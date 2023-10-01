Devasa caminin inşaatında sona gelindi

Külliyenin ibaret haricinde de kullanılabileceğini bilgisini veren Prof. Dr. Yılmaz, “Üniversite hastanemize gelen hasta yakınlarının ikamet etmeleri için büyük bir alan da oluşturacağız. Hastanemizde yatılı hastası bulunan vatandaşlarımız burada kalabilecek. Çok fonksiyonlu bir proje yürütülüyor. Tamamlandığında üniversitemiz, öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız için kıymetli bir mekâna kavuşmuş olacağız” açıklamasında bulundu.