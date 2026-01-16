DEVA Partisi’nden istifa eden milletvekilinin yeni adresi belli oldu
Geçtiğimiz yıl DEVA Partisi'nden istifa ederek yoluna bağımsız milletvekili olarak devam eden Burak Dalgın'ın yeni adresi belli oldu.
Gazeteci Hilal Köylü'nün kulis haberine göre Dalgın'ın İYİ Parti'ye katılacağı öğrenildi.
Dalgın'ın, parti rozetini pazar günü yapılacak olan İYİ Parti'nin 4. Büyük Olağan Kurultayı'nda takması bekleniyor.
Elips Haber'de yer alan habere göre, İYİ Parti'nin sandalye sayısı Burak Dalgın'ın katılımıyla 29'a yükselecek.
DEVA Partisi’nin kurucu isimlerinden olan Burak Dalgın, 2023 seçimlerinde muhalefetin Altılı Masa stratejisi çerçevesinde CHP listelerinden meclise giren DEVA’lı vekillerden olmuştu.
Burak Dalgın, Altılı Masa’nın dağılmasının ardından 7 Ocak 2025’te DEVA Partisi’nden istifa etmişti. Dalgın, bir yıldır bağımsız vekil olarak çalışmalarını sürdürüyordu.
