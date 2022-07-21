Devlet desteğiyle 30 koyun, 1 koç aldı, 550 küçükbaş hayvanı oldu

3 çocuk babası Halil Yılmaz, AA muhabirine, ailesinin atadan beri hayvancılıkla uğraştığını, kendisinin de bu işle ilgilenerek büyüdüğünü söyledi. ORKÖY kredisiyle 30 koyun, bir koç alarak besiciliğe başladığını belirten Yılmaz, "Zamanla koyunlar çoğaldı. Koyunların kuzusunu sattık, geçimimizi sağladık. Kalan parayla tekrar koyun aldık. Çoğaldı, üredi ve 550'ye kadar çıktı. Kurban Bayramı'nda 80 civarında koç ve damızlık olmayan koyunları kurbanlık olarak sattım. Bu işi severek, isteyerek ve azimle yapıyorum. Ailemin geçimini sağlıyorum. Kendi işimi yapıyorum. Bu da bana mutluluk veriyor." dedi. Yılmaz, küçükbaş hayvancılığın tek başına yapılacak bir iş olmadığına dikkati çekerek, "Bu işi yaparken en büyük destekçim ailem. Benim işim oluyor, çobanlığa hanım gidiyor, hanımın işi oluyor, ben gidiyorum. Çocuklarımızın biri de bizimle geliyor. Onların desteği olmasa bu işin altından kalkamazdım." ifadesini kullandı. Sürülerini çoban bulamadıkları için kendilerinin otlattığını kaydeden Yılmaz, "Sabah erkenden meraya çıkıyoruz, akşam geç saatlere kadar otlatıyoruz. Bu sene otlaklarımız çok güzel, bol ot var. Geçen yıl biraz kuraklık vardı. Şükür Allah'a bu sene ot bol. Otlak sıkıntımız yok." dedi.