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Eğitim
18
DGS ek tercih 2021 bölümleri 2021 DGS ek yerleştirme kontenjanları

2021-10-15 10:30:51
DGS ek tercih 2021 bölümleri 2021 DGS ek yerleştirme kontenjanları

ÖSYM son dakika haberlerine göre binlerce aday tarafından merakla beklenen 2021 DGS ek tercihlerin alınmasına ilişkin açıklamaya yaptı. 2021 DGS ek tercihler ne zaman yapılacak? 2021 DGS ek tercih işlemleri, 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak. DGS 2021 et yerleştirme başvurularının başlamış olması nedeniyle DGS ek tercih yapacak adalar da 2021 DGS tercih bölümlerini sorgular oldu. Peki 2021 DGS ek yerleştirme kontenjanları hangileri? İşte 2021 dgs ek tercih bölümleri…

#1
Foto - 2021 DGS ek tercih ve kontenjanları… DGS ek tercih kontenjanları taban puanları 2021 ÖSYM tarafından yayımlandı. DGS ek tercihleri ile ilgili ÖSYM tarafından son dakika açıklaması yapıldı. DGS ek tercihleri her yıl belirli tarihlerde alınıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre ek tercihler 2021 yılında 15-21 Ekim 2021 tarihleri aralığında alınacak. Adaylar kılavuz içerisinde yer alan boş kontenjanlara göre işlemlerini yapabilecekler. İşte DGS ek tercih kontenjanları.

2021 DGS ek tercih ve kontenjanları… DGS ek tercih kontenjanları taban puanları 2021 ÖSYM tarafından yayımlandı. DGS ek tercihleri ile ilgili ÖSYM tarafından son dakika açıklaması yapıldı. DGS ek tercihleri her yıl belirli tarihlerde alınıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre ek tercihler 2021 yılında 15-21 Ekim 2021 tarihleri aralığında alınacak. Adaylar kılavuz içerisinde yer alan boş kontenjanlara göre işlemlerini yapabilecekler. İşte DGS ek tercih kontenjanları.

#2
Foto - Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan ek tercih kılavuzuna göre işlemlerini yapacaklar. Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır. Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir. DGS Ek Tercih kontenjanları ile ilgili açıklama yapıldı. İşte ÖSYM tarafından yayımlanan ek tercihler ve taban puanlar

Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan ek tercih kılavuzuna göre işlemlerini yapacaklar. Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır. Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir. DGS Ek Tercih kontenjanları ile ilgili açıklama yapıldı. İşte ÖSYM tarafından yayımlanan ek tercihler ve taban puanlar

#3
Foto - 2021 DGS ek tercihler nasıl yapılacak? Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır. Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir. İşte Merkezi Ek Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları ile Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları:

2021 DGS ek tercihler nasıl yapılacak? Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır. Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir. İşte Merkezi Ek Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları ile Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları:

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Foto - DGS ek tercih ücreti ne kadar? Ek yerleştirme için tercih ücreti 25 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 5-12 Kasım 2020 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 12 Kasım 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. 2021 DGS ek tercih kontenjanları ve taban puanlarını buradan öğrenilebilmekte https://www.osym.gov.tr/TR,21373/2021-dgs--ek-tercihlerin-alinmasi-15102021.html

DGS ek tercih ücreti ne kadar? Ek yerleştirme için tercih ücreti 25 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 5-12 Kasım 2020 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 12 Kasım 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. 2021 DGS ek tercih kontenjanları ve taban puanlarını buradan öğrenilebilmekte https://www.osym.gov.tr/TR,21373/2021-dgs--ek-tercihlerin-alinmasi-15102021.html

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