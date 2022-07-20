  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
4
Dikkat çeken açıklama: Türkiye bizim özel ortağımız

2022-07-20 22:43:21
Dikkat çeken açıklama: Türkiye bizim özel ortağımız

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Gürcistan arasında 2019 yılında imzalanan Askeri Mali İşbirliği Anlaşmaları (AMİBA) kapsamında Gürcistan Savunma Bakanlığına 8 iş makinesi hibe etti. Gürcistan Savunma Bakanı Juanşer Burçuladze törenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Gürcistan'ın NATO'ya entegrasyonu sürecine destek sağladığını belirterek, "Türkiye, hem NATO-Gürcistan temel paketine (SNGO) yardım etmek konusunda, hem de diğer imkanların geliştirilmesinde Gürcistan devleti ve Gürcistan Savunma Kuvvetlerinin özel ortağıdır" ifadelerini kullandı.

#1
Foto - <p>Gürcistan Savunma Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Türkiye ile Gürcistan arasındaki AMİBA kapsamında Milli Savunma Bakanlığı tarafından tedarik edilen 8 Mini Kazıcı Yükleyici İş Makinesi (Forklift Çatalı ile beraber) Gürcistan Savunma Bakanlığına teslim edildi. </p><p>Başkent Tiflis'te Gürcistan Savunma Bakanlığında düzenlenen araç teslim törenine Gürcistan Savunma Bakanı Juanşer Burçuladze ile Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay ve diğer yetkililer katıldı. </p><p>Bakanlığın iç avlusunda düzenlenen törende, Gürcistan Savunma Kuvvetleri Lojistik Komutanı Albay Kakha Tabatadze ile Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Burak Altıner arasında malzeme teslim tutanağı imzalandı.</p>

Gürcistan Savunma Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Türkiye ile Gürcistan arasındaki AMİBA kapsamında Milli Savunma Bakanlığı tarafından tedarik edilen 8 Mini Kazıcı Yükleyici İş Makinesi (Forklift Çatalı ile beraber) Gürcistan Savunma Bakanlığına teslim edildi.

Başkent Tiflis'te Gürcistan Savunma Bakanlığında düzenlenen araç teslim törenine Gürcistan Savunma Bakanı Juanşer Burçuladze ile Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay ve diğer yetkililer katıldı.

Bakanlığın iç avlusunda düzenlenen törende, Gürcistan Savunma Kuvvetleri Lojistik Komutanı Albay Kakha Tabatadze ile Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Burak Altıner arasında malzeme teslim tutanağı imzalandı.

#2
Foto - <p>TÜRKİYE GÜRCİSTAN'IN ÖZEL ORTAĞIDIR </p><p>Bakan Burçuladze, törenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Gürcistan'ın NATO'ya entegrasyonu sürecine destek sağladığını kaydederek,

Burçuladze, Türkiye'den Gürcistan'a teslim edilen 8 iş makinesinin, Gürcistan Silahlı Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı tarafından kullanılacağını aktardı.

">

TÜRKİYE GÜRCİSTAN'IN ÖZEL ORTAĞIDIR

Bakan Burçuladze, törenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Gürcistan'ın NATO'ya entegrasyonu sürecine destek sağladığını kaydederek, "Türkiye, hem NATO-Gürcistan temel paketine (SNGO) yardım etmek konusunda, hem de diğer imkanların geliştirilmesinde Gürcistan devleti ve Gürcistan Savunma Kuvvetlerinin özel ortağıdır." ifadesini kullandı.

Burçuladze, Türkiye'den Gürcistan'a teslim edilen 8 iş makinesinin, Gürcistan Silahlı Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı tarafından kullanılacağını aktardı.

#3
Foto - <p>Büyükelçi Orbay da böylesi bir törene katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek,

Türkiye olarak Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonu sürecini desteklediklerini dile getiren Orbay, Gürcistan Silahlı Kuvvetlerinin savunma yeteneklerinin daha da geliştirilmesine sağladığı katkılardan dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Hibe anlaşması kapsamında Gürcistan tarafına iki yıl boyunca çeşitli makine ve ekipmanları teslim edeceklerini aktaran Orbay, "İkili ilişkilere dayalı bu iş birliği gelecekte de devam edecek." diye konuştu.

">

Büyükelçi Orbay da böylesi bir törene katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Gürcistan yakın komşumuz, eski dostumuz ve stratejik ortağımızdır." dedi.

Türkiye olarak Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonu sürecini desteklediklerini dile getiren Orbay, Gürcistan Silahlı Kuvvetlerinin savunma yeteneklerinin daha da geliştirilmesine sağladığı katkılardan dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Hibe anlaşması kapsamında Gürcistan tarafına iki yıl boyunca çeşitli makine ve ekipmanları teslim edeceklerini aktaran Orbay, "İkili ilişkilere dayalı bu iş birliği gelecekte de devam edecek." diye konuştu.

ABD medyası böyle duyurdu: Türkiye dolara darbe vurmaya hazırlanıyor
Gündem

ABD medyası böyle duyurdu: Türkiye dolara darbe vurmaya hazırlanıyor

ABD merkezli Bloomberg'de yer alan bir habere göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın planı, dolar kurundaki yükselişin durdurulmasını ve döviz..
Euro için kritik uyarı! Yarına dikkat
Ekonomi

Euro için kritik uyarı! Yarına dikkat

Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı merakla takip edilirken çıkacak kararın Euro'yu kesin olarak etkileyeceği ifade ediliyor.
Üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti
Aktüel

Üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti

Samsun'da ormanda kesim yapıldığı sırada üzerine ağaç devrilen işçi yaşamını yitirdi.

Gündeme bomba gibi düşen açıklamalar: Meral Akşener içki içmeyeni sürdü
Gündem

Gündeme bomba gibi düşen açıklamalar: Meral Akşener içki içmeyeni sürdü

28 Şubat sürecinde yaşadığı bir anısını paylaşan Eski Emniyet Müdürü Kemal Sonunur, alkol almadığı için o dönemin İçişleri Bakanı olan Meral..
Bu araba değil, adeta bir tank! Resmen tanıtıldı
Otomotiv

Bu araba değil, adeta bir tank! Resmen tanıtıldı

Chevrolet, 2024 model elektrikli SUV modeli olan Blazer'ı tanıttı. 557 beygir gücündeki elektrikli araç görünümü ile büyülüyor. ..
Zafer Partisi'nde cemevi krizi! İstifa etti
Siyaset

Zafer Partisi'nde cemevi krizi! İstifa etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cemevi açıklaması parti içinde kriz çıkardı. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Türk, gör..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23