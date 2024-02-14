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Ekonomi
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Derin bir oh çekebiliriz! Ünlü bira markası iflas etti

2024-02-14 16:13:18
Derin bir oh çekebiliriz! Ünlü bira markası iflas etti

Milyonlarca insanın ocağını söndüren ve ah alan bir markası daha iflas bayrağını resmen çekti.

#1
Foto - Derin bir oh çekebiliriz! Ünlü bira markası iflas etti

Küresel ekonomik kriz etkisini artırırken bu kez milyonlarca insanı sevindiren bir iflas haberi geldi.

#2
Foto - Derin bir oh çekebiliriz! Ünlü bira markası iflas etti

Son iki haftada iki bira markası iflas etmişti. Bir bira markası daha iflas bildirimi yaptı. Yani 15 günde toplamda üç bira markası iflas etmiş oldu.

#3
Foto - Derin bir oh çekebiliriz! Ünlü bira markası iflas etti

Tanınmış marka olan Craft Beer Cellar, zorlu ekonomik koşullar ve pandeminin etkileriyle baş etmekte zorlanarak, Chapter 7 iflas tasfiyesi için başvuruda bulundu.

#4
Foto - Derin bir oh çekebiliriz! Ünlü bira markası iflas etti

Kanada ve Birleşik Krallık'taki butik bira fabrikaları da benzer durumla karşı karşıya. Kanada'da, Craft Brewers Association CEO'su Christine Comeau, ülkenin çeşitli bölgelerindeki butik bira fabrikalarının önemli bir kısmının kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

#5
Foto - Derin bir oh çekebiliriz! Ünlü bira markası iflas etti

Benzer şekilde, Birleşik Krallık'ta da, zanaat bira fabrikaları zorlu bir dönemden geçiyor ve bazıları iflasın eşiğine gelmiş durumda.

#6
Foto - Derin bir oh çekebiliriz! Ünlü bira markası iflas etti

ABD'de, butik bira endüstrisi son yıllarda büyük sıkıntılar yaşamakta. Örneğin, San Francisco merkezli Anchor Brewing gibi uzun yıllar faaliyet gösteren firmaların dahi iflas ettiği görülüyor.

#7
Foto - Derin bir oh çekebiliriz! Ünlü bira markası iflas etti

Ayrıca, Cherry Hill ve Hackensack gibi şehirlerdeki birçok bira üreticisi de benzer zorluklarla karşı karşıya kalarak iflas başvurusunda bulunmak zorunda kaldı.

#8
Foto - Derin bir oh çekebiliriz! Ünlü bira markası iflas etti

İflas haberi sosyal medyada gündem olurken binlerce kişi 'Belasını buldu' yorumları yaptı.

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