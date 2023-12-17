Devlet desteği aldı! Yılda 100 ton üretiyor kapış kapış gidiyor

Pandemi döneminde tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğu açığa çıktığını vurgulayan Baş, "Biz de sürekli üretime devam ediyoruz. Hasat döneminde yoğun olduğumuz zamanlarda günlük 20 kişiye kadar işçi çalıştırıyoruz. Aylık 90-100 kişiye istihdam sağlıyoruz. İlk kompostu koyduğumuzda 40-45 gün arasında ilk mantarları toplamaya başlıyoruz. Ondan sonra da 3 defa daha hasat ediyoruz. İlk hasadımız belirli aralıklarla 3-4 gün sürüyor sonra 1 hafta sonra yeni mantar geliyor. İstanbul Bayrampaşa Bursa ve Sakarya hallerine gönderiyoruz. Bazı marketler aracılığıyla birçok ile de ulaştırıyoruz. 100 ton bizim için ciddi bir üretim rakamı, inşallah bunu daha da artıracağız." diye konuştu.