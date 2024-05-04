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Devlet Bahçeli'ye 'Ahmed Cevad Onur Madalyası' takdim edildi

2024-05-04 22:44:08
Devlet Bahçeli'ye 'Ahmed Cevad Onur Madalyası' takdim edildi

MHP'den yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev ile Ahmed Cevad'ın ailesinden Nicat Emiroğlu Güliyev, Anar Ahundzade, Mehin Banu Guliyeva ve Yılmaz Ahundzade, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyarette, Azerbaycan Milli Marşı'nın ve "Çırpınırdın Karadeniz" şiirinin yazarı Ahmed Cevad'ın doğumunun 132. yılına ithafen, ailesinin de isteği doğrultusunda Bahçeli'ye Türk dünyasına hizmetleri, Türk milli ülküsüne katkıları dolayısıyla "Ahmed Cevad Onur Madalyası" takdim edildi.

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Foto - Devlet Bahçeli'ye 'Ahmed Cevad Onur Madalyası' takdim edildi

Bahçeli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, madalya dolayısıyla teşekkür etti. Devlet Bahçeli, 1967-68 döneminden bu yana ülkücü hareketin içerisinde bulunduğunu belirtti. Çok uzun bir mücadele verildiğini ifade eden Bahçeli, şunları söyledi: "O mücadeleyi şekillendiren törenler, şölenler yapıldı. Her şölenin başında İstiklal Marşı'mızı okurduk. Fakat bir gün 'Çırpınırdın Karadeniz' okunmaya başladı. Çok kişi şaşırdı, 'Kimdir bu, ne zaman yazıldı, nasıl oldu, bunun manası nedir?' Sonradan hepimizin yetişmesinde ve her türlü siyasi düşüncenin ötesinde kültürel faaliyetlerde milliyetçi insanlarımızın her zaman gönlünde yaşayan bir değer oldu Ahmed Cevad ve eseri. Bu bakımdan böyle bir eseri ortaya koyan ailenin de bugün Milliyetçi Hareket Partisinde bulunması, TÜRKSOY'un bunun önderliğini yapmış olması Milliyetçi Hareket Partisini gururlandırmıştır. Çırpınırdın Karadeniz, hepimizin yetişmesinde şahsen bizim de işte söylediğimiz ilk şeylerden bir tanesidir, arkası da Çankaya Yokuşu'dur."

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Foto - Devlet Bahçeli'ye 'Ahmed Cevad Onur Madalyası' takdim edildi

"Çırpınırdın Karadeniz"in bugün Türklerin önemli birleştirici bir değeri olduğunu ifade eden Bahçeli, "Sözün başı ve geleceğin sonsuzu olan Ahmed Cevad'a hepinizin huzurunda şükranlarımı sunuyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Onun emanetleri bizim emanetimizdir. Bu yavrularımız için ne varsa yapmaya hazırım. İster Azerbaycan'da bulunsunlar ister burada bulunsunlar her konuda hayatları boyunca bizim yetişmemize vesile olan muhterem büyüğümüzün bize emanetleri olarak kabul ediyorum." diye konuştu.

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Foto - Devlet Bahçeli'ye 'Ahmed Cevad Onur Madalyası' takdim edildi

"TÜRK DÜNYASININ MÜMTAZ ŞAHSİYETİ" - Sultan Raev de istiklal şairi Ahmed Cevad'ın Türk dünyasının mümtaz şahsiyeti ve bir cesaret timsali, hayatı ve ortaya koyduğu eserlerle dönemin en parlak, en güçlü temsilcilerinden biri olduğunu söyledi. Cevad'ın milli duruşlu bir fikir adamı, hümanist ve hayırsever bir entelektüel olarak ismini sadece Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin değil tüm Türk dünyasının edebiyat ve düşünce tarihine altın harflerle yazdırmayı başardığını belirten Raev, Ahmed Cevad'ın isminin bugün bile Türk dünyasının bağımsızlığı ve özgürlüğü ile anıldığını vurguladı. Ankara'daki TÜRKSOY merkezi için arsa tahsisi ve inşasının Bahçeli'nin inisiyatif ve oluru ile gerçekleştiğini belirten Raev, TÜRKSOY adına şükranlarını sundu.

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Foto - Devlet Bahçeli'ye 'Ahmed Cevad Onur Madalyası' takdim edildi

"ÇIRPINIRDIN KARADENİZ ŞİİRİNİN KALEME ALINMASININ 110. YILI" - Öte yandan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı: "Türk dünyası sevdalısı Ahmed Cevad'ın yürekten duyguları sadece Azerbaycan'ın Milli Marşı'na değil, tüm Türk dünyasının ve Türk milletinin marşı olarak kabul edilen 'Çırpınırdın Karadeniz'e hayat vermiş ve ölümsüzleştirmiştir. Bu sene, tüm Türklerin büyük bir coşkuyla söylediği, Türk milleti ve Türk milliyetçiliği ile bütünleşen, Türk milli ülküsü olan Türk yurdunun bütünlüğünün yeniden kurgulanması ve şimdiye taşınmasını sağlayan Türk dünyasının birliğini ve ebediliğini simgeleyen 'Çırpınırdın Karadeniz' şiirinin kaleme alınmasının 110. yılıdır. Şiirin Üzeyir Hacıbeyli'nin bestesiyle Anadolu'da ilk kez 1924 yılında Kars'a ziyareti sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda seslendirilmesinin de 100. yılıdır."

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