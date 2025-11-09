DEVA Partili Ali Babacan: Öve öve bitiremedi, el yükseltti! F-35 ve TOGG'a dair önemli açıklama yaptı! Çarpıcı sözler

Ali Babacan, TUSAŞ, ASELSAN gibi devlet ve BAYKAR gibi özel kuruluşlardan davet alması halinde buraları ziyarete gidip gitmeyeceğini soran gazeteci Çelik'e şu cevabı verdi: "Saydığınız kuruluşların hepsi bizim milli gururumuz. Hepsiyle kıvanç duyuyoruz gerçekten ve bu kuruluşlarımızın sayısının daha da çoğalmasını istiyoruz. Bu kuruluşlarımızın hem teknolojide hem verimlilikte dünya birincisi olmasını arzu ediyoruz. Bu kuruluşlardan davet gelirse tabii ki giderim; hangisi olursa olsun, ben ara sıra ziyaret de ediyorum. Geçenlerde Ankara'da küçük jet motoru üreten bir fabrikayı ziyaret ettim." Ali Babacan, Türkiye'nin nüfusu, toprak büyüklüğü, stratejik konumu ile bölgesel güç olarak büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Babacan, Türkiye'nin potansiyeli konusunda şu açıklamaları yaptı: "Yüzden fazla ülkeyi görmüş bir insan olarak aslında dünyanın en güzel ülkesi ve stratejik konumu bulunduğu coğrafya itibariyle de gerçekten ileriye doğru korkunç büyük bir potansiyeli olan bir ülke. Ve aslında bu potansiyelini Türkiye pek çok sayıyla, veriyle gösteriyor. Mesela bilen insan çok azdır. Türkiye, yabancı misyon sayısı açısından, yani büyükelçilik ve başkonsolosluk sayısı açısından dünyada Amerika ve Çin'den sonra üçüncü ülkedir. Yani Amerika, Çin gibi, artık bundan 10 sene sonra, 20 sene sonra da dünyadaki iki büyük rakibin hemen arkasından gelen bir ülke.Bakıyoruz Türk Hava Yolları, dünyada en çok ülkeye uçuş yapan havayolu. Afrika'daki büyükelçilik sayımız şu anda bizim 43. Yani 53 ülkenin 43'ne büyükelçiliğimiz var. Ben Dışişleri Bakanı olduğum gün 12 büyükelçiliğimiz vardı, sessiz bir şekilde 12 büyükelçilikten 43 büyükelçiliğe çıkmanın planını, hazırlığını yaptık. Sessiz bir şekilde Türk Hava Yollarıyla konuştuk, TİKA ile konuştuk ve entegre bir şekilde Afrika'da çalışmaya başladık. Ve bugün Afrika, Türkiye'nin en büyük ticaret ortaklarından birisi oldu. Türkiye hem Asya'da hem Avrupa'da toprağı olan, Afrika'ya kolayca ulaşabilen bir ülke. Türkiye hem bir Karadeniz ülkesi, hem bir Akdeniz ülkesi, hem bir Hazar Denizi havzası ülkesi. Türkiye hem bir Balkan ülkesi, hem bir Kafkas ülkesi, hem bir Orta Doğu ülkesi. Yani bu ortak noktaları buluşturan ve bütün bu kümelerin kesişim noktası olan bir başka ülke de yok dünyada. Zaten onun için büyük bir potansiyelimiz var. Bunu çok iyi bilmek gerekiyor.""ÖĞRENCİLİĞİMDEN BERİ SAVUNMA FUARINA GİTTİM"Gazeteci Hakan Çelik'in programında Ali Babacan'ın savunma sanayiine öğrencilik yıllarından beri ilgi duyduğu da ortaya çıktı. Ankara'da öğrenci iken her sene İDEF Fuarı'na gittiğini söyleyen Babacan, üniversite stajının bir bölümünü de ASELSAN'da yaptığını söyledi: "Savunma sanayi fuarı. TAI'de F-16'lar üretilirdi ta rahmetli Özal döneminden gelen. Ben öğrenciyken, TAI'ye gittim, fabrikayı gezdim. O üretim hattından çıkan F-16'ların test uçuşlarını izledim. Ama bunlar 1980'li 90'lı yıllar bakın. Ve gurur duyuyordum o zaman. Biz Ankara'da F-16 üretiyorduk bakın. Aradan geçmiş neredeyse 35 sene. Şimdi 35 sene sonra hâlâ Amerika'dan 'F-16 alalım almayalım, verdiler vermediler. Motorunu bize verdiler vermediler.' Gerçekten üzülüyorum. Bu Türkiye bu durumda olmamalı."