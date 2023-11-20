2023-11-20 18:24:21 Dilan-Engin Polat çifti ile ilgili flaş gelişme: Az önce duyuruldu! Bakın yeni avukat kim?
“Kara para” akladıkları iddiasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan-Engin Polat çiftinin avukatları kim olacağı merak ediliyordu. Günde yaklaşık 15 hukukçunun dosyayı almak için ziyaret ettiği çiftin yeni avukatı, “Demir Yumruk” operasyonunda da avukatlık yapan Hüseyin Kaya oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma Türkiye’nin gündeminde yer almaya devam ediyor.