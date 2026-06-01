Dev anlaşma yapıldı: Türkiye'ye oluk oluk doğalgaz akacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ocak ayı başında Azerbaycan ile toplam 33 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz tedarik anlaşması yapıldığını duyurmuş, "Azerbaycan'da Abşeron Sahası'ndan her yıl 2,25 milyar metreküplük 15 yıl boyunca da toplam 33 milyar metreküplük bir anlaşma." ifadesini kullanmıştı.