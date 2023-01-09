2023-01-09 14:29:38 Dikkat! Boğulan soba zehirliyor! Bacalar mutlaka açık tutulmalı ve temizlenmeli
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı İSG uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nuri Bingöl, soba zehirlenmelerinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirler hakkında hatırlatmalarda bulundu. Karbonmonoksit zehirlenmelerini önlemek için bazı önlemlerin alınmasının önemini vurgulayan Dr. Nuri Bingöl, “Sobalar kışın ısınmak için kullandığımız araçlardan biridir. İçinde yanıcı madde olarak kömür ve/veya odun türevi malzemeler yakılmaktadır.” dedi.