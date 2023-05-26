Depremzede duyduğuna inanamadı! Devlet hepsini telafi etti

Diğer besiciler gibi kısa süre sonra kendisinin de yaylalara çıkacağını ifade eden Çarkıt, “Deprem günü sabah saat 04.00’de kalktım. Bir sallantı oldu. Eşim 'Deprem oluyor' dedi. Çocuklarımın yanına geldim. Yanlarına geldikten sonra, 'Bir dışarı bakayım. Ondan sonra çıkalım' dedim. Dış kapıyı açtığımda bir sallantı başladı. Bitmeyecek zannettim. 'Herhalde memleketin yarısı yok' dedim, o kadar şiddetliydi. Dışarı çıktığımızda her yer karanlıktı, yağmur yağıyordu. Dışarı çıktık, arabanın içinde durduk. Arkadaşlarımızdan vefat edenler oldu. Deprem gününün sabahı saat 11.00’de ahırıma geldim. Girdim, 6-7 kuzu üst üste çıkmış ölmüş. Kuzularım her sallantıda biraz biraz azaldı. 35-40 tane kuzum öldü. Devletimiz sağ olsun sonra yardımcı oldu. 35 koyun yazdırmıştım hepsi geldi” dedi.