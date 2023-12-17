  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
10
Devlet desteği aldı! Yılda 100 ton üretiyor kapış kapış gidiyor

2023-12-17 19:59:36
Devlet desteği aldı! Yılda 100 ton üretiyor kapış kapış gidiyor

Bilecikli girişimci, devlet desteğiyle kurduğu tesiste bir yılda 100 ton kültür mantarı üretti.

#1
Foto - Devlet desteği aldı! Yılda 100 ton üretiyor kapış kapış gidiyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde beyaz et sektörüyle uğraşan girişimci Uğur Baş, Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında aldığı hibe desteğiyle kurduğu kültür mantarı serasında yıllık 100 ton ürün yetiştiriyor.

#2
Foto - Devlet desteği aldı! Yılda 100 ton üretiyor kapış kapış gidiyor

Mantar yetiştiriciliği hayallerini gerçeğe dönüştürme hedefiyle 1 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na başvuran ve "Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar" ve "Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları" kapsamında başvurusu kabul edilen Baş, inşaat ve üretim süreci konusunda Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden teknik destek aldı.

#3
Foto - Devlet desteği aldı! Yılda 100 ton üretiyor kapış kapış gidiyor

Aldığı 641 bin 954 lira hibe desteği ile 2 bin metrekare arazi üzerine 6 çadırlı tesis kuran Baş, yıllık 100 ton civarında üretim yapıyor. Kültür mantarını aracısız değerinde satmak için bazı marketlerle anlaşan Baş, ayrıca ürünlerini İstanbul Bayrampaşa, Sakarya ve Bursa'daki hallere gönderiyor.

#4
Foto - Devlet desteği aldı! Yılda 100 ton üretiyor kapış kapış gidiyor

Uğur Baş, yaklaşık 1 yıl önce mantar serası kurmak için Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında projesini sunduğunu ve projenin hibe almaya hak kazandığını ve istihdama yönelik güzel bir projeyi hayata geçirdiğini söyledi. Osmaneli ilçesinde beyaz et sektöründe faaliyet gösterirken mantar yetiştiriciliğine eşinin arkadaşının sayesinde yöneldiğini anlatan Baş, "Devlet desteğiyle kurduğum mantar üretim tesisini ilçeye kazandırmaktan dolayı mutluyum. Teknik ve teknolojik olarak iyi bir tesisimiz var. Geleceğe dönük planlarımız, hedeflerimiz var. Tesisimizi büyütmek, istihdam alanı oluşturmak istiyoruz." dedi.

#5
Foto - Devlet desteği aldı! Yılda 100 ton üretiyor kapış kapış gidiyor

Baş, tesisi kurduktan sonra Aralık ayında ilk kompostları koyduklarını ve üretime başladıklarını anlattı.

#6
Foto - Devlet desteği aldı! Yılda 100 ton üretiyor kapış kapış gidiyor

Mantarların kalitesinden ve veriminden memnun olduklarını, zamanla ve tecrübe kazandıkça daha iyi sonuçlar alacaklarını dile getiren Baş, şöyle konuştu:

#7
Foto - Devlet desteği aldı! Yılda 100 ton üretiyor kapış kapış gidiyor

"Bir yılımızı doldurmak üzereyiz, şu an yıllık 95-100 ton mantar üretimine ulaşmış bulunmaktayız. Pazarlama da hiçbir problemimiz yok. Tesisi ilk kurduğumuzda biraz korkmuştum, pazarlamada sorun yaşar mıyız diye ama bu kadar daha bir tesis olsa onu da pazarlayabiliriz."

#8
Foto - Devlet desteği aldı! Yılda 100 ton üretiyor kapış kapış gidiyor

Pandemi döneminde tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğu açığa çıktığını vurgulayan Baş, "Biz de sürekli üretime devam ediyoruz. Hasat döneminde yoğun olduğumuz zamanlarda günlük 20 kişiye kadar işçi çalıştırıyoruz. Aylık 90-100 kişiye istihdam sağlıyoruz. İlk kompostu koyduğumuzda 40-45 gün arasında ilk mantarları toplamaya başlıyoruz. Ondan sonra da 3 defa daha hasat ediyoruz. İlk hasadımız belirli aralıklarla 3-4 gün sürüyor sonra 1 hafta sonra yeni mantar geliyor. İstanbul Bayrampaşa Bursa ve Sakarya hallerine gönderiyoruz. Bazı marketler aracılığıyla birçok ile de ulaştırıyoruz. 100 ton bizim için ciddi bir üretim rakamı, inşallah bunu daha da artıracağız." diye konuştu.

#9
Foto - Devlet desteği aldı! Yılda 100 ton üretiyor kapış kapış gidiyor

Baş, mahsulün kesiminin ardından paketleme yaptıklarını ve sıcakta bozulmasın diye soğuk hava deposunda muhafaza ettiklerini bildirdi.

Say say bitmiyor! Osman Gökçek’ten CHP’nin günah galerisi
Siyaset

Say say bitmiyor! Osman Gökçek’ten CHP’nin günah galerisi

AK Parti Ankara Milletvekili Gökçek, Meclis'te CHP sıralarına seslendi. Gökçek, "Siz özgürlüklerden en son konuşacak siyasi partisiniz. En s..
ABD Kongresi'nde seks skandalı... Biden'ın reklamcısı böyle yakalandı
Gündem

ABD Kongresi'nde seks skandalı... Biden'ın reklamcısı böyle yakalandı

Daha önce ABD Başkanı Joe Biden'ın reklam kampanyasında rol alan Aidan Maese-Czeropski, ABD Kongre binasında cinsel ilişkiye girerek büyük b..
Mücahit Birinci İsrail'in bir devlet olmadığını böyle anlattı!
Gündem

Mücahit Birinci İsrail'in bir devlet olmadığını böyle anlattı!

İsrail'in aşırı sağcı, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, AA foto muhabiri Mustafa Haruf'u darbeden polisi ziyaret ederek, "kendisinin ..
CHP şer ittifakını hortlatmak için edep dışı yöntemlere başvuruyor! Ahlâksızlar ittifakı
Gündem

CHP şer ittifakını hortlatmak için edep dışı yöntemlere başvuruyor! Ahlâksızlar ittifakı

“Yerel seçimlere kendi adaylarımızla gireceğiz” diyen HDP’nin paravan partisi DEM üzerinden CHP’ye destek vermesinin sağlanması, kirli koali..
Icardi'nin görüntüsü gündem oldu
Spor

Icardi'nin görüntüsü gündem oldu

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, sosyal medyada gündem yarattı. Arjantinli golcünün tıraş olduğu bir sırada çekildiği fotoğrafı sosy..
Moğol ordusunu aratmıyor! Hem barbar hem hırsız
Dünya

Moğol ordusunu aratmıyor! Hem barbar hem hırsız

Gazze’deki soykırımda 8 binden fazlası hâlâ enkazlarda 27 binden fazla Filistinli masumu katleden barbar İsrail ordusu, bir yandan da harabe..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23