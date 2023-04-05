Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Millete bu arazileri kilitlemeye çalışıyorlar

Bu arazilerin o şekilde kalmasını istediklerini belirten İskenderoğlu, “Bahse konu olan yerler DSİ 10. Bölge Müdürlüğünün sulama sahasının içerisinde olan bir yerdir. Buranın imara açılması söz konusu dahi olamaz, teklif de edilemez. Diyarbakır’daki vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Kesinlikle bahse konu geçen köylerde arazilerin imara açılması hiçbir şekilde söz konusu değil” şeklinde konuştu. Bahsi geçen arazilerde içme suyu, yol, elektrik ve altyapı olmadığını aktaran İskenderoğlu, “Bunların olması da mümkün değil. Çünkü belediye müsaade etmiyor. Özellikle muhtarlarımıza bu tarz duyumlar gidiyor. Çoğu da şöyle; vatandaşı tapu sahipleri kandırıp diyor ki, ‘biz burayı satıyoruz ama kimsenin haberi olmasın fiyat daha da yükselecek’ diye kimseye söylemiyorlar. Bu durumda ne muhtarın haberi oluyor ne orada yaşayan vatandaşın. Bu konu Diyarbakır’ın tamamı için geçerlidir. Aynı durum Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçeleri için geçerlidir. Yani Diyarbakır’daki tarım arazilerinde imarın açılması mümkün değil.” dedi.