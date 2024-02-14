2024-02-14 16:13:18 Derin bir oh çekebiliriz! Ünlü bira markası iflas etti
Milyonlarca insanın ocağını söndüren ve ah alan bir markası daha iflas bayrağını resmen çekti.
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Milyonlarca insanın ocağını söndüren ve ah alan bir markası daha iflas bayrağını resmen çekti.
Küresel ekonomik kriz etkisini artırırken bu kez milyonlarca insanı sevindiren bir iflas haberi geldi.
Son iki haftada iki bira markası iflas etmişti. Bir bira markası daha iflas bildirimi yaptı. Yani 15 günde toplamda üç bira markası iflas etmiş oldu.
Tanınmış marka olan Craft Beer Cellar, zorlu ekonomik koşullar ve pandeminin etkileriyle baş etmekte zorlanarak, Chapter 7 iflas tasfiyesi için başvuruda bulundu.
Kanada ve Birleşik Krallık'taki butik bira fabrikaları da benzer durumla karşı karşıya. Kanada'da, Craft Brewers Association CEO'su Christine Comeau, ülkenin çeşitli bölgelerindeki butik bira fabrikalarının önemli bir kısmının kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
Benzer şekilde, Birleşik Krallık'ta da, zanaat bira fabrikaları zorlu bir dönemden geçiyor ve bazıları iflasın eşiğine gelmiş durumda.
ABD'de, butik bira endüstrisi son yıllarda büyük sıkıntılar yaşamakta. Örneğin, San Francisco merkezli Anchor Brewing gibi uzun yıllar faaliyet gösteren firmaların dahi iflas ettiği görülüyor.
Ayrıca, Cherry Hill ve Hackensack gibi şehirlerdeki birçok bira üreticisi de benzer zorluklarla karşı karşıya kalarak iflas başvurusunda bulunmak zorunda kaldı.
İflas haberi sosyal medyada gündem olurken binlerce kişi 'Belasını buldu' yorumları yaptı.
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