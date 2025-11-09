DEVA Partili Ali Babacan: Öve öve bitiremedi, el yükseltti! F-35 ve TOGG'a dair önemli açıklama yaptı! Çarpıcı sözler

"Savunma sanayiide Türkiye'nin dışa bağımlılığını hızla azaltması gerekiyor, hızla" sözlerini sarf eden DEVA Partisi Genel Başkanı, "Bu uzun vadeli hedef. Mesela İHA-SİHA konusunda gerçekten çok önemli bir atılım yaptı Türkiye. Dünyada artık kendinden söz ettiriyor. Ve dedim ya teknolojide belli alanlar bulup o alanlarda Türkiye'nin sıçraması gerekiyor. İHA-SİHA da tam o alanlardan birisi oldu. Bu çok çok önemli. Çünkü ben Dışişleri Bakanıyken o ilk Kandil operasyonlarına başladığımızda kendi İHA-SİHA'mız yokken F-16 uçaklarının başka bir ülkenin İHA'sının görüntülerine muhtaç olarak o operasyonu yapmak zorunda kaldıklarını yaşadım. Çok üzüldüm yani. Ne zaman ki kendi araçlarımızı geliştirdik, o zaman o dışa bağımlılık azaldı" dedi. Ali Babacan, F-35 alımında yaşanan sıkıntılar, Eurofighter alımına ilişkin soruları da cevaplandırdı. "Türkiye daha proje aşamasındayken, daha kâğıt üzerindeyken F-35'in ilk dört ülkesinden birisiydi. Program ortağıydık. Para verdik, uçakları alamadık. Faturasını, ruhsatını aldık elimize fakat uçağın kendisini alamadık; CATSA yaptırımları nedeniyle. Ciddi teknik sıkıntıları olan bir uçak. Belki de Türkiye işin içinde olsaydı o sorunlar yaşanmayacaktı. O da ayrı mesele. Çünkü böyle ortak değiştirince, büyük stratejik değişiklik yapınca projelerde de sıkıntılar çıkar. F-35 de tam böyle sorunlarından aranılmış bir uçak değil hâlâ bugün için. Evet, çok ileri bir teknoloji ama hâlâ sorunlu. O sorunların çözülmesi gerekiyor."Ali Babacan, gazeteci Hakan Çelik'in "F-35 alınmalı mı?" sorusuna şu cevabı verdi: "Ya şimdi orada bizim hakkımız var ya. Hakkımızdan niye vazgeçelim ki? Alın terimiz var, akıl terimiz var. Dört program ortağı olan ülkeden bir tanesiyiz. Para vermişiz. Niye almayacağız? Niye vazgeçeceğiz ki? Niye vazgeçelim? Yani bizim hakkımız. Onlar hakkımızı gasp etti. Şimdi karşılıklı bakın bir yanlışlar zinciri var, karşılıklı bana göre. Ama düğmeyi ilk yanlış ilikleyen. Düğmeyi ilk yanlış ilikleyen Türkiye değildi bakın. İlk yanlış ilikleyen, Patriot'ları bize vermeyen bizim sözüm ona güvendiğimiz NATO müttefiklerimizdi. Yani yanlış yaptılar orada. Çünkü müttefiklik uzun vadeli bir ilişki ya. Sen bugünkü hükümete bakma yani. Ülkenin uzun vadeli şeyine bak. Müttefiklik, uzun yol arkadaşlığı. Müttefiklik, kader ortaklığı. Biz böyle biliriz yani müttefikliği. Ama bizim müttefiklerimiz "size güvenmiyoruz arkadaş" dediği anda o ilişki başka yere doğru evrilir gider yani. Ondan sonra bir sürü teori üretilir. 'Türkiye, Şanghay İşbirliği Örgütüne mi girsin? Türkiye Rusya ile Çin'e ittifak kursun' diye gereksiz teoriler üretilir." Ali Babacan, Eurofighter alımının Türkiye için iyi olup olmadığı yönündeki soruya da şu cevabı verdi: "Bizim eskiden beri kullandığımız, alışık olduğumuz en büyük filomuz F-16. Ama yavaş yavaş artık yıpranıyor. Değişim, motor, uçak değişim zamanı geliyor. Fakat orada da yine Amerika'nın sınırlamalarına takılıyoruz. Şimdi tam bu açıdan baktığımızda aslında, bu Typhoon, Eurofighter meselesi, iyi bir çıkış noktası oldu Türkiye için bana göre. Doğru ve iyi bir tercih. Çünkü en azından yumurtanın hepsini bir sepete koymuyorsunuz. Riski dağıtıyorsunuz yani. Kimseye böyle yüzde yüz bağımlı kalmamak lazım. Üstelik bu Eurofighter Typhoon'un en önemli özelliği belki de açık platform oluşu. Kaynak kodlarıyla ilgili Türkiye'nin daha çok hakka sahip olması. Kendi savunma sanayii teknolojisiyle bu uçakları buluşturma konusunda sağladığı esneklik."