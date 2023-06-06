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Hayat-Aktüel
25
Derin anlamları var... İşte çok az bilinen 24 Türk atasözü

2023-06-06 11:04:47
Derin anlamları var... İşte çok az bilinen 24 Türk atasözü

Atasözleri, kim tarafından ne zaman söylendiği bilinmediğinden anonimdir. Bu sözler topluma mâl olmuş, toplum tarafından benimsenmiş ve yüzyılların düşünce ve mantık isteminden geçerek günümüze ulaşmıştır. Pek bilinmeyen 25 atasözünü sizin için derledik, keyifli okumalar. Atasözü: Sıçan gibi bin yıl yaşamaktansa aslan gibi bir yıl yaşaman daha iyidir. Anlamı: Korku içinde, esaret altında, köleymiş gibi yaşamaktansa zorluklara cesurca göğüs gererek, bu uğurda da her türlü fedakarlığı yapmaktan vazgeçmeyerek özgürce yaşamak daha iyidir.

#1
Foto - Derin anlamları var... İşte çok az bilinen 24 Türk atasözü

Atasözü: Bir mıh bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir askeri, bir asker bir orduyu, bir ordu bir devleti kurtarır. Anlamı: Hiçbir şeyi önemsiz görmemek gerekir. Aldığımız en küçük bir önlemle büyük bir tehlikenin önüne geçebiliriz. Aynı şekilde görmezden geldiğimiz en küçük bir mesele başımıza çok daha büyük dertler açabilir.

#2
Foto - Derin anlamları var... İşte çok az bilinen 24 Türk atasözü

Atasözü: Bal veren arının iğnesi zehirsizdir. Anlamı: Erdemli, insanlığa hizmeti bulunan, üreten insandan zarar gelmez. Böyle kimseler her haliyle çevresine örnektir. Böyle kimselerin yapıcı eleştirilerine üzülmemek, aksine iyice anlayıp daha doğru bir yaşam için çalışmak faydalıdır.

#3
Foto - Derin anlamları var... İşte çok az bilinen 24 Türk atasözü

Atasözü: Yorulan ata ağıl iyidir, bataklığı doldurmak için çakıl taşı iyidir. Anlamı: Bir sorunla karşılaştığımızda o iş için en uygun nitelikteki çözümü bulmaya özen göstermeliyiz.

#4
Foto - Derin anlamları var... İşte çok az bilinen 24 Türk atasözü

Atasözü: Beygir dört ayak üstünde ama o da kösteklenir. Anlamı: Hatasız, kusursuz insan olmaz. En doğru, en dürüst kişiler bile hata yaparlar. Hoşgörülü olmak gerekir.

#5
Foto - Derin anlamları var... İşte çok az bilinen 24 Türk atasözü

Atasözü: Doğruya zeval yoktur, çekseler bin divana. Anlamı: Doğru olan doğruluğundan dolayı zarar görmez. Yargılansa, zorlansa ve çeşitli zorluklarla karşılaşsa da doğruluk kazançlı çıkar.

#6
Foto - Derin anlamları var... İşte çok az bilinen 24 Türk atasözü

Atasözü: Ak gönül tez kirlenir, ak gönül tez affeder. Anlamı: Temiz kalpli, iyi niyetli, erdemli insanlar hoşgörülü olur, kin gütmez ve kolayca affeder.

#7
Foto - Derin anlamları var... İşte çok az bilinen 24 Türk atasözü

Atasözü: Duduğu kafeste şekerle beslemişler de yine “Vatanım!” demiş. Anlamı: İnsan vatanından ayrı kaldığında ya da özgürlüğünü kaybettiğinde çok büyük acılar çeker, her an onun bir çile haline gelir.

#8
Foto - Derin anlamları var... İşte çok az bilinen 24 Türk atasözü

Atasözü: Düşünene söyledim, düşündü bildi; düşünmeyene söyledim, kahkaha ile güldü. Anlamı: Düşünen insan, kıymetli, doğru bir sözü hemen anlar ve ve bu bilgiden faydalanır. Bilgisiz ve düşünmeyen ise söylenen sözü anlamadığı gibi bir de alay eder.

#9
Foto - Derin anlamları var... İşte çok az bilinen 24 Türk atasözü

Atasözü: Güneşte gedik, beyde caymak yoktur. Anlamı: Yiğit ve erdemli kimseler sözlerinden caymazlar, bir defa karar verdiler mi kararlarını sürdürürler.

#10
Foto - Derin anlamları var... İşte çok az bilinen 24 Türk atasözü

Atasözü: Halkın bildiğini bilmeyen halka beylik edemez. Anlamı: Lider, halkın içinde yetişir. Halka liderlik edebilmek için halkın dertlerini, sorunlarını anlaması, belli ölçülerde yaşayıp deneyimlemesi lazımdır. İnsan ancak bilip anladığı şeyi gerçekten sevebilir sorunlarını kolaylıkla çözüme kavuşturabilir.

