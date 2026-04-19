Dikkat çeken bomba iddia! Volkan Demirel için o iddia: Görevinden ayrılması bekleniyor

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel’in VAR incelemesi öncesi söz konusu pozisyona tepkisiz kalması da gündem oldu. 44 yaşındaki teknik adamın, pozisyonu kenarda tabletten izlemesine rağmen herhangi bir itirazda bulunmaması dikkat çekti. NE OLMUŞTU: Galatasaray, Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etti. Sarı-kırmızılı ekip bu galibiyetle en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4’e çıkardı. Mücadelenin en çok konuşulan anı ise Galatasaray’ın Leroy Sane ile bulduğu golün iptal edilmesi oldu. İkinci yarıda kaydedilen gol, VAR incelemesi sonrası Yunus Akgün’ün ofsaytta olduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Hakem Batuhan Kolak, VAR ile yaptığı uzun görüşmenin ardından pozisyonu saha kenarında izleyerek kararını verdi. Pozisyonda Yunus Akgün’ün rakip savunma oyuncusuna etkisi olup olmadığı tartışma konusu haline geldi. Kararın doğru olup olmadığı konusunda futbol yorumcuları ve taraftarlar arasında farklı görüşler ortaya çıktı.