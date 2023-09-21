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Spor
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Devler Ligi gecesinde milyonluk yıldız dalga konusu oldu! Eski Fenerbahçeli için çılgına döndüler…

2023-09-21 11:00:09
Devler Ligi gecesinde milyonluk yıldız dalga konusu oldu! Eski Fenerbahçeli için çılgına döndüler…

Son dakika haberleri… Avrupa futbolunun bir numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yine birbirinden heyecanlı maçlar oynandı. Grup maçlarının ilk haftasının tamamlanmasıyla birlikte Devler Ligi heyecanı da nefesleri kesti. Temsilcimiz Galatasaray'ın da sahne aldığı gecenin en dikkat çeken maçı da Bayern Münih ile Manchester United arasında oynandı. Uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi arenasına geri dönen Arsenal de rakibi PSV karşısında flaş bir sonuç aldı. Geceye damga vuran olay ise Bayern ile Manchester arasında oynanan maçta yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Devler Ligi gecesinde milyonluk yıldız dalga konusu oldu! Eski Fenerbahçeli için çılgına döndüler…

Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasına çarşamba gününün maçlarıyla devam edildi. Futbol gecesi, Galatasaray - Kopenhag ve Real Madrid - Union Berlin maçlarıyla başladı.

#2
Foto - Devler Ligi gecesinde milyonluk yıldız dalga konusu oldu! Eski Fenerbahçeli için çılgına döndüler…

A Grubu'nda yer alan Galatasaray, sahasında ağırladığı Kopenhag karşısında 35. dakikada Mohamed Elyounoussi ve 58. dakikada Diogo Gonçalves'in golleriyle 2-0 geriye düştü. Konuk ekip, Elias Jelert'in kırmızı kart görmesiyle 73. dakikada 10 kişi kaldı. 86. dakikada Sacha Boey ile farkı bire indiren sarı-kırmızılı takım, 88. dakikada Tete ile beraberliği yakaladı. Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

#3
Foto - Devler Ligi gecesinde milyonluk yıldız dalga konusu oldu! Eski Fenerbahçeli için çılgına döndüler…

C Grubu mücadelesinde ise Real Madrid, sahasında Union Berlin'i 90+4. dakikada İngiliz yıldızı Jude Bellingham'ın attığı golle 1-0 yendi.

#4
Foto - Devler Ligi gecesinde milyonluk yıldız dalga konusu oldu! Eski Fenerbahçeli için çılgına döndüler…

ARSENAL PSV'Yİ DÖRTLEDİ B Grubu'nda mücadele eden Arsenal, uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi arenasına geri döndü. İngilizler, ilk maçında PSV'yi ağırladı.

#5
Foto - Devler Ligi gecesinde milyonluk yıldız dalga konusu oldu! Eski Fenerbahçeli için çılgına döndüler…

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri Bukayo Saka, Trossard, Gabriel Jesus ve Martin Odegaard kaydetti.

#6
Foto - Devler Ligi gecesinde milyonluk yıldız dalga konusu oldu! Eski Fenerbahçeli için çılgına döndüler…

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ 7 GOLE SAHNE OLDU Şampiyonlar Ligi'nde gecenin karşılaşması Galatasaray'ın grubunda yer alan Bayern Münih ile Manchester United arasında oynandı.

#7
Foto - Devler Ligi gecesinde milyonluk yıldız dalga konusu oldu! Eski Fenerbahçeli için çılgına döndüler…

Allianz Arena'da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Bayern, 28. dakikada Leroy Sane ile öne geçti. 32. dakikada ise Gnabry ile farkı 2'ye çıkardı.

#8
Foto - Devler Ligi gecesinde milyonluk yıldız dalga konusu oldu! Eski Fenerbahçeli için çılgına döndüler…

Karşılaşmanın ikinci yarısı oldukça hızlı başladı. Önce Manchester United 49'da Hojlund ile skoru 2-1 yaptı. Harry Kane, 53. dakikada penaltıdan attığı golle 3-1 yaptı ve takımını yeniden rahatlattı.

#9
Foto - Devler Ligi gecesinde milyonluk yıldız dalga konusu oldu! Eski Fenerbahçeli için çılgına döndüler…

Karşılaşmanın son dakikalarında goller art arda geldi. 88'de Casemiro skoru 3-2 yaptı. 90+2'te Tel, yeniden takımını rahatlatan golü attı. Maçın son golü ise 90+5'te yine Casemiro'dan geldi. Bayern Münih, Manchester United'ı sahasında 4-3 mağlup etti.

#10
Foto - Devler Ligi gecesinde milyonluk yıldız dalga konusu oldu! Eski Fenerbahçeli için çılgına döndüler…

Manchester United'ın bu sezon sıklıkla eleştirilen tecrübeli kalecisi Andre Onana, Bayern Münih karşısında yine hatalı goller yedi.

#11
Foto - Devler Ligi gecesinde milyonluk yıldız dalga konusu oldu! Eski Fenerbahçeli için çılgına döndüler…

Leroy Sane'nin attığı ilk golde topu elinden kaçırarak ağlara gitmesine engel olamayan Onana, sosyal medyada dalga konusu oldu.

#12
Foto - Devler Ligi gecesinde milyonluk yıldız dalga konusu oldu! Eski Fenerbahçeli için çılgına döndüler…

Manchester United Kalecisi Onana, sezon başından bu yana kalesine gelen 12 şutun 9'unda golü engelleyemedi ve topu ağlarında gördü.

#13
Foto - Devler Ligi gecesinde milyonluk yıldız dalga konusu oldu! Eski Fenerbahçeli için çılgına döndüler…

Hakkında birçok troll paylaşım yapılan Andre Onana, sosyal medya kullanıcılarının espri aracı haline geldi.

#14
Foto - Devler Ligi gecesinde milyonluk yıldız dalga konusu oldu! Eski Fenerbahçeli için çılgına döndüler…

Öte yandan özellikle Manchester United taraftarları, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den transfer edilen Altay Bayındır'ın artık formayı alması gerektiğini belirten paylaşımlar yaptı.

#15
Foto - Devler Ligi gecesinde milyonluk yıldız dalga konusu oldu! Eski Fenerbahçeli için çılgına döndüler…

İngilizler, sürekli hatalı goller yiyen Onana'nın yerine Altay Bayındır'ın denenmesi gerektiğini yazdı. İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÜNÜN TOPLU SONUÇLARI Galatasaray - Kopenhag: 2-2 Bayern Münih - Manchester United: 4-3 Sevilla - Lens: 1-1 Arsenal - PSV Eindhoven: 4-0 Real Madrid - Union Berlin: 1-0 Sporting Braga - Napoli: 1-2 Real Sociedad - Inter: 1-1 Benfica - Salzburg: 0-2

#16
Foto - Devler Ligi gecesinde milyonluk yıldız dalga konusu oldu! Eski Fenerbahçeli için çılgına döndüler…

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