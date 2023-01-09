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Dikkat! Boğulan soba zehirliyor! Bacalar mutlaka açık tutulmalı ve temizlenmeli

2023-01-09 14:29:38
Dikkat! Boğulan soba zehirliyor! Bacalar mutlaka açık tutulmalı ve temizlenmeli

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı İSG uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nuri Bingöl, soba zehirlenmelerinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirler hakkında hatırlatmalarda bulundu. Karbonmonoksit zehirlenmelerini önlemek için bazı önlemlerin alınmasının önemini vurgulayan Dr. Nuri Bingöl, “Sobalar kışın ısınmak için kullandığımız araçlardan biridir. İçinde yanıcı madde olarak kömür ve/veya odun türevi malzemeler yakılmaktadır.” dedi.

#1
Foto - Dikkat! Boğulan soba zehirliyor! Bacalar mutlaka açık tutulmalı ve temizlenmeli

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı İSG uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nuri Bingöl, soba zehirlenmelerinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirler hakkında hatırlatmalarda bulundu. Karbonmonoksit zehirlenmelerini önlemek için bazı önlemlerin alınmasının önemini vurgulayan Dr. Nuri Bingöl, “Sobalar kışın ısınmak için kullandığımız araçlardan biridir. İçinde yanıcı madde olarak kömür ve/veya odun türevi malzemeler yakılmaktadır.” dedi.

#2
Foto - Dikkat! Boğulan soba zehirliyor! Bacalar mutlaka açık tutulmalı ve temizlenmeli

Oksijenin yeterli olduğunda tam yanmanın gerçekleştiğini belirten Dr. Nuri Bingöl, “Yanma, oksijen ile yanıcı maddenin kimyasal bir reaksiyonu olup yanma ürünleri ise genel anlamda karbondioksit ve su buharıdır. Bu yanma ürünleri oksijen yeterli olduğunda tam yanma olarak gerçekleşmekte ve bacadan dışarı atılmaktadır.” dedi.

#3
Foto - Dikkat! Boğulan soba zehirliyor! Bacalar mutlaka açık tutulmalı ve temizlenmeli

ATILMAYAN KARBONMONOKSİT TEHDİT OLUŞTURUR - Bacanın aynı zamanda sobaya oksijen girişini de temin ettiğini söyleyen Dr. Nuri Bingöl, “Dolayısı ile bacanın tıkalı olması önemli bir sorunu teşkil etmekte ve atılamayan boğucu karbondioksit tehlike yaratmaktadır. Ancak asıl sorun, özellikle lodoslu havalarda yukarıdan bacaya basan rüzgârın da etkisi ile oksijen girişinin yeterli olmaması ve sobanın içinde tam yanma gerçekleşememesidir.” uyarısında bulundu.

#4
Foto - Dikkat! Boğulan soba zehirliyor! Bacalar mutlaka açık tutulmalı ve temizlenmeli

SOBA BOĞULMASINDA KARBONMONOKSİT GAZI AÇIĞA ÇIKAR - “Soba boğulması dediğimiz bu olayda yüksek miktarda duman oluşur” diyen Dr. Nuri Bingöl, "Bu durumda eksik yanma olur ve karbondioksit yerine, yanma reaksiyonunda karbonmonoksit gibi çok zehirli bir gaz meydana gelir. Bu gazın çok çok az miktarları bile zehirleyici etki yapmakta ve çok kısa bir sürede ölümlere neden olmaktadır.” dedi.

#5
Foto - Dikkat! Boğulan soba zehirliyor! Bacalar mutlaka açık tutulmalı ve temizlenmeli

BACALAR MUTLAKA AÇIĞA TUTULMALI - Bacaların bu nedenle mutlaka açık tutulmasının önemli olduğunu kaydeden Dr. Nuri Bingöl, “Buradan anlaşılacağı üzere, bacaları düzenli olarak temizlenmesi ve açık tutulması lodoslu ve fırtınalı havalarda gerekirse soba yakılmaması veya en azından soba başında sobanın yanıp yanmadığı veya boğulup boğulmadığının kontrolünün yapılması hayat kurtaracak önlemlerdendir. Sobayı yanık bırakıp uyumak tehlikelidir. Dedektörler önemli görev görürler. Dedektör kullanımının yaygınlaştırılması yine alınacak önlemlerdendir.” diye konuştu.

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