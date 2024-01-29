  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
6
Depremzedeler sabırsızlıkla bekliyor

2024-01-29 11:12:07
Depremzedeler sabırsızlıkla bekliyor

Adıyaman’da 6 Şubat depreminden sonra hızla yapımına başlanılan kalıcı deprem konutlarını gezen depremzedeler, konutlara yerleşmek için sabırsızlanıyor.

#1
Foto - Depremzedeler sabırsızlıkla bekliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman’da 5 bin 953 bina yıkılırken 20 bin 201 bina ise ağır hasar aldı. Depremlerde Adıyaman’daki yapıların yüzde 68,1’i hasar gördü.

#2
Foto - Depremzedeler sabırsızlıkla bekliyor

Depremlerin hemen ardından refleks gösteren Türkiye Cumhuriyeti Devleti, depremzedeleri önce çadırlara, sonra konteynerlere yerleştirdi. Adıyaman’daki toplam 58 konteyner alanında 32 bin 763 aile konteynerlere yerleştirildi. Konteyner kentlerde 117 bin 899 kişi barınıyor.

#3
Foto - Depremzedeler sabırsızlıkla bekliyor

Bir taraftan depremzedeler konteyner kentlere yerleştirilirken diğer taraftan kalıcı konutların yapımına başlandı. Adıyaman merkez, ilçeler ve köylerde toplam 44 bin 352 kalıcı konutun yapımı sürüyor. Adıyaman merkez Örenli Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve depremzedelere teslim edilmeye hazır hele getirilen konutları gezen depremzedeler, evlerine kavuşmak için sabırsızlanıyor. Konutları çok beğenen depremzedeler bir an önce konutlarda yaşamak istiyor.

#4
Foto - Depremzedeler sabırsızlıkla bekliyor

Şubat’ın ilk haftasında Adıyaman’da 2 bin 800 konutun kurasının çekilerek hak sahiplerine teslim edileceği öğrenildi. Konutları gezen ve inceleyen Dilan Sönmez, “Deprem nedeniyle evlerimiz maalesef yıkıldı. Şu anda örnek daireleri gezmek için buralara geldik. Gayet güzel görünüyor. Temennimiz bir an önce teslim edilmesi, insanların mağduriyetlerinin giderilmesi ve insanların yerleşmesidir” dedi. Konutların yapımından dolayı devlete teşekkür eden Abuzer Akın ise, “Allah devletimizden razı olsun, açıkta kaldığımız için bizi konteynerlere yerleştirdi. Şu anda 4 kişi konteynerde kalıyoruz. Konutları gezdik ve çok beğendik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sağ olsun devletimiz. Allah bir daha böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Depremzedeler sabırsızlıkla bekliyor

Mehmet Altundal ise konuşmasında, “Konteyner dar olduğu için milletimiz sıkıntı yaşıyor. Bir an önce teslim edilmesini bekliyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Allah bir daha bu acıyı yaşatmasın” dedi. Burhan Yolcu isimli vatandaş ise konuşmasında, “Şu an TOKİ’ler yapılıyor. 6 Şubat sabahı bu günleri hayal edemiyorduk. Çok kötü bir süreç geçirdik. Ama şu an gördük ki devletimiz verdiği sözü tutuyor. Çok güzel işler yapıyor. Allah emeği geçen herkesten razı olsun” diye konuştu.

Tesla'ya üretim yapan ünlü Türk şirketi: Elon Musk'ın otomobil şirketlerinde Türkiye de listede, birçok ülke şokta
Otomotiv

Tesla'ya üretim yapan ünlü Türk şirketi: Elon Musk'ın otomobil şirketlerinde Türkiye de listede, birçok ülke şokta

Türkiye'nin ünlü markaları elektrikli otomobil devi Tesla'nın tedarikçileri arasında Türk şirketleri de yer alıyor. İşte merak edilen Türk ş..
Biri bu Birol'a CHP listesinden milletvekili olduğunu hatırlatsın!
Siyaset

Biri bu Birol'a CHP listesinden milletvekili olduğunu hatırlatsın!

Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın, Temel Karamollaoğlu'nun da katıldığı etkinlikle tanıtıldı...
29 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

29 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (29 Ocak 2024) sunuyoruz...

Vali Gül kilisede incelemede bulundu! ' Tek bir kişiye saldırı olmuş'
Gündem

Vali Gül kilisede incelemede bulundu! ' Tek bir kişiye saldırı olmuş'

İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Santa Maria Kilisesi'nde düzenlenen silahlı saldırının hemen ardından ol..
Saadet Partisi İstanbul adayını duyurdu! CHP'nin ittifak ortağı İmamoğlu'nu yerin dibine soktu
Siyaset

Saadet Partisi İstanbul adayını duyurdu! CHP'nin ittifak ortağı İmamoğlu'nu yerin dibine soktu

Yerel seçimler yaklaşırken Saadet Partisi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Birol Aydın olduğunu resmen duyurdu. Aydın, ilk ko..
Bakan Yerlikaya duyurdu! Kiliseye saldıran 2 zanlı da yakalandı
Gündem

Bakan Yerlikaya duyurdu! Kiliseye saldıran 2 zanlı da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı düzenleyen 2 zanlının da yakalandığını duyurdu...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23