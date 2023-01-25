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Dikkat! Sivilceler bakın neyin belirtisi…
Sağlık
14
Dikkat! Sivilceler bakın neyin belirtisi…

2023-01-25 10:24:18
Dikkat! Sivilceler bakın neyin belirtisi…

Yüzümüzde, kollarımızda, sırtımızda ya da göğsümüzde çıkan küçük kızarıklıklar her yaştan insanın kâbusu olmaya devam ediyor. Halk arasında sivilce olarak bilinen aknenin tedavisi için çeşitli yöntemler mevcut.

#1
Foto - Dikkat! Sivilceler bakın neyin belirtisi…

Ergenlik döneminin en korkulan konusu olan sivilce maalesef her zaman ergenlik dönemi sona erince bitmiyor. Deride bulunan yağ bezlerinin tıkanması sonucu ortaya çıkan ve bir deri hastalığı olan sivilcenin stres ve kötü beslenme gibi pek çok nedeni olabilir.

#2
Foto - Dikkat! Sivilceler bakın neyin belirtisi…

Halk arasında karaciğer yağlanmasından kaynaklı sivilcelerin olduğuna dair çeşitli söylentiler bulunuyor. Karaciğer enzimlerinin yükselmesinin sivilce oluşumuna sebep olduğu yönündeki bu söylentilere uzmanlar tarafından açıklık getirildi. Karaciğer yağlanması sivilce yapar mı? Karaciğer kaynaklı sivilceler nasıl geçer?

#3
Foto - Dikkat! Sivilceler bakın neyin belirtisi…

Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemini temsil eden ergenlik döneminde vücutta pek çok değişiklik gözlemlendiği bilinir. Bu değişiklikler arasında en yaygın olanı elbette sivilce. Hormonlarda yaşanan değişikliğin de etkisiyle deride bulunan yağ bezlerinin fazla çalışması ve bu yüzden meydana gelen fazla yağ üretimi ciltteki gözenekleri tıkayarak sivilcenin oluşmasına neden olabilir. Sivilce bir cilt hastalığıdır.

#4
Foto - Dikkat! Sivilceler bakın neyin belirtisi…

KARACİĞER YAĞLANMASI SİVİLCE YAPAR MI? Sağlıksız besinler, yoğun alkol tüketimi, düzensiz yaşam tarzı sadece yaşam standartlarımızı değil sağlığımızı da kötü etkileyebilir. Vücudumuzdaki her organın belli görevleri vardır. Yediğimiz besinlerin sindiriminde ve bu besinlerin kana karışmasında da karaciğer rol alır. Yediğimiz besinlerin içindeki vitaminler, mineraller, yağlar ve proteinler karaciğerin süzgecinden geçer. Karaciğer vücudumuz için gerekli olanların kana karışmasını sağlarken vücudumuz için zararlı olan maddeleri de vücudumuzdan uzaklaştırmakla görevlidir. Karaciğerde normalden fazla yağ birikmesi sonucu meydana gelen karaciğer yağlanması ciddi bir sorundur ve erkenden müdahale edilmesi gerekir. Bedenimizde pek çok rahatsızlığın sebebi gibi sivilcenin sebebinin de karaciğer yağlanması olduğuna dair yanlış bir bilgi vardır. Sivilce problemi yaşayan kişiler arasında sık sık dolaşan bu bilgi maalesef doğru bir bilgi değildir çünkü karaciğer yağlanması zannedildiği gibi sivilceye sebep olmaz.

#5
Foto - Dikkat! Sivilceler bakın neyin belirtisi…

Herkesin ilk olarak ergenlik döneminde tanıştığı, bir kısım insanların 30'lu, 40'lı yaşlarda dahi hala kurtulmaya çalıştığı sivilcenin karaciğer kaynaklı olduğu, halk arasında dolaşan "doğru bilinen yanlışlar"dan biridir. Sivilce derideki yağ bezleriyle ilgili bir hastalıktır ancak zannedildiği gibi karaciğer yağlanmasıyla ya da karaciğer hastalıklarıyla bir ilgisi yoktur. Sivilce tedavisi gören hastalardan sık sık hormon testleri istenmektedir. Bunun sebebi, bazı hormon hastalıklarının zaman zaman sivilceye neden olabilmesidir. İstenen hormon testleri halk arasında sivilcenin karaciğerden kaynaklandığına dair yanlış bir bilginin oluşmasına neden olmuştur.

