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Ekonomi
5
Dev bankadan tepki çeken Türk lirası çağrısı: Kapatın

2023-05-02 17:09:48
Dev bankadan tepki çeken Türk lirası çağrısı: Kapatın

İsviçreli Swisquote Bankası'ndan Türk lirasına ilişkin tepki çeken bir karar geldi.

#1
Foto - Dev bankadan tepki çeken Türk lirası çağrısı: Kapatın

İsviçreli bankacılık hizmetleri şirketi, müşterilere gönderilen ve Bloomberg tarafından görülen bir nota göre müşterilerine seçimleri işaret ederek bir çağrı yaptı.

#2
Foto - Dev bankadan tepki çeken Türk lirası çağrısı: Kapatın

Çağrıda, 14 Mayıs’taki Türkiye seçimlere yönelik riskleri azaltmak için 5 Mayıs’tan itibaren lira işlemlerini askıya alacağıı bildirildi.

#3
Foto - Dev bankadan tepki çeken Türk lirası çağrısı: Kapatın

Bloomberg'in haberine göre yazıda, “Bu dönemde piyasa dalgalanmalarına bağlı riskleri azaltmak için, tüm TL pozisyonları 5 Mayıs’a (17:00 CET) kadar kapatmanızı rica ederiz. Swissquote, bu kapanış saatinden sonra kalan tüm açık pozisyonları kapatacak” denildi.

#4
Foto - Dev bankadan tepki çeken Türk lirası çağrısı: Kapatın

Kurum, 5 Mayıs gün sonundan 15 Mayıs gün sonuna kadar lira ile bağlantılı paritelerde herhangi bir fiyat akışı sağlamayacağını da belirtti.

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