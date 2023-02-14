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Hayat-Aktüel
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Depremzedeler için "taşınabilir afet evi" üretiyorlar

2023-02-14 18:02:49
Depremzedeler için "taşınabilir afet evi" üretiyorlar

İstanbul'da mimar, marangoz, demir ustası gibi çeşitli meslek gruplarından oluşan gönüllü bir grup, başlattıkları proje ile üretecekleri 100 adet "taşınabilir afet evi"ni depremzedelere gönderecek.

#1
Foto - Depremzedeler için "taşınabilir afet evi" üretiyorlar

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere vatandaşların ve kurumların desteği sürüyor. Tiny House olarak adlandırılan tekerlekli mobil evler üretimi yapan bir firma sahibi de depremzedeler için harekete geçti. Bu projenin hayata geçirilmesi için toplanan bir grup gönüllü mimar ve işçi, depremzedererin barınabilmesi için 20 metrekarelik taşınabilir afet evleri inşa etmeye başladı. Çalışmalardan haberdar olan çok sayıda kişi de malzeme bağışında bulunurken, çok sayıda demir, marangoz, kaynak işçisi de üretim yapılan merkeze geldi. Büyükçekmece'deki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi içinde üretime başlayan ekip, yapımını tamamladıkları bu evleri AFAD koordinasyonunda ihtiyaç duyulan bölgeye gönderiyor. Büyükçekmece Belediyesi ile Esenler Belediyesinin de destek verdiği kampanyada 100 adet taşınabilir afet evinin bir ay içerisinde tamamlanarak gönderilmesi planlanıyor.

#2
Foto - Depremzedeler için "taşınabilir afet evi" üretiyorlar

Firma sahibi iç mimar Zülal Çakıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin olduğu gün "ne yapabilirim" diye düşündüğünü anlatarak, "Bu insanların hiçbir şeyi kalmadı. Bu insanlara Tiny House gönderebileceğimi düşündüm. Mimar arkadaşlarımla paylaştım fikrimi ve 30-40 arkadaşım seferber oldu. Malzeme bağışları başladı." diye konuştu.

#3
Foto - Depremzedeler için "taşınabilir afet evi" üretiyorlar

Kampanyaya destek veren ve ekipleri yöneten Rabia Yetkin Karabulut da "İnsanları az da olsa sıcak bir yuvaya tekrar kavuşmuş olma hissine ulaştırmaya çalışıyoruz. Şantiyemiz kuruldu ve gönüllü ekiplere ihtiyacımız vardı. Çalışmayı sadece malzeme bağışı desteği ile yürüttük. Çok sayıda ev tamamlanmak üzere. Gün geçtikçe daha da hızlanıyoruz." ifadelerini kullandı. Demir ustası İdris Ayaz, çalışmadan haberdar olur olmaz buraya geldiğini belirterek, ekip arkadaşlarıyla beraber gönüllü olarak burada çalıştıklarını söyledi. Kaynak ustası Batuhan Gündu da ellerindeki işi bırakıp gönüllü olarak buraya geldiklerini anlatarak, 4 gündür burada gece gündüz üretim yaptıklarını ifade etti.

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