Dikkat çeken açıklama: Türkiye bizim özel ortağımız

Büyükelçi Orbay da böylesi bir törene katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Gürcistan yakın komşumuz, eski dostumuz ve stratejik ortağımızdır." dedi.

Türkiye olarak Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonu sürecini desteklediklerini dile getiren Orbay, Gürcistan Silahlı Kuvvetlerinin savunma yeteneklerinin daha da geliştirilmesine sağladığı katkılardan dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Hibe anlaşması kapsamında Gürcistan tarafına iki yıl boyunca çeşitli makine ve ekipmanları teslim edeceklerini aktaran Orbay, "İkili ilişkilere dayalı bu iş birliği gelecekte de devam edecek." diye konuştu.