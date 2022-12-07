Dikkat bu hatalara düşmeyin! Araç kiralamada baş ağrıtan ihmal

“Araç lastiklerinde dişler silinmişse kiralamayın” Kiralanan araçta ilk bir saatin önemine değinen Yolcu, “Aracı teslim aldığınızda sözleşmede dediğim gibi ‘araç fonksiyonları tamamen çalışır halde müşteriye teslim edilmiştir’ diye madde geçer. Bu maddeyi gördükten hemen sonra ilk önce aracın kaportasını kontrol etmeliyiz. Sonra lastiklerini incelemeliyiz. En önemli hususlardan biridir lastikler. Lastiklerin dişleri eğer silinmişse o aracı kesinlikle kiralamayın. Şart koyulup o lastikler değiştirilmeli. Araç kiralamada ilk bir saat çok önemlidir. Araç içerisinde yanan bir ışık, verilen herhangi bir arıza lambası, balata kokusu, aracın sağa sola çekilmesi ve direksiyonlarda titreme varsa direkt rent a car ile iletişime geçilmeli” ifadelerine yer verdi.