Dev banka New York'un merkezinde 3 milyar dolarlık yeni merkezini resmen açtı

Yeni bina, JPMorgan’ın 10 binden fazla çalışanına ev sahipliği yapacak. CEO Jamie Dimon, projenin “kamu ve özel sektör iş birliğinin bir göstergesi” olduğunu söylerken, New York’un finansal üstünlüğünün artık baskı altında olduğuna da dikkat çekerek, “Bu bina tamamen iş birliği sayesinde hayata geçti. Devletler bunu durdurabilir ya da mümkün kılabilir. Birlikte çalışırsanız istihdam yaratır, insanları eğitir ve şehirle gurur duyarsınız” ifadelerini kullandı. Altı yıl süren inşa süreci, CEO Jamie Dimon’un uzun süredir savunduğu “ofiste çalışma kültürünü yeniden inşa etme” vizyonunun bir sonucu olurken, Dimon, binanın tasarım sürecine bizzat dahil oldu. Dimon, son beş yılda dünya genelinde 125 bin JPMorgan çalışma alanını yeniden düzenledi, 75 bin ofis daha planlıyor.