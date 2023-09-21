Devler Ligi gecesinde milyonluk yıldız dalga konusu oldu! Eski Fenerbahçeli için çılgına döndüler…

Son dakika haberleri… Avrupa futbolunun bir numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yine birbirinden heyecanlı maçlar oynandı. Grup maçlarının ilk haftasının tamamlanmasıyla birlikte Devler Ligi heyecanı da nefesleri kesti. Temsilcimiz Galatasaray'ın da sahne aldığı gecenin en dikkat çeken maçı da Bayern Münih ile Manchester United arasında oynandı. Uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi arenasına geri dönen Arsenal de rakibi PSV karşısında flaş bir sonuç aldı. Geceye damga vuran olay ise Bayern ile Manchester arasında oynanan maçta yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları…