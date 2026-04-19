Dikkat çeken bomba iddia! Volkan Demirel için o iddia: Görevinden ayrılması bekleniyor
Gençlerbirliği'nin başına tekrar geçen Volkan Demirel için dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı...
Gençlerbirliği'nin başına tekrar geçen Volkan Demirel için dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı...
Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile kötü gidişat sürüyor. Takımıyla çıktığı 6 maçta sadece 1 beraberlik alıp 5 maçta mağlup olan Volkan Demirel için Galatasaray yenilgisi sonrası dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'nde taraftarlar, Galatasaray maçında istifa tezahüratları yaptı. Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre Volkan Demirel'in görevinden ayrılması bekleniyor. Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup ederek zirvedeki farkı açtı. Karşılaşmada Leroy Sane’nin VAR incelemesi sonrası iptal edilen golü tartışma çıkardı. Ofsayt kararı ve pozisyonun yorumu futbol kamuoyunda geniş yankı bulurken, Volkan Demirel’in tepkisiz kalması dikkat çekti.
Volkan Demirel 7 Aralık 2025'te ayrıldığı Gençlerbirliği'ne 6 Mart 2026'da geri dönmüştü. Başkent temsilcisi 30 hafta sonunda 25 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Maç eksiği bulunan Kayserispor, Gaziantep FK'yı deplasmanda mağlup etmesi durumunda Gençlerbirliği ateş hattına girecek.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel’in VAR incelemesi öncesi söz konusu pozisyona tepkisiz kalması da gündem oldu. 44 yaşındaki teknik adamın, pozisyonu kenarda tabletten izlemesine rağmen herhangi bir itirazda bulunmaması dikkat çekti. NE OLMUŞTU: Galatasaray, Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etti. Sarı-kırmızılı ekip bu galibiyetle en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4’e çıkardı. Mücadelenin en çok konuşulan anı ise Galatasaray’ın Leroy Sane ile bulduğu golün iptal edilmesi oldu. İkinci yarıda kaydedilen gol, VAR incelemesi sonrası Yunus Akgün’ün ofsaytta olduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Hakem Batuhan Kolak, VAR ile yaptığı uzun görüşmenin ardından pozisyonu saha kenarında izleyerek kararını verdi. Pozisyonda Yunus Akgün’ün rakip savunma oyuncusuna etkisi olup olmadığı tartışma konusu haline geldi. Kararın doğru olup olmadığı konusunda futbol yorumcuları ve taraftarlar arasında farklı görüşler ortaya çıktı.
