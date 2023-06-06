Derin anlamları var... İşte çok az bilinen 24 Türk atasözü

Atasözleri, kim tarafından ne zaman söylendiği bilinmediğinden anonimdir. Bu sözler topluma mâl olmuş, toplum tarafından benimsenmiş ve yüzyılların düşünce ve mantık isteminden geçerek günümüze ulaşmıştır. Pek bilinmeyen 25 atasözünü sizin için derledik, keyifli okumalar. Atasözü: Sıçan gibi bin yıl yaşamaktansa aslan gibi bir yıl yaşaman daha iyidir. Anlamı: Korku içinde, esaret altında, köleymiş gibi yaşamaktansa zorluklara cesurca göğüs gererek, bu uğurda da her türlü fedakarlığı yapmaktan vazgeçmeyerek özgürce yaşamak daha iyidir.