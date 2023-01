Dikkat! Sivilceler bakın neyin belirtisi…

Cildin temizliği için en etkili yöntem sivilce şikayeti bulunan kişilerin her sabah ve her akşam cildini temizlemelidir. Cildin temizlenmesi ve her gün nemlendirilmesi gerekir ancak bu nemlendiricilerin su bazlı olmasına dikkat edilmeli. Yağ bazlı nemlendiriciler sivilcelere iyi gelmeyecektir.