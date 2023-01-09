Dikkat! Boğulan soba zehirliyor! Bacalar mutlaka açık tutulmalı ve temizlenmeli

SOBA BOĞULMASINDA KARBONMONOKSİT GAZI AÇIĞA ÇIKAR - “Soba boğulması dediğimiz bu olayda yüksek miktarda duman oluşur” diyen Dr. Nuri Bingöl, "Bu durumda eksik yanma olur ve karbondioksit yerine, yanma reaksiyonunda karbonmonoksit gibi çok zehirli bir gaz meydana gelir. Bu gazın çok çok az miktarları bile zehirleyici etki yapmakta ve çok kısa bir sürede ölümlere neden olmaktadır.” dedi.