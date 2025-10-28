  • İSTANBUL
Dev banka New York'un merkezinde 3 milyar dolarlık yeni merkezini resmen açtı

Dev banka JPMorgan Chase, New York'un “Midtown Manhattan” bölgesinde inşa ettiği 3 milyar dolarlık yeni küresel genel merkez binasını resmen açtı.

Dev banka 10 bin çalışanını merkeze çekebilmek için 3 milyar dolarlık 60 katlı yeni merkezini açtı. Merkezde 19 restoran bulunurken, 24 saat açık bir ofis hayatı sunuyor. İşlem merkezi ise sosyal medyada da gündem oldu.

JPMorgan Chase, New York’un “Midtown Manhattan” bölgesinde inşa ettiği 3 milyar dolarlık yeni küresel genel merkez binasını resmen açtı.

Şehrin siluetine yeni bir gökdelen kazandıran proje hem Wall Street’in kalbinde hem de New York’un ekonomik geleceğine yönelik tartışmaların merkezinde yer alıyor.

Bankanın Küresel Gayrimenkul Başkanı David Arena, açılışta yaptığı konuşmada, şehrin tarihine vurgu yaparak, “250 yıl önce George Washington açılış konuşmasını Manhattan’da yaptı. O günden bugüne New York hep ayakta kaldı. İnişleri, çıkışları, iyi ve kötü belediye başkanları oldu ama hep hayatta kaldı. Biz de kalacağız” dedi.

Arena, CNBC’ye yaptığı açıklamada, “Bu bina bankanın gelecekteki tüm ofisler için bir model olacak” dedi. “Bu rekabet meselesi” diyen Arena, “Sadece ABD içinde değil, tüm dünyayla yarışıyoruz. Bizim burada yarattığımızı herkes istiyor; biz de onu korumak ve paylaşmak zorundayız” dedi.

Projenin mimarı, Apple’ın Kaliforniya’daki genel merkezini ve Manhattan’daki Hearst Tower’ı da tasarlayan Norman Foster, projeyi “şimdiye kadarki en ileri düzey tasarımı” olarak tanımladı.

Yeni bina, JPMorgan’ın 10 binden fazla çalışanına ev sahipliği yapacak. CEO Jamie Dimon, projenin “kamu ve özel sektör iş birliğinin bir göstergesi” olduğunu söylerken, New York’un finansal üstünlüğünün artık baskı altında olduğuna da dikkat çekerek, “Bu bina tamamen iş birliği sayesinde hayata geçti. Devletler bunu durdurabilir ya da mümkün kılabilir. Birlikte çalışırsanız istihdam yaratır, insanları eğitir ve şehirle gurur duyarsınız” ifadelerini kullandı. Altı yıl süren inşa süreci, CEO Jamie Dimon’un uzun süredir savunduğu “ofiste çalışma kültürünü yeniden inşa etme” vizyonunun bir sonucu olurken, Dimon, binanın tasarım sürecine bizzat dahil oldu. Dimon, son beş yılda dünya genelinde 125 bin JPMorgan çalışma alanını yeniden düzenledi, 75 bin ofis daha planlıyor.

Emekli

Ooo bankaya bak bizdeki okcular federasyonun merkezini gördün.mu sen abd de okçu okçu bilal
