2021-10-15 10:30:51 DGS ek tercih 2021 bölümleri 2021 DGS ek yerleştirme kontenjanları
ÖSYM son dakika haberlerine göre binlerce aday tarafından merakla beklenen 2021 DGS ek tercihlerin alınmasına ilişkin açıklamaya yaptı. 2021 DGS ek tercihler ne zaman yapılacak? 2021 DGS ek tercih işlemleri, 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak. DGS 2021 et yerleştirme başvurularının başlamış olması nedeniyle DGS ek tercih yapacak adalar da 2021 DGS tercih bölümlerini sorgular oldu. Peki 2021 DGS ek yerleştirme kontenjanları hangileri? İşte 2021 dgs ek tercih bölümleri…