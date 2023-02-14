Depremzedeler için "taşınabilir afet evi" üretiyorlar

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere vatandaşların ve kurumların desteği sürüyor. Tiny House olarak adlandırılan tekerlekli mobil evler üretimi yapan bir firma sahibi de depremzedeler için harekete geçti. Bu projenin hayata geçirilmesi için toplanan bir grup gönüllü mimar ve işçi, depremzedererin barınabilmesi için 20 metrekarelik taşınabilir afet evleri inşa etmeye başladı. Çalışmalardan haberdar olan çok sayıda kişi de malzeme bağışında bulunurken, çok sayıda demir, marangoz, kaynak işçisi de üretim yapılan merkeze geldi. Büyükçekmece'deki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi içinde üretime başlayan ekip, yapımını tamamladıkları bu evleri AFAD koordinasyonunda ihtiyaç duyulan bölgeye gönderiyor. Büyükçekmece Belediyesi ile Esenler Belediyesinin de destek verdiği kampanyada 100 adet taşınabilir afet evinin bir ay içerisinde tamamlanarak gönderilmesi planlanıyor.