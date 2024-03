Alışveriş yapmak için çarşıya gelen Selvi Karaömer, çarşıda yoğunluk olmadığına dikkat çekerek “Çarşıda şu an hiç kimse yok. Şu an çarşı bomboş, ben hiç burayı böyle görmemiştim. Geçtiğimiz yıllarda adım atacak yer yoktu, insanlarla tıklım tıklım olurdu. Şu an çarşı bomboş, baharatçıların önü dolu olurdu. Buruk bir Ramazan ayı yaşıyoruz” dedi. Çarşının geçtiğimiz yıllarda hınca hınç dolu olduğunu ifade ede Cengiz Karaömer, “Uzun Çarşı’yı hiç böyle görmemiştik, ilk defa böyle görüyorum. Her zaman doluydu, iğne atsan yere düşmeyecek kadar kalabalık olurdu. Şimdi kimse yok, ne yapacağız bilmiyoruz” şeklinde konuştu.