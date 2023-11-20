Dilan-Engin Polat çifti ile ilgili flaş gelişme: Az önce duyuruldu! Bakın yeni avukat kim?

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Sularla Mücadele Şubesi ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "vergi kaçakçılığı" suçlarına ilişkin 3 farklı suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip sonucu 28 Haziran 2022'de eş zamanlı düzenlenen “Demir Yumruk” operasyonunda müvekkil olan Kaya, Instagram’dan dosyayı aldığına ilişkin bir fotoğraf paylaştı. 1988 yılında kurulan ve AK Parti ile yakın ilişkileri bulunan HUDER, kendilerini “Türkiye’nin en köklü ve en yüksek üyeye sahip sivil toplum kuruluşu” olarak tanımlıyor. HUDER’in Türkiye’de Genel Merkezi Ankara’da olmak üzere; 24 şube, 51 temsilciliği ile 76 ilde; dünyada ise Almanya, İngiltere, Japonya, Makedonya, Moğolistan, İsveç, Azerbaycan ve Gürcistan olmak üzere 8 ülkede teşkilatı bulunuyor.