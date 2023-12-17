Devlet desteği aldı! Yılda 100 ton üretiyor kapış kapış gidiyor

Uğur Baş, yaklaşık 1 yıl önce mantar serası kurmak için Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında projesini sunduğunu ve projenin hibe almaya hak kazandığını ve istihdama yönelik güzel bir projeyi hayata geçirdiğini söyledi. Osmaneli ilçesinde beyaz et sektöründe faaliyet gösterirken mantar yetiştiriciliğine eşinin arkadaşının sayesinde yöneldiğini anlatan Baş, "Devlet desteğiyle kurduğum mantar üretim tesisini ilçeye kazandırmaktan dolayı mutluyum. Teknik ve teknolojik olarak iyi bir tesisimiz var. Geleceğe dönük planlarımız, hedeflerimiz var. Tesisimizi büyütmek, istihdam alanı oluşturmak istiyoruz." dedi.