımlıyor. HUDER’in Türkiye’de Genel Merkezi Ankara’da olmak üzere; 24 şube, 51 temsilciliği ile 76 ilde; dünyada ise Almanya, İngiltere, Japonya, Makedonya, Moğolistan, İsveç, Azerbaycan ve Gürcistan olmak üzere 8 ülkede teşkilatı bulunuyor.

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