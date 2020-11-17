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Dikkat çeken anlar! Herkes şaşkınlıkla izledi

2020-11-17 10:51:03
Dikkat çeken anlar! Herkes şaşkınlıkla izledi

Manisa'nın Gölmarmara ilçesi sakinleri gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

#1
Foto - Son dönemdeki enerji yatırımlarıyla adından sıkça söz ettiren 15 bin nüfuslu Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde yeni yapılacak hidroelektrik santralinin dev boruları, şehir turuyla halka tanıtıldı.

Son dönemdeki enerji yatırımlarıyla adından sıkça söz ettiren 15 bin nüfuslu Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde yeni yapılacak hidroelektrik santralinin dev boruları, şehir turuyla halka tanıtıldı.

#2
Foto - Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, bando eşliğinde sokak sokak dolaştırılan boruların önünde halkı selamladı.

Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, bando eşliğinde sokak sokak dolaştırılan boruların önünde halkı selamladı.

#3
Foto - Manisa’nın 15 bin nüfusuyla en küçük ilçelerinden biri olan Gölmarmara Belediyesi kurduğu Güneş Enerjisi Santralinin (GES) ardından şimdi de Türkiye’de sadece Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait olan hidroelektrik santralini ilçeye kazandırıyor. Hem GES hem de hidroelektrik santralinden belediye kasasına girecek olan para ise ilçedeki öğrencilere burs olarak geri dönecek.

Manisa’nın 15 bin nüfusuyla en küçük ilçelerinden biri olan Gölmarmara Belediyesi kurduğu Güneş Enerjisi Santralinin (GES) ardından şimdi de Türkiye’de sadece Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait olan hidroelektrik santralini ilçeye kazandırıyor. Hem GES hem de hidroelektrik santralinden belediye kasasına girecek olan para ise ilçedeki öğrencilere burs olarak geri dönecek.

#4
Foto - Gördes barajından tarımsal sulama için gelen sudan elektrik üretecek olan santral için ilçeye getirilen her biri 10 ton ağırlığında ve 2.2 metre çapındaki dev borular Akhisar Belediyesi bandosunun çaldığı marşlar ve kortej yürüyüşüyle ilçenin cadde ve sokaklarında tırlarla dolaştırıldı.

Gördes barajından tarımsal sulama için gelen sudan elektrik üretecek olan santral için ilçeye getirilen her biri 10 ton ağırlığında ve 2.2 metre çapındaki dev borular Akhisar Belediyesi bandosunun çaldığı marşlar ve kortej yürüyüşüyle ilçenin cadde ve sokaklarında tırlarla dolaştırıldı.

#5
Foto - Türkiye’de ilk kez bir ilçe belediyesinin kendine ait bir hidroelektrik santrali olacağı belirtildi. Türkiye’de sadece Sakarya Büyükşehir Belediyesinin hidroelektrik santrali olduğunu kaydeden Başkan Öz, Gölmarmara’nın enerji yatırımlarıyla ileriye dönük yatırımlarına devam edeceğini söyledi. Öz ayrıca, kurulacak olan santral sayesinde yıllık 896 bin dolar ilçeye gelir sağlayacaklarını söyledi.

Türkiye’de ilk kez bir ilçe belediyesinin kendine ait bir hidroelektrik santrali olacağı belirtildi. Türkiye’de sadece Sakarya Büyükşehir Belediyesinin hidroelektrik santrali olduğunu kaydeden Başkan Öz, Gölmarmara’nın enerji yatırımlarıyla ileriye dönük yatırımlarına devam edeceğini söyledi. Öz ayrıca, kurulacak olan santral sayesinde yıllık 896 bin dolar ilçeye gelir sağlayacaklarını söyledi.

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