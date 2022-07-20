2022-07-20 22:43:21 Dikkat çeken açıklama: Türkiye bizim özel ortağımız
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Gürcistan arasında 2019 yılında imzalanan Askeri Mali İşbirliği Anlaşmaları (AMİBA) kapsamında Gürcistan Savunma Bakanlığına 8 iş makinesi hibe etti. Gürcistan Savunma Bakanı Juanşer Burçuladze törenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Gürcistan'ın NATO'ya entegrasyonu sürecine destek sağladığını belirterek, "Türkiye, hem NATO-Gürcistan temel paketine (SNGO) yardım etmek konusunda, hem de diğer imkanların geliştirilmesinde Gürcistan devleti ve Gürcistan Savunma Kuvvetlerinin özel ortağıdır" ifadelerini kullandı.