#11
Foto - Derin anlamları var... İşte çok az bilinen 24 Türk atasözü

Atasözü: Halk benimdir deme, sen halkınsın. Anlamı: İyi bir lider, kendisini halka hizmete adamıştır. Milletinin, insanlığın, gelecek nesillerin mutluluğu için yaşar ve çalışır.

#12
Foto - Derin anlamları var... İşte çok az bilinen 24 Türk atasözü

Atasözü: Civanlıkta kocalığa güç sakla; pullu günde pulsuz güne pul sakla; savaşanda barışmaya yüz sakla. Anlamı: Gençken ihtiyarlığı, paralı günde yoksulluğu, düşmanlarımızla barıştığımız zamanı düşünerek hareket etmeliyiz.

#13
Foto - Derin anlamları var... İşte çok az bilinen 24 Türk atasözü

Atasözü: İşine hor bakan (sanatını hor gören) boynuna torba takar. Anlamı: İnsan yaptığı işi sevmelidir. Kişinin her işi küçümsemesi, yaptığı işi beğenmemesi yanlış bir tutumdur. İş beğenmeyen insan, işini, sanatını küçümsediği için çalışamaz, üretemez. Bunun sonucunda da kötü bir duruma düşer.

#14
Foto - Derin anlamları var... İşte çok az bilinen 24 Türk atasözü

Atasözü: İyiliğe iyilik her kişinin harcı, kötülüğe iyilik er kişinin harcı. Anlamı: Kendisine yapılan iyiliğe karşı iyilik yapmak kolaydır. Kötülük yapana da iyilik yapabilmek, -yani yanlışla doğru şekilde mücadele edebilmek- ancak olgun, erdemli insanların işidir.

#15
Foto - Derin anlamları var... İşte çok az bilinen 24 Türk atasözü

Atasözü: Köhne derdi tazeleme. Anlamı: Geçmişte yaşanan üzücü bir olayı dillendirmek, hatırlamaya çalışarak yarayı tazelemek yanlıştır. Geçmişten ders alıp affedici olmak ve tecrübelerimizi geleceği inşa etmek için kullanmak daha doğrudur.

#16
Foto - Derin anlamları var... İşte çok az bilinen 24 Türk atasözü

Atasözü: Arkasından yüz köpek havlamayan kurt, kurt sayılmaz. Anlamı: Kendimiz için değil fakat başkaları için çalışırken yersiz eleştirilere, aşağılanmalara, alay edilmelere aldırış etmemeli, doğruları savunmaya ve icra etmeye daima devam etmeliyiz.

#17
Foto - Derin anlamları var... İşte çok az bilinen 24 Türk atasözü

Atasözü: Kurda merhamet kuzuya zulümdür. Anlamı: Zalime merhamet, onun yanında yer almaya benzer; zulmü desteklemek anlamına gelir. Zulmün yanında değil karşısında olmak, onla mücadele etmek gerekir.

#18
Foto - Derin anlamları var... İşte çok az bilinen 24 Türk atasözü

#19
Foto - Derin anlamları var... İşte çok az bilinen 24 Türk atasözü

Atasözü: Cesaret, doğruluktan gelir. Anlamı: Doğru olan cesur, hain olan korkak olur.

#20
Foto - Derin anlamları var... İşte çok az bilinen 24 Türk atasözü

Atasözü: Şen adam güneşe benzer, nereye gitse orayı aydınlatır. Anlamı: Neşeli ve mutlu bir insan bu halini çevresine de yansıtır ve nereye gitse oraya da neşe ve mutluluk götürür.

#21
Foto - Derin anlamları var... İşte çok az bilinen 24 Türk atasözü

Atasözü: Çağa kötü dersin, kendi katkın nedir? Anlamı: İçinde bulunduğun çağın yanlışlıklarından şikayet edip durmak yanlıştır. Bunun yerine kişi, sorunları çözümü yolunda çaba göstermelidir.

#22
Foto - Derin anlamları var... İşte çok az bilinen 24 Türk atasözü

Atasözü: Aba da bir diba da giyene, güzel de bir çirkin de bir sevene. Anlamı: Sevmeyi bilen kişi, karşısındakini her haliyle güzel görür.

#23
Foto - Derin anlamları var... İşte çok az bilinen 24 Türk atasözü

Atasözü: Sormaz ki bilsin, sorsa bilirdi; bilmez ki sorsun, bilse sorardı. Anlamı: Bilmek için sormak, sormak için de bilmek gerekir. Bu yüzden bilmediğimizi sorup öğrenmekten çekinmemeliyiz. Ancak sorarak öğrenip bilebilir ve böylece daha doğru sorular sorabiliriz.

#24
Foto - Derin anlamları var... İşte çok az bilinen 24 Türk atasözü

Atasözü: Yerinden ayrılan, yedi kat yabancıya hor olur. Anlamı: Vatanını terk eden kimseye kimse itibar etmez.

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