#6
Foto - Dikkat! Sivilceler bakın neyin belirtisi…

KARACİĞER YAĞLANMASINA NE İYİ GELİR? Karaciğer yağlanması tedavisinde en önemli adım yağlanmaya sebep olan şeylerin doğru saptanmasıdır. Yoğun alkol ve sigara tüketiminin karaciğer yağlanmasına sebep olacağı gibi hareketsiz yaşam tarzı ve kötü gıdalar da karaciğer yağlanmasına sebep olabilir. Kişinin alkol tüketimine bağlı karaciğer yağlanması şikayeti varsa elbette alkolden uzak durulmalıdır. Karaciğer yağlanmasının sebebi aşırı kilo, kötü beslenme ve yanlış yaşam tarzıysa da yapılacak şeyler bellidir. Karaciğer yağlanması tedavisi bir hekim gözetiminde yapılmalıdır.

#7
Foto - Dikkat! Sivilceler bakın neyin belirtisi…

Öncelikli adım fazla kilolardan kurtulmak olmalıdır. Trans yağ içeren besinlerden kaçınılmalı, zeytinyağı gibi doğal yağlara ağırlık verilmeli, yeme içme alışkanlıkları değiştirilmelidir. Kırmızı etten ziyade yeşil sebze tüketimine özen gösterilmelidir. Lifli gıdaların tercih edilmesi de yapılacak değişikliklerden biridir. Sağlıklı ve düşük kalorili gıdalara yönelmek kilo vermeyi kolaylaştıracağı gibi karaciğer yağlanmasına da iyi gelecektir. Beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikle birlikte gün içinde hareket etme süresinin de uzatılması gerekir. Her gün 30-40 dakikalık yürüyüşler ya da kolay egzersizlere vakit ayırılmalıdır.

#8
Foto - Dikkat! Sivilceler bakın neyin belirtisi…

SİVİLCE TEDAVİSİNE NE İYİ GELİR? Sivilce problemi yaşayan kişiler, karaciğer yağlanmasının sivilceye neden olduğunu zannettiği için karaciğer kaynaklı sivilcelere çözüm bulmak için çeşitli yollara başvuruyor ancak sivilce bir deri iltihabıdır ve tedavisinde de tamamen cildi dikkate almak gerekir. Sivilce problemi yaşayanların öncelikle dikkat etmesi gereken nokta cildini temiz tutmak olmalıdır.

#9
Foto - Dikkat! Sivilceler bakın neyin belirtisi…

Cildin temizliği için en etkili yöntem sivilce şikayeti bulunan kişilerin her sabah ve her akşam cildini temizlemelidir. Cildin temizlenmesi ve her gün nemlendirilmesi gerekir ancak bu nemlendiricilerin su bazlı olmasına dikkat edilmeli. Yağ bazlı nemlendiriciler sivilcelere iyi gelmeyecektir.

#10
Foto - Dikkat! Sivilceler bakın neyin belirtisi…

Sivilce bir hastalıktır ve tedavisinde mutlaka bir hekim tarafından uygun görülen ilaçlar kullanılmalıdır. Doktor kontrolünde olmayan, kulaktan dolma bir ilacın kullanımı cilde zarar verebilir.

#11
Foto - Dikkat! Sivilceler bakın neyin belirtisi…

Sivilce tedavisinde olanların güneş ışınlarından da kaçınması gerekir. Fazla güneş ışığına maruz kalmak cildi tahriş edebilir çünkü sivilce ilaçları cildin daha hassas bir hale gelmesine yol açar. Aynı şekilde bu süreçte solaryuma gitmekten de kaçınılmalıdır.

#12
Foto - Dikkat! Sivilceler bakın neyin belirtisi…

Sivilceleri ve sivilcelerin habercisi olan siyah noktaları sıkmak çoğu zaman cildin temizlendiğinin düşünülmesine neden oluyor ancak bu yanlış bir tutumdur. Sivilcelerin sıkılmaması, siyah nokta temizliğinin de doktor kontrolünde yapılması gerekir.

#13
Foto - Dikkat! Sivilceler bakın neyin belirtisi…

Sivilce tedavisi gören hastalar için en önemli şey sabırdır. Yüzünüzde, kollarınızda, sırtınızda ya da boynunuzda bulunan sivilcelerin iyileşmesi maalesef biraz zaman alır. Bazı hastalarda 6 hafta bazı hastalarda ise 8 hafta sürebilen bu süreçte ilaçların kullanılması asla aksatılmamalıdır. Ayrıca, sırtta ya da kollarda bulunan sivilceler için dar kıyafetler giymekten kaçınılmalı özellikle pamuklu kıyafetler giymeye özen gösterilmelidir.

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