Dikkat bu hatalara düşmeyin! Araç kiralamada baş ağrıtan ihmal

“Boş senede kesinlikle imza atmayın” Müşterinin sözleşme ve senedi imzalamadan önce okuması gerektiğine vurgu yapan Yolcu, “Araç kiralamada müşteriden ilk önce sözleşme istenir. O sözleşme içerisindeki maddeleri mutlaka okuyun. Maddelerde aracın kaskosu ve sigortası yok ibaresi olursa ve siz buna imza atarsanız baştan tehlikeyi kabul etmiş olursunuz. Sözleşmeye dayanarak müşteriye senet imzalatılırsa kasko muafiyetine dayanarak senede o fiyatı doldurtup öyle imzalayın. Bu çok önemli bir konu. Gerçekten bu husus hayat kurtarır. Sözleşmenin bir adet fotokopisini müşteri kendi yanında bulundurmalı. Neye imza atıldığı bilinmeli. Fiyatı yazılmayan ve boş senede kesinlikle imza atmayın. Sözleşmenin altına imza atıldıktan sonra o araç ile ilgili herhangi bir problemde müşteri her türlü bunu karşılamak zorundadır” dedi.