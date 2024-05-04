Devlet Bahçeli'ye 'Ahmed Cevad Onur Madalyası' takdim edildi

Bahçeli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, madalya dolayısıyla teşekkür etti. Devlet Bahçeli, 1967-68 döneminden bu yana ülkücü hareketin içerisinde bulunduğunu belirtti. Çok uzun bir mücadele verildiğini ifade eden Bahçeli, şunları söyledi: "O mücadeleyi şekillendiren törenler, şölenler yapıldı. Her şölenin başında İstiklal Marşı'mızı okurduk. Fakat bir gün 'Çırpınırdın Karadeniz' okunmaya başladı. Çok kişi şaşırdı, 'Kimdir bu, ne zaman yazıldı, nasıl oldu, bunun manası nedir?' Sonradan hepimizin yetişmesinde ve her türlü siyasi düşüncenin ötesinde kültürel faaliyetlerde milliyetçi insanlarımızın her zaman gönlünde yaşayan bir değer oldu Ahmed Cevad ve eseri. Bu bakımdan böyle bir eseri ortaya koyan ailenin de bugün Milliyetçi Hareket Partisinde bulunması, TÜRKSOY'un bunun önderliğini yapmış olması Milliyetçi Hareket Partisini gururlandırmıştır. Çırpınırdın Karadeniz, hepimizin yetişmesinde şahsen bizim de işte söylediğimiz ilk şeylerden bir tanesidir, arkası da Çankaya Yokuşu'dur."