Dikkat! Sivilceler bakın neyin belirtisi…

KARACİĞER YAĞLANMASI SİVİLCE YAPAR MI? Sağlıksız besinler, yoğun alkol tüketimi, düzensiz yaşam tarzı sadece yaşam standartlarımızı değil sağlığımızı da kötü etkileyebilir. Vücudumuzdaki her organın belli görevleri vardır. Yediğimiz besinlerin sindiriminde ve bu besinlerin kana karışmasında da karaciğer rol alır. Yediğimiz besinlerin içindeki vitaminler, mineraller, yağlar ve proteinler karaciğerin süzgecinden geçer. Karaciğer vücudumuz için gerekli olanların kana karışmasını sağlarken vücudumuz için zararlı olan maddeleri de vücudumuzdan uzaklaştırmakla görevlidir. Karaciğerde normalden fazla yağ birikmesi sonucu meydana gelen karaciğer yağlanması ciddi bir sorundur ve erkenden müdahale edilmesi gerekir. Bedenimizde pek çok rahatsızlığın sebebi gibi sivilcenin sebebinin de karaciğer yağlanması olduğuna dair yanlış bir bilgi vardır. Sivilce problemi yaşayan kişiler arasında sık sık dolaşan bu bilgi maalesef doğru bir bilgi değildir çünkü karaciğer yağlanması zannedildiği gibi sivilceye sebep olmaz.