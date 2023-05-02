2023-05-02 17:09:48 Dev bankadan tepki çeken Türk lirası çağrısı: Kapatın
İsviçreli Swisquote Bankası'ndan Türk lirasına ilişkin tepki çeken bir karar geldi.
İsviçreli Swisquote Bankası'ndan Türk lirasına ilişkin tepki çeken bir karar geldi.
İsviçreli bankacılık hizmetleri şirketi, müşterilere gönderilen ve Bloomberg tarafından görülen bir nota göre müşterilerine seçimleri işaret ederek bir çağrı yaptı.
Çağrıda, 14 Mayıs’taki Türkiye seçimlere yönelik riskleri azaltmak için 5 Mayıs’tan itibaren lira işlemlerini askıya alacağıı bildirildi.
Bloomberg'in haberine göre yazıda, “Bu dönemde piyasa dalgalanmalarına bağlı riskleri azaltmak için, tüm TL pozisyonları 5 Mayıs’a (17:00 CET) kadar kapatmanızı rica ederiz. Swissquote, bu kapanış saatinden sonra kalan tüm açık pozisyonları kapatacak” denildi.
Kurum, 5 Mayıs gün sonundan 15 Mayıs gün sonuna kadar lira ile bağlantılı paritelerde herhangi bir fiyat akışı sağlamayacağını da belirtti.
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