Depremzedeler sabırsızlıkla bekliyor

Şubat’ın ilk haftasında Adıyaman’da 2 bin 800 konutun kurasının çekilerek hak sahiplerine teslim edileceği öğrenildi. Konutları gezen ve inceleyen Dilan Sönmez, “Deprem nedeniyle evlerimiz maalesef yıkıldı. Şu anda örnek daireleri gezmek için buralara geldik. Gayet güzel görünüyor. Temennimiz bir an önce teslim edilmesi, insanların mağduriyetlerinin giderilmesi ve insanların yerleşmesidir” dedi. Konutların yapımından dolayı devlete teşekkür eden Abuzer Akın ise, “Allah devletimizden razı olsun, açıkta kaldığımız için bizi konteynerlere yerleştirdi. Şu anda 4 kişi konteynerde kalıyoruz. Konutları gezdik ve çok beğendik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sağ olsun devletimiz. Allah bir daha böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın” ifadelerini kullandı.