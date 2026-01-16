  • İSTANBUL
DEVA Partisi’nden istifa eden milletvekilinin yeni adresi belli oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

DEVA Partisi’nden istifa eden milletvekilinin yeni adresi belli oldu

Geçtiğimiz yıl DEVA Partisi'nden istifa ederek yoluna bağımsız milletvekili olarak devam eden Burak Dalgın'ın yeni adresi belli oldu.

1
#1
Foto - DEVA Partisi’nden istifa eden milletvekilinin yeni adresi belli oldu

Gazeteci Hilal Köylü'nün kulis haberine göre Dalgın'ın İYİ Parti'ye katılacağı öğrenildi.

#2
Foto - DEVA Partisi’nden istifa eden milletvekilinin yeni adresi belli oldu

Dalgın'ın, parti rozetini pazar günü yapılacak olan İYİ Parti'nin 4. Büyük Olağan Kurultayı'nda takması bekleniyor.

#3
Foto - DEVA Partisi’nden istifa eden milletvekilinin yeni adresi belli oldu

Elips Haber'de yer alan habere göre, İYİ Parti'nin sandalye sayısı Burak Dalgın'ın katılımıyla 29'a yükselecek.

#4
Foto - DEVA Partisi’nden istifa eden milletvekilinin yeni adresi belli oldu

DEVA Partisi’nin kurucu isimlerinden olan Burak Dalgın, 2023 seçimlerinde muhalefetin Altılı Masa stratejisi çerçevesinde CHP listelerinden meclise giren DEVA’lı vekillerden olmuştu.

#5
Foto - DEVA Partisi’nden istifa eden milletvekilinin yeni adresi belli oldu

Burak Dalgın, Altılı Masa’nın dağılmasının ardından 7 Ocak 2025’te DEVA Partisi’nden istifa etmişti. Dalgın, bir yıldır bağımsız vekil olarak çalışmalarını sürdürüyordu